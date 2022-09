Publicó el menú de un restaurante y desató una inesperada pelea: “Es por la canción”

Los restaurantes buscan distinguirse por su extenso menú de variedades gastronómicas. Algunos de cocina de autor, otros más de estilo “bodegón” y hasta los más clásicos, que apuntan más a un sector de minutas y comida al paso, tienen su detalle de distinción que los hace ser valorados por el público. En busca de una identidad que tenga un diferencial en un rubro muy saturado de servicios, la forma de cómo vender los productos se volvió una cuestión principal y hasta, tal vez, más considerada que el mismo plato que llega a una mesa.

Producto de la originalidad, el dueño de un restaurante de la localidad de Terrasa, en Barcelona, España, decidió darle un toque distintivo a su carta para ofrecer en la misma una extensa cantidad de sándwiches, de diferentes gustos y colores, a los cuales decidió ponerle nombres que se emparenten con la cultura mundial.

Con la injerencia vital de las redes sociales, un streamer, que se hace conocer en Twitter con el nombre @Rickyexp, viralizó esta movida, que cuenta con la particularidad de que uno de los bocadillos -como le llaman en España- tiene el nombre de Quevedo, el cantante que se lanzó a la fama con el tema en conjunto con Bizarrap. Sin embargo, otros en las redes le respondieron y le aseguraron que era por el jugador del Madrid, Manuel Quevedo, y otros señalaron que era por Francisco de Quevedo.

El nombre de Quevedo convertido en un tipo de sanguche revolucionó las redes sociales Foto: @Rickyexp

Además, en la instantánea que llegó a los 4500 likes, se visualizan otros nombres de reconocidas figuras como Shakespeare, Edgar Allan Poe, Saramago, Lorca, entre otros.

“En un bar de mi ciudad le han hecho un bocadillo a Quevedo por la canción con Bizarrap”, deslizó en una publicación que tomó rápidamente tinte de viral y dejó un sinfín de comentarios de los followers que se mostraron sorprendidos por la acción de este comerciante a la hora de ofrecer este sándwich que contiene pollo, espárragos y lechuga.

Se refiere al escritor 😂 si te fijas los demás platos llevan nombres de otros escritores: Lorca, Allan Poe... — gil_22 (@nemesis_check) August 26, 2022

El Mami Quevedo joer. El del Atleti y marido de Cristina Tárrega. — Rafa Piera (@Rafa_Piera) August 27, 2022

“Qué impresionante, pero no encuentro la sesión de Shakespeare en YouTube. ¿No será que será otro colgado de fama?”; “¿Alguien me pasa el link de la session de Allan Poe? No lo encuentro por ningún lado”; ¿Qué persona come bocadillos con espárragos? y “Ya le gustaría a Quevedo ser un bocata de esos, el es más bien nugget del McDonald’s frío de 15 días”, fueron las menciones más destacadas de la publicación.

La sorpresiva reacción de un comensal al ver el ticket de un restaurante

Al adentrarse en el mundo gastronómico, cada restaurante o local de comidas tiene diversas funcionalidades y además de ofrecer un menú para agasajar también tienen otras particularidades. Luego de terminar de cenar en un comercio portugués, una pareja decidió pedir la cuenta para abonar el servicio y así poder retirarse del lugar.

Un usuario de las redes compartió el ticket que le trajeron en un restaurante de Portugal (Foto: Twitter @hematocritico)

En Twitter, el usuario @hematocritico decidió contar cuando ese simple hecho se convirtió en un momento de confusión al ver de qué manera llegó el ticket. “Restaurante portugués: ¿Nos traes la cuenta? La cuenta:”, expresó el tuitero, adjuntando una imagen de un papel recortado, de pocos detalles y carente de formalidad, donde se observa el número 127,60, escrito en lapicera y generó indignación en los presentes.