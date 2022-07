Puede fallar: organizó una romántica producción en la playa, pero sufrió un inesperado accidente

Para manejar un dron hay que estar concentrado y dispuesto con los cinco sentidos. Por eso, el romance y los drones no van de la mano. Fue lo que aprendió un pobre hombre en la playa.

El hombre se encontraba con su novia a la orilla del mar y quiso grabar un romántico momento. Mientras intentaba besar a su pareja con el control del dron en las manos se equivocó y sucedió lo peor: el dron se le vino encima y le dejó fuertes heridas en la frente.

El hombre se tomó con humor el accidente y publicó el video en TikTok

Riéndose de sí mismo, el hombre subió el video a TikTok bajo el usuario @pitflores. La publicación enseguida se viralizó. Hasta el momento un millón y medio de usuarios han reproducido el video de tan solo ocho segundos.

Además, la publicación obtuvo miles de comentarios: “Creo que era para el otro lado jajaja”, “El dron también quería beso”, “No me río porque perfectamente podría ser yo” y “Al final si terminó haciendo un video épico”, fueron algunas de las reacciones.

30 días en el aire: el dron Zephyr S rompió el récord al mayor vuelo ininterrumpido sin tripulación de la historia

Afortunadamente, no todos los que manejan drones son como el hombre de la historia de la playa, sino que hay otros que son profesionales y que logran objetivos imposibles. Así fue como el AirBus Zephyr S batió su propio récord de 2018 y completó, el viernes 15 de julio, 30 días enteros en el aire. Con esa marca, se convirtió así en el avión no tripulado que más tiempo estuvo en vuelo sin interrupciones.

El Zephyr S no es, claro, un dron común y silvestre: no está pensado para hacer tomas aéreas de paisajes, paseos en bici ni excursiones por la montaña, sino para explorar la eficiencia de diseños de vehículos voladores no tripulados.

El dron Zephyr S de Airbus llegó el viernes a los 30 días en vuelo sin interrupciones Airbus

El Zephyr es un dron ultraligero, con una envergadura (es decir, la distancia entre la punta de las alas) de 25 metros y un peso de menos de 75 kilos. Se alimenta de energía solar, con la que alimenta su hélice y recarga las baterías que le permiten mantenerse en vuelo durante la noche. Y no se maneja desde tierra con control que lo obligue a hacer piruetas: vuela a 20.000 metros de altura, por encima de las nubes que podrían traerle problemas con lluvias, vientos y menos luz solar.

El Zephyr S se mantiene por encima de una zona de Arizona; por ahora no se aventuran a enviarlo en vuelos más lejanos. Fue hasta Belice, volvió a EE.UU. y pasó por encima del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Kofa, en Arizona. Entre medio se hizo tiempo para dibujar las letras USA con su recorrido, ahora desdibujadas por el ir y venir de su vuelo sobre ese área.

De hecho, según el Ejército estadounidense, que es quien lleva a cabo las pruebas con este dron diseñado y construido en Europa, el objetivo es “probar la capacidad de almacenamiento de energía del UAV, la longevidad de la batería, la eficiencia del panel solar y las habilidades de mantenimiento de la estación”.

Un dron con esa capacidad podría usarse para vigilancia, fotografía de alta resolución o incluso para brindar Internet: por la altura y por su capacidad para mantenerse sobrevolando una zona, podría ofrecer una cobertura de 4G equivalente a 250 celdas de telefonía móvil, según Airbus.

Algo similar quería lograr Facebook con un diseño muy parecido, llamado Aquila: un dron pensado para mantenerse en vuelo en forma permanente, alimentado por la luz del sol, y que ofrecería 4G en zonas rurales. La compañía experimentó con varios prototipos entre 2017 y 2018, cuando dio fin a sus pruebas.