Proverbio árabe: “La vida señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso”
En la cultura popular de algunos países de Medio Oriente y África existe este refrán que invita a una reflexión sobre la envidia y el deseo de poseer lo que el otro tiene
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Dentro del folclore árabe existen diversos proverbios que se volvieron importantes y comunes a lo largo de la historia por su uso constante. Aunque no se les atribuyen a un autor en particular, sus orígenes surgen de la propia sociedad que los mantuvo a lo largo del tiempo. Entre la amplia variedad hay uno que destaca por sobre el resto, que dice: “La vida señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso”.
Qué significa el proverbio árabe: “La vida señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso”
Este refrán invita a la reflexión personal frente al deseo que uno puede tener de lo ajeno. Plantea un mecanismo de revelación mutua, donde el acto de envidiar funciona como una lámpara que ilumina de manera simultánea dos realidades opuestas, revelando la verdadera naturaleza de ambas partes implicadas.
En primer lugar, es preciso comprender que, para que nazca la envidia, tiene que existir un objeto o algo digno de admiración, que provoque deseo o sea valorado por la otra persona.
Así, la envidia actúa como un reconocimiento involuntario, donde el envidioso, al fijar su atención y su resentimiento en alguien, está validando de forma implícita el talento, el éxito, la virtud o la felicidad de esa persona. Entonces, la envidia ajena se convierte en la “prueba objetiva” de que el envidiado posee algo valioso que resalta.
Del otro lado, quien envidia deja al descubierto sus propias limitaciones, su insatisfacción personal y su incapacidad para alegrarse por el bien ajeno o para construir sus propios logros.
El envidioso muestra una falla de carácter donde el dolor personal no proviene de una desgracia propia, sino del bienestar del otro.
En conclusión, este proverbio intenta enseñar que aquella persona con envidia expone las virtudes del envidiado. Mientras que el primero lo desacredita y expone sus propias inseguridades, el segundo goza de un reconocimiento involuntario.
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