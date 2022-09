Pronóstico del tiempo: como viene la semana

Lunes: inestable con entrada de aire frío

Se acaban las tardes primaverales de la mano de un lunes que podría depararnos lluvias aisladas, inclusive hasta hay lugar para alguna tanda de chaparrones. Se espera cielo mayormente nublado al amanecer con baja probabilidad de precipitaciones. La frondosa nubosidad le pondrá un piso a la mínima con el mercurio saliendo desde 16ºC en una mañana apenas fresca. Recuerde que la vuelta a casa será con viento frío así que no salga desabrigado. La tarde será el momento más inestable con la rotación de viento, primero desde el este y al atardecer desde el sur, lo que le permitirá al termómetro lograr 21ºC. La noche nos devuelve la calma meteorológica con 17ºC, cielo parcialmente nublado y viento leve del sur.

Martes: fresco con poco sol

El martes se repliega térmicamente por la circulación de aire frio. Se espera por un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve y mínima de 13ºC. La jornada intercalará algunos pasajes soleados con segmentos más nubosos llegando a una tarde de 18ºC pero con el viento dejando una percepción fresca. La noche cierra en 14ºC con cielo parcialmente nublado.

Miércoles: la primavera, a salvo

Si bien el sol y el calor quedarán en deuda con el día del estudiante, se puede decir que no llueve el 21 de septiembre y que no se esperan condiciones adversas que desalienten el picnic. Se espera una jornada con viento leve del sudeste con sol intermitente, con mínima de 11ºC y una tarde de 19ºC. Se puede planificar actividad al aire libre y más allá de algún pasaje nuboso, no hay previsión de lluvias.

Jueves: amanecer invernal

El amanecer del jueves marcaría un breve regreso de las mínimas invernales. Toda la circulación de aire frío de los días anteriores se traduce en un comienzo de jornada con el mercurio largando desde 7ºC, por suerte con viento leve. La temperatura rebotará rápidamente para moldear un jueves con mucha amplitud térmica que ofrecerá una tarde de sol y 20ºC. Hacia el final del día se retiran las nubes para dejarnos una noche con cielo despejado lo que favorecerá el descenso de temperatura durante la madrugada.

Viernes: mañana de invierno, tarde de primavera

El viernes volvería a ofrecer un amanecer invernal con el mercurio largando desde 7ºC. A media mañana rotará la veleta para cortar la racha de tanto viento sur y arrimar aire más templado al estuario lo que animará al termómetro a ir por una máxima de 22ºC para configurar otro día de marcada amplitud térmica. La noche cierra con ambiente agradable para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana:

El sábado tendrá un importante descenso de aire cálido, que llegará húmedo e inestable lo que poblará completamente el cielo de nubes pero ayudará al termómetro en su recuperación largando desde 12ºC y manteniendo la máxima de 22ªC. El domingo conservará el viento templado hasta media tarde con más cuotas de sol y una máxima de 23ªC. No se estiman lluvias para el fin de semana.

Eso es todo amigos y amigas. Será una semana con mucha circulación de aire frío por lo que la primavera se estrena tímidamente. No se deje amedrentar por la probabilidad de lluvia de hoy, de darse pueden ser muy puntuales. De todas formas los eventos de incendios forestales y zonas de sequía, más la persistencia de La Niña hacen que cada probabilidad de lluvia no merezca una calificación negativa. Lo más importante de este reporte son las buenas condiciones meteorológicas para el día del estudiante, la primavera astronómica empezará el jueves, el equinoccio será el 22 de septiembre a las 22:03, esa noche durará lo mismo en ambos hemisferios, en latín “equinoccio” significa “noches iguales”.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli