A un año del incendio de su yate en Saint Tropez, José Luis Manzano corre regatas en Cerdeña: capitanea un velero emblemático

Hace poco más de un año, el 10 julio de 2025, el fuego devoró el Sea Lady II, el barco de lujo de José Luis Manzano. Las imágenes de la embarcación ardiendo frente a Saint Tropez dieron la vuelta al mundo. 60 bomberos trabajaron durante tres horas para controlar las llamas. En diálogo con LA NACION, el exministro de Carlos Menem y accionista del Grupo América, confirmó que la embarcación era de su propiedad. “Fue un susto. Gracias a Dios no hubo heridos ni pasó nada a nadie”, dijo.

Se incendió el barco de lujo de José Luis Manzano en Saint-Tropez

El 31 de diciembre, el sitio Le Marin informó que “los restos del Sea Lady fueron retirados del puerto de Saint Tropez”. La crónica detalla: “El yate que había sido devorado por las llamas en julio está en camino a Burdeos, donde será desguazado en el dique seco del puerto de Bassens. Un transporte de carga pesada, un remolcador, un petrolero y la SNSM intervinieron en las operaciones de remolque y elevación que tuvieron lugar el lunes 29 y el martes 30 de diciembre”.

8 de febrero de 2026. La empresa Cardem, especializada en desmantelamiento y deconstrucción naval, retira el Sea Lady II del puerto de Saint Tropez

"Tras la colocación de una barrera flotante y el bombeo de 40 m³ de agua de lastre, que lo mantenían en equilibrio, se levantó con éxito una imponente pieza de 40 m de largo y 190 toneladas. El yate comenzará ahora su viaje hacia el Gran Puerto Marítimo de Burdeos, donde lo desmantelaremos de aquí a la primavera de 2026", publicó en su sitio la empresa CADEM

Esta semana, José Luis Manzano volvió a amarrar en un puerto europeo. Fue fotografiado en Porto Cervo, en el noroeste de Cerdeña. Se trata de una exclusiva localidad turística y un puerto deportivo situado en la región costera conocida como la Costa Esmeralda. Es mundialmente famosa por ser un destino de lujo muy frecuentado por superyachts, celebridades y millonarios durante la temporada de verano.

Se lo vio a bordo de una embarcación emblemática: el Aristarchos I, el velero más grande construido por el astillero finlandés Oy Nautor AB para su marca Nautor’s Swan. Su fantástico diseño fue creado por el argentino Germàn Frers, uno de los cuatro arquitectos navales que trabajaron con Nautor’s Swan en sus 60 años de historia, el más prolífico (creó los modelos Swan 36, 42, 45, 46, 48, 51, 53, 56, 60, 601, 62, 651, 66, 70, 75, 80, 82, 86, 90, 100, 105, 112, 115 y 131). El nombre Swan refiere al cisne, el animal nacional de Finlandia.

Germán Frers, leyenda viva de la náutica y el arquitecto naval que más modelos creó para Nautor's Swan (entre ellos, el que capitanea José Luis Manzano), estuvo presente esta semana en Porto Cervo para la competencia

El Aristarchos mide aproximadamente 40 metros de eslora (131 pies). Tienen 3 cabinas, capacidad para 8 pasajeros (2 camas king size, 1 queen y 2 singles) y una tripulación de 6 marineros. Fue concebido como velero de alta prestaciones náuticas pero de gran confort.

Como suele suceder con muchos superyachts, incluso algunos que son propiedad de magnates, el ASISTARCHOS 1 aparece en las páginas de alquiler del Mediterráneo. Su precio, en los puertos de Ibiza o Grecia, es de 80 mil euros la semana, aproximadamente.

Aristarchos fue fabricado en 2006 por encargo de un empresario griego. Fue su único dueño durante 18 años. En febrero de 2024, apareció a la venta en el mercado. Una publicación de Marcus Yachting, broker naval, anunciaba, en mayúsculas: “YATE NAUTOR SWAN 131 ARISTARCHOS EN VENTA, AÑO 2006, NUEVO EN EL MERCADO LISTO PARA ENTREGA DIRECTA. UBICACIÓN: ATENAS, REGIÓN ÁTICA, GRECIA. PRECIO DE VENTA: ($7,872,445 USD APROX.) €7,500,000 EUR”. El aviso detallaba que el barco fue reacondicionado en 2020.

El 15 de julio de 2025, cinco días después del incendio del Sea Lady II de José Luis Manzano en Saint Tropez, otro broker naval llamado Frasier Yacht anunció en su sitio que había concretado la operación de compra/venta del Aristarchos. No informó, por supuesto, quién fue el comprador ni el precio final.

El ARISTARCHOS 1 en Porto Cervo, listo para la Rolex Swan Cup 2026

El ARISTARCHOS 1 en Porto Cervo, listo para la Rolex Swan Cup 2026

El ARISTARCHOS 1 en Porto Cervo, listo para la Rolex Swan Cup 2026

El Aristarchos volvió a aparecer en escena en estos días, de la mano de su capitán José Luis Manzano, en el marco de la Rolex Swan Cup, una competencia exclusiva para la comunidad de propietarios de Swan que se desarrolla del 13 al 19 de septiembre.

En la lista de inscriptos, Manzano figura como propietario, en el puesto 58. No declaró nacionalidad ni para qué club compite. Tampoco números de vela.

Listado de inscriptos en la Rolex Swan Cup. En la posición 58 aparece el ARISTARCHOS. Y en la columan "owner" está el nombre de José Luis Manzano

Compitió en Class Maxi, una de las 10 categorías de la Rolex Swan Cup. Finalmente, utilizó los números de vela SY347. En la primera regata llegó noveno, en el último lugar. Su performance no mejoró en la segunda: repitió la última posición.

La tabla de clasificación de la segunda regata de la Rolex Swan Cup

Hace horas, en la tercera regata, mejoró la clasificación: alcanzó la quinta ubicación.

A toda vela

Antes, debajo del nombre Aristarchos la embarcación llevaba escrito “Piraeus” por El Pireo, el puerto de Atenas donde estaba matriculado anteriormente. Ahora, tras el cambio de dueño, lleva escrito “Valleta”, por la capital de Malta. El Sea Lady II también navegaba con bandera de Malta.

El ARISTARCHOS con bandera de Grecia y el puerto de El Pireo (Piraeus), donde estaba matriculado, grabado bajo su nombre.

El nombre Aristarchos (o su forma hispanizada, Aristarco) es un nombre de origen griego clásico (Ἀρίσταρχos) que significa literalmente “el mejor líder”, “el gobernante supremo” o “excelente gobernante”. fue elegido siguiendo la tradición náutica de utilizar nombres de figuras ilustres, filósofos o científicos de la mitología e historia griega para denotar prestigio, grandeza e historia.

Aristarco de Samos (aprox. 310–230 a. C.) fue un astrónomo y matemático de la Antigua Grecia, el primero en proponer un modelo heliocéntrico del Sistema Solar, situando al Sol (y no a la Tierra) en el centro del universo conocido.

El nombre ARISTARCHOS fue inspirado en un astrónomo y matemático de la Antigua Grecia

ARISTARCHOS, el barco que capitanea José Luis Manzano en el mar Tirreno

Una de las imágenes de cubierta del ARISTARCHOS que usa el sitio Yacht Charter Fleet para promocionar el alquiler del velero. Su precio es de 80 mil euros por semana.

Debajo de la cubierta de popa ARISTARCHOS tiene un Zodiac Tender Yamaha 15 HP engine

El Zodiac se retira con una pluma que lo coloca en el mar

El interior fue diseñado por Rhoades Young

Un pequeño salón de lectura, como antesala del gran comedor

El comedor del ARISTARCHOS

La configuración de la cabina tiene tres suites: una Master, una VIP y una Twin

Uno de los baños en suite

La cocina del ARISTARCHOS, el barco que capitanea José Luis Manzano en el mar Tirreno

Vista aérea del ARISTARCHOS

Imponente vista del ARISTARCHOS en la noche

José Luis Manzano, exministro del Interior de la Nación durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, se convirtió en uno de los hombres de negocios más relevantes del país. Es socio de Daniel Vila en el Grupo América y controlante de Edenor, entre otros importantes negocios. Su cercanía con figuras políticas, desde Sergio Massa hasta el actual gobierno de Javier Milei, lo posiciona como un lobista influyente.

En marzo festejó sus 70 años en Suiza con 80 amigos. Durante la actual gestión presidencial, amplió su red de empresas con resonantes adquisiciones. En octubre de 2025 junto a sus socios Gustavo Scaglione y Daniel Vila compró Telefe a Paramount. En agosto de este año, se confirmó que Manzano ofertó 780 millones de dólares y se quedó con Metrogas. Hace días, a principios de septiembre, sus socios tomaron el control de las estaciones de servicio Shell en el país y, como informó LA NACION, el empresario se prepara para ingresar al negocio.