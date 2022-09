Tiene 50 años, se quedó sin trabajo e hizo un CV a mano que se volvió viral

El Curriculum Vitae, reducido a las siglas CV, es la carta de presentación que confecciona una persona con la intención de insertarse en el mercado laboral. En diferentes formatos establecidos, la tecnología intervino en el proceso, y las computadoras, mediante programas, se encargan de armarlo de manera ordenada y eficaz para que la información sea precisa a la hora de intercambiarlo en una posible entrevista.

No obstante, los viejos formatos en papel, con escritura a mano, empezaron a quedar obsoletos, víctima de las nuevas generaciones que esquivan ese método y se adentran en los portales de búsqueda de empleo para adjuntar su propio curriculum.

En los últimos días, un caso particular se viralizó en las redes sociales y reflejó el caso de Claudio Ariel Hochberg, un hombre oriundo de La Plata, que publicó en una página de Facebook llamada “Empleos La Plata” su currículum en versión papel, donde detalla sus datos personales y las experiencias profesionales que lo nutrieron en el ámbito laboral.

El currículum escrito a mano de Claudio, quien lo publicó en un sitio de empleos de La Plata

A sus 50 años, Hochberg detalló que su principal virtud es ser especialistas en suelos y que, debido a un inconveniente personal, debió abandonar su puesto de diarios en la ciudad platense. En diálogo con el medio 0221, el implicado decidió contar brevemente su historia de vida y qué oficios aprendió durante el camino recorrido: “Soy técnico especializado en suelo, pero la vida me dio otro tipo de laburos, en fábricas, en el correo. Fui pasando por distintos lugares hasta que empecé a trabajar en un puesto de diarios, donde estuve seis años. El último año me ofrecieron comprarlo en cuotas, lo hice e iba a tenerlo hasta julio pero ya no me convenía económicamente, así que tuve que cerrarlo y arrancar a pensar en nuevos horizontes”.

Ante los tiempos difíciles que corren y con una familia numerosa a su cargo, Hochberg detalló que el mercado laboral persigue algunos lineamientos, entre ellos un límite de edad establecido para algunos cargos específicos: “Es una lástima que no valoren mi experiencia; ojalá lo consiga porque realmente lo necesito”.

“Es complicado, porque a mi edad no es que uno va a una empresa de suelo y lo toman por tener experiencia. Uno ve que por ahí pibes de 20 años ya están laburando y uno queda muy al margen más allá de la experiencia”, sintetizó, con un dejo de melancolía, por las puertas que se van cerrando y la urgencia de conseguir un empleo.

Después de culminar su etapa como canillita, Hochberg mostró su amplia disponibilidad y aptitudes como para realizar trabajos de limpieza, adentrarse en el mundo gastronómico u otros fines, aunque admite que el estudio del suelo es un ámbito donde obtiene más facilidades como para adaptarse. “Me vengo defendiendo con changuitas, trabajos de pintura, electricidad, cositas que van saliendo hasta que salga algo más formal. Me gustaría un sueldo que, aunque sea mínimo, sea seguro”, manifestó.

Por último, expresó que aún no se contactaron con él y optó por divulgar su CV por las redes: “Habré dejado más de 100 CVs en distintos lados y no tuve ningún tipo de respuestas. Por eso quise cambiar de sistema, a ver si alguien me llama y consigo algún trabajo”.