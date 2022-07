El Kun Agüero reveló una falla en su casa de Miami y sus seguidores le echaron la culpa: “Lo mandé a cambiar”

Hasta a las más grandes superestrellas se les cae el Internet de su casa y prueba de ello fue Sergio Kun Agüero, quien tenía prevista una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, pero las fallas técnicas lo obligaron a posponerla. En sus plataformas digitales, el exfutbolista informó a todos sus seguidores que repararía su situación lo antes posible para poder estar en contacto con ellos, pero la reacción de algunos no fue la más esperada.

El también empresario, fundador de Krü Sports, planeó un directo con el cantante puertorriqueño Lunay para el pasado lunes. Todo estaba listo, pero no previno que sus instalaciones tecnológicas presentarían dificultades justo en la jornada del evento. Y es que se trataba de una charla muy esperada, ya que incluso la había promocionado en sus cuentas oficiales en días anteriores.

En su perfil de Twitter, Agüero publicó una imagen promocional en la que aparecían él y el músico: “Un ratito con @lunaypr1 mañana. Capaz que me canto algo eh”, fue la descripción del posteo. El streaming sería a través de Twitch, una plataforma de transmisiones en vivo que el argentino comenzó a usar hace algunos años para poder conectar con todos sus fanáticos.

El anuncio de Kun Aguero sobre su charla con Lunay @aguerosergiokun/Twitter

Pero sus planes cambiaron cuando tuvo que conseguir otro módem de Internet en el último minuto, según informó en un video: “Gente de TikTok, nada, se suspendió la charla con Lunay, así que vamos a ver más tarde, que creo que va a ser imposible. Se me jod... el módem y, bueno, mandé a cambiar así que me tiene que llegar ahora uno nuevo. Y si no, vamos a charlar mañana seguramente con Lunay porque hoy llega el módem y vamos a estar claros. Chau gente de TikTok”.

En ese sentido, dijo que la charla con el cantante sería este 27 de julio, una fecha por la que los fanáticos del exfutbolista y el cantante tuvieron que esperar, sobre todo para ver si el Kun finalmente se animaba a cantar o no.

Kun Agüero cancela transmisión en vivo por fallas con el internet

La inédita reacción de los fans de Kun Agüero tras su anuncio en TikTok

Sin duda, la mayoría de sus fanáticos se mostraron solidarios ante este problema tecnológico que puede ocurrirle a cualquiera, pero hubo algunos cuantos que incluso llegaron a culparlo y a reprocharle la razón por la que no la había solucionado antes.

A modo de broma, sus fanáticos lo exhortaron a acudir ayuda originaria de su país, ya que al parecer ha tenido varios problemas con su Internet en Miami, ciudad a donde se mudó cuando se retiró del fútbol y dejó Barcelona. Mientras tanto, otros se mostraron incrédulos de que un famoso de su nivel tuviera problemáticas de ese estilo. “Otra vez con problemas de internet. Que te manden al técnico de Argentina”, “Pero ningún problema Kun por un módem, te deben sobrar”, “Si tendrás plata para comprar un módem mi pana Kun Agüero”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, los tiktokeros catalogaron su solución como poco efectiva, ya que para ellos habría sido más sencillo pasarle datos móviles a su computadora. Además, le dijeron que seguramente el desperfecto de su módem había ocurrido por algo que él había hecho. “Podrías haber compartido el 4G de tu celular a la compu”, “Kun, ¿qué haces con los módem que se malogran?”, fueron otras de las reacciones.