Qué es el outfit “Old Money”, la tendencia que es furor en Instagram y TikTok y cuesta menos de lo que se cree

La tendencia Old Money arrasa en redes sociales como TikTok e Instagram. Se caracteriza por un estilo estético que evita la ostentación, inspirándose en el estilo de vida de las personas adineradas con una inclinación más clásica. Este enfoque favorece el lujo discreto sobre los logotipos llamativos, los brillos y los excesos.

La próxima temporada del otoño-invierno boreal promete ser interesante en cuanto a tendencias de moda. El color borgoña será el protagonista, el estampado de animal print continuará siendo relevante, las capas se convertirán en la nueva opción de abrigo, y todas estas tendencias estarán influenciadas por una nueva forma de interpretarlas.

La tendencia Old Money

La tendencia Old Money, que ya supera el millón de publicaciones en Instagram, se basa en un estilo conservador, donde la tradición, la herencia y el refinamiento se expresan en looks de lujo silencioso. Este estilo es característico de ciertas élites adineradas que no exhiben su riqueza de manera ostentosa, y fue adoptado con entusiasmo por algunos jóvenes de la generación Z, asegura Telva. En Estados Unidos, podría describirse como una evolución del estilo preppy.

Lady Di, gran exponente del estilo old money, con blazers y colores claros o azul marino, siempre discretos y elegantes (Archivo) Antony Jones - Getty Images Europe

En su momento, figuras como Lady Di, con sus conjuntos de americana, jersey de cuello alto y mocasines, o parejas como Carolyn Bessette y John Fitzgerald Kennedy Jr., paseando por las calles de Nueva York con abrigos camel, vaqueros crudos y faldas lápiz beige, representaban a la perfección ese clasicismo Old Money que parece innato y casi inimitable.

Esta tendencia, con códigos muy específicos que rechazan lo ostentoso y se asocian al estilo atribuido a la burguesía y la nobleza, hoy en día se refleja en mujeres como Carlota Casiraghi, Amal y George Clooney, entre otros.

Incluso los multimillonarios de Silicon Valley prefieren la discreción del normcore – vaqueros sencillos, camisetas blancas y deportivas – y marcas de lujo discreto como The Row, Loro Piana o Brunello Cucinelli, en lugar de los logotipos vistosos que tanto atraen a los nuevos ricos, cuyo máximo exponente se encuentra en las Kardashian.

Old Money: en esencia, lo clásico

Las prendas clásicas hechas con tejidos de alta calidad, como los jerséis de cashmere o las camisas de algodón perfectamente planchadas, son algunos de los elementos atemporales que definen el estilo Old Money. Para los hombres, polos y pantalones bien ajustados (sin mostrar la ropa interior), y para las mujeres, faldas y vestidos lápiz impecables, perlas y bolsos que parecen heredados de la abuela, en tonos claros o azul marino, creando armarios que reflejan los hashtags #stealthwealth (riqueza oculta), #oldmoney (dinero antiguo) y #quietluxury (lujo discreto), refiere el medio.

El clásico vestido negro, como el que lleva Camila Morrone en este caso, debe formar parte de un guardarropa old money (Archivo) Backgrid/The Grosby Group

El Old Money se refiere a esa riqueza heredada de generaciones anteriores, que valora la ropa bien confeccionada más allá de las modas pasajeras, y que a menudo se transmite de abuelas a hijas y nietas. Es una estética que puede ser adoptada por cualquiera, no solo por los ricos, y a muy bajo costo debido a que las prendas pueden ser heredadas.

Un guardarropa Old Money se destaca por la combinación acertada de colores y accesorios bien seleccionados. La clave está en priorizar la calidad sobre la cantidad para lograr un guardarropa digno de una mujer elegante y con estilo.

Algunas prendas esenciales en un guardarropa inspirado en la tendencia Old Money incluyen: una camisa de rayas masculina, pantalones de pinzas impecables, un blazer de corte clásico, una falda plisada hasta la rodilla, un polo, un pañuelo para el cuello o el pelo, un bolso sencillo y de piel, un jersey de rayas marineras, perlas, mocasines, gafas de sol grandes, todo en tonos neutros y clásicos como el camel, negro, azul marino, beige y blanco, finaliza el medio especializado en moda.

