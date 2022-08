Dejaron su pueblo en Santa Fe y se instalaron en uno de los países más elegidos por los argentinos: “Pagan una locura”

Gastón Bazet (33) y Bárbara Coirini (32), oriundos de Casilda, Santa Fe, armaron las valijas y salieron de la zona de confort a la que estaban acostumbrados. Recibidos en sus carreras de corredor público y farmacia -respectivamente- se cansaron de la rutina y el 12 abril de 2018 formaron fila hacia el Aeropuerto Internacional Ezeiza. ¿El objetivo? Viajar por el mundo y conocer un nuevo estilo de vida. Actualmente, en Australia, dedican parte de su tiempo en las redes sociales para dar a conocer todos los detalles referidos al costo de vida, alojamientos y cómo es vivir allí. “Acá no nos sentimos sapo de otro pozo”, aseguran.

Luego de meditarlo mucho tiempo, decidieron dar un giro en sus vidas y dejar sus trabajos. En el caso de Gastón, trabajaba en una inmobiliaria y además se dedicaba al fútbol. Bárbara, por su parte, se desempeñaba como farmacéutica en un sanatorio. “Estábamos bien económicamente, vivíamos solos y nos habíamos casado, pero queríamos viajar por más tiempo. Teníamos vacaciones solo por 15 días y siempre nos íbamos como turistas. La única manera de ingresar a la cultura de cada lugar era irnos”, detallaron en diálogo con LA NACION.

La pareja tomó la decisión de viajar por el mundo en 2918 Foto: Gentileza @elmundoxdentro

En el primer año de su aventura conocieron España, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Tailandia, entre otros destinos. Sin embargo, al cabo de un tiempo tomaron la decisión de instalarse en una ciudad que los cobijó desde el primer día: Sídney, Australia. Allí, encontraron trabajo, amigos y comodidad. “No lo elegimos por algo en especial, nos llamaba la atención. Ahora es muy popular, pero llegamos sin saber nada e investigamos mucho en internet. Ahora para nuestro gusto hay un desborde de información”, remarcaron.

Cómo es el trabajo en Australia

Para solventar sus gastos, la pareja se desempeñó en todo tipo de oficios: jardinería, heladería, catering, limpieza, entre otros. Actualmente, Bárbara trabaja como niñera y Gastón en un bar como lavacopas y ayudante de cocina.

“Organizo las verduras que llegan, acomodo la cámara frigorífica y hago muffins y scons. A mí me pagan 27.15 pesos australianos la hora, que sería un total de 923 dólares por semana. También tengo desayuno y almuerzo gratis. Pagan una locura”, precisó Bazet en uno de los clips que compartió en la cuenta de TikTok @elmundoxdentro, donde muestran cada una de las diversas experiencias.

Gastón reveló cuánto gana como ayudante de cocina en Australia

Otra actividad que más disfrutan hacer es cuidar animales en casas de personas que deciden irse de vacaciones, lo que se conoce como house sitting.

“Durante todo el primer año, nos dedicamos a eso, pero en Australia ya alquilamos una casa. A partir de ahí, la pregunta que surgió fue ‘¿cómo hacemos para seguir en contacto con los animales?’ y descubrimos que podíamos traerlos a casa. Empezamos a tener perros, seguimos trabajando de eso, yahora tenemos que rechazar solicitudes porque nos llegan todo el tiempo. No es algo de lo que vas a vivir, pero es un extra que nos sirve y encanta”, relataron.

Bárbara y Gastón con uno de los perros que cuidaron en su trabajo Foto: Gentileza @elmundoxdentro

Las costumbres en Australia y el choque cultural que se encontraron

Mientras que en la Argentina es habitual que las personas demuestren su afecto constantemente, la pareja destacó que en Australia ocurre todo lo contrario: “Nosotros estamos acostumbrados a abrazar y a saludar con un beso. Acá son más fríos en ese sentido. Después que los conocés a lo mejor sí, pero al principio es darles la mano y mantener el espacio personal”. En cuanto a lo cultural, aseguraron que les cuesta encontrar un elemento o comida típica. Sin embargo, reconocieron: “Hay tanta mezcla de habitantes que no te vas a sentir nunca como un sapo de otro pozo”.

Si bien la mayoría de los argentinos que se van del país extrañan las tradiciones típicas, la pareja es el claro ejemplo de cómo, a pesar de la distancia, mantienen intactas cada una de ellas. “Hacemos asado siempre, tomamos mate todos los días, hay gente que se dedica a hacer medialunas y empanadas. Nunca nos pasó de sentirnos mal en ese aspecto”.

¿Piensan en volver a vivir en la Argentina?

En estos 5 años afuera del país, ambos afirmaron que aún no piensan en volver. No obstante, la intención de visitar siempre está presente: “No regresamos por una cosa o por otra, ya sea porque estaban caros los pasajes o por la pandemia. Si vamos será para pasear y reencontrarnos con nuestros seres queridos, pero no tenemos pensado vivir ahí nuevamente. No lo usaríamos como base para el estilo de vida que tenemos porque es imposible”.

La pareja en medio de un descanso en Australia Foto: Gentileza @elmundoxdentro

El mundo de las redes sociales

Además de TikTok, Gastón y Bárbara utilizan Instagram como un espacio donde comparten sus consejos, anécdotas y dan detalles de los distintos lugares que visitan. “Empezamos con la cuenta un mes antes de salir de viaje. Hoy no es novedad, pero en 2018 no había tanta información para los que iban a emigrar. En un principio lo armamos para crear un álbum para la familia y amigos”.

Pero, los planes iniciales dieron un giro cuando se percataron de la cantidad de seguidores aumentaba día a día, hasta llegar a más de 50 mil. “Al principio no sabíamos como desenvolvernos, ya que no queríamos ser conocidos. Luego de hacer algunas publicaciones, nos dimos cuenta de que teníamos que ser como somos y no un personaje. Mostramos lo que hacemos, no queremos vender nada, no somos agentes de viaje”, explicaron.

Todas estas experiencias los ayudaron a formar su propia opinión acerca de las decisiones que uno puede tomar para cambiar radicalmente de vida. En ese sentido, reflexionaron: “Nos arrepentimos de no haber salido antes, no lo decimos para arengar a que la gente se vaya de la Argentina, sino para motivar a que se animen a vivir a algo distinto, salir de su zona de confort, conocer cosas nuevas, y si no les gusta saber que pueden volver. Tratamos de impulsarlos a que den ese primer paso, creemos que se pueden encontrar con cosas increíbles”.

En Instagram, también realizan diversas reflexiones respecto de su nuevo estilo de vida (Foto Gentileza @elmundoxdentro)

En la actualidad, la pareja se encuentra de vacaciones por Singapur. Mientras descubren de a poco nuevos paisajes, comparten todo el contenido en las redes sociales. De esta forma, lo que fue un sueño desde la comodidad de sus rutinas, terminó en una historia llena de éxitos.