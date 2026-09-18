En fotos. Todos los invitados a la gala por el 25° aniversario del MALBA

En el marco del 25° aniversario, además se presentará la exposición Viva Frida, organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) y el Museo Frida Kahlo de México, bajo la dirección de Elina Costantini y con curaduría de Circe Henestrosa y asesoría de Gannit Ankori

Fabian Malavolta