Qué le pasa al cerebro cuando escuchamos un chisme, según la psicología

Lejos de ser una simple trivialidad o una práctica malintencionada, el chisme es una actividad arraigada profundamente en la historia de las sociedades humanas. Aunque socialmente carga con un estigma negativo por la divulgación de información privada, la psicología y la neurociencia moderna comenzaron a desmitificar este comportamiento al analizar su impacto real en la salud mental y en la cohesión de los grupos. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pavía, en Italia, y publicado en la revista científica ScienceDirect, el cerebro experimenta una respuesta neuroquímica específica al intercambiar este tipo de relatos.

El hallazgo central de la investigación indica que el cerebro humano libera cantidades significativas de oxitocina al participar en charlas sobre terceros. Esta sustancia, popularmente conocida como la hormona de la felicidad, es la misma que se segrega durante acciones de vinculación física, como dar un abrazo o un beso. Para llegar a esta conclusión, el equipo científico evaluó a 22 estudiantes mujeres, comparando tres modalidades de conversación: chismes, diálogos neutrales y charlas emocionales sin rumores. Los resultados fueron contundentes: el aumento de oxitocina resultó ser exclusivo y marcado durante el intercambio de chismes. La hormona, además de generar bienestar, desempeña un rol crítico en la regulación de la empatía, la confianza y el procesamiento de las emociones.

Por qué el cerebro disfruta del chisme, según la psicología (Foto: Freepik)

Paralelamente, el estudio observó una disminución en los niveles de cortisol, la hormona directamente asociada al estrés y a la elevación de los índices de glucosa en sangre. Si bien el cortisol bajó en todas las instancias evaluadas, la reducción fue notablemente superior cuando el eje del diálogo se centraba en intercambiar chismes. Desde una perspectiva neurológica, esto posiciona a la conducta como un modulador efectivo de las relaciones. Dado que más de dos tercios de las interacciones humanas cotidianas se vinculan con esta clase de intercambio, la ciencia sugiere que el fenómeno cumple un rol evolutivo esencial para construir y fortalecer la cohesión dentro de los grupos sociales.

La explicación psicológica detrás del placer de escuchar un chisme Pressmaster - Shutterstock

Al reducir la tensión arterial y el ritmo cardíaco, la oxitocina liberada permite a los individuos transitar estados de mayor calma ante la presión de la vida moderna. En este sentido, la práctica funciona como un mecanismo natural para gestionar la carga cotidiana y fomentar un bienestar subjetivo compartido.

Aunque el estigma sobre esta conducta persiste en la opinión pública, el análisis científico propone una mirada alternativa: el cerebro disfruta del chisme porque lo reconoce como un recurso efectivo para la conexión humana y el equilibrio emocional. Esta capacidad del comportamiento para disminuir la carga de estrés lo posiciona como una herramienta social que, más allá de la reputación ajena, sirve para regular la propia estabilidad interna y la forma en que los individuos interactúan en su entorno. En última instancia, lo que muchos consideran un pasatiempo irrelevante es en realidad un proceso fisiológico necesario que refuerza la salud emocional al promover una sensación de alivio compartido mediante el diálogo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.