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LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la gala por el 25° aniversario del MALBA

Eduardo Costantini y Fundación MALBA celebraron el aniversario del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires con la presencia de 400 invitados especiales, entre coleccionistas, filántropos y una princesa catarí

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María Vázquez, Teresa Bulgheroni y Elina Costantini
María Vázquez, Teresa Bulgheroni y Elina CostantiniFabián Malavolta
Eduardo y Elina Costantini, los anfitriones de la noche
Eduardo y Elina Costantini, los anfitriones de la nocheFabian Malavolta
Teresa Bulgheroni, vicepresidente de Fundación MALBA
Teresa Bulgheroni, vicepresidente de Fundación MALBAFabian Malavolta
El fotógrafo y cineasta Eduardo "Edo" Costantini, en el 25° aniversario del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
El fotógrafo y cineasta Eduardo "Edo" Costantini, en el 25° aniversario del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos AiresFabian Malavolta
María Vázquez de Cambiaso y un impactante diseño de Gorof
María Vázquez de Cambiaso y un impactante diseño de GorofFabian Malavolta
Analía Maiorana, con un diseño vintage
Analía Maiorana, con un diseño vintageFabian Malavolta
Invitada especial, la princesa catarí H.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani
Invitada especial, la princesa catarí H.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al ThaniFabian Malavolta
Nunzia Locatelli de Bulgheroni en los festejos por el museo, fundado por Eduardo F. Costantini en 2001
Nunzia Locatelli de Bulgheroni en los festejos por el museo, fundado por Eduardo F. Costantini en 2001Fabian Malavolta
Con un diseño de Gino Bogani, Elina Costantini, creadora de la Semana de la Alta Costura
Con un diseño de Gino Bogani, Elina Costantini, creadora de la Semana de la Alta Costura Fabian Malavolta
Presente en la gala del MALBA, la embajadora de México Lilia Rossbach y la consejera de la embajada de México, Camila del Carmen Aviña
Presente en la gala del MALBA, la embajadora de México Lilia Rossbach y la consejera de la embajada de México, Camila del Carmen AviñaFabian Malavolta
Patricia della Giovampaola
Patricia della GiovampaolaFabian Malavolta
Norah Garfunkel de Hojman, vicepresidente honoraria de Fundación Malba
Norah Garfunkel de Hojman, vicepresidente honoraria de Fundación MalbaFabian Malavolta
Lara Bernasconi y un diseño de Gorof
Lara Bernasconi y un diseño de Gorof Fabian Malavolta
Theo y Lucio Costantini, nietos del fundador del MALBA
Theo y Lucio Costantini, nietos del fundador del MALBAFabian Malavolta
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 25° aniversario del Museo Latinoamericano de Buenos Aires
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 25° aniversario del Museo Latinoamericano de Buenos AiresFabian Malavolta
Su esposa, María Belén Ludueña, con un look de Natalia Antolín
Su esposa, María Belén Ludueña, con un look de Natalia AntolínFabian Malavolta
Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes
Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas ArtesFabian Malavolta
Silke Bayer de Reynal, con un diseño de Jenny Packham
Silke Bayer de Reynal, con un diseño de Jenny PackhamFabian Malavolta
Inés Etchebarne Mihanovich, con un original diseño de Saiach
Inés Etchebarne Mihanovich, con un original diseño de SaiachFabian Malavolta
Elena Nofal, directora de Desarrollo del MALBA
Elena Nofal, directora de Desarrollo del MALBAFabian Malavolta
En la noche de presentación de la Triple Corona de polo, Adolfo Cambiaso y María Vázquez en la gala del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
En la noche de presentación de la Triple Corona de polo, Adolfo Cambiaso y María Vázquez en la gala del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos AiresFabian Malavolta
Presentes en la noche del MALBA, el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, junto a su esposa, Stephanie Lamelas
Presentes en la noche del MALBA, el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, junto a su esposa, Stephanie LamelasFabian Malavolta
La legendaria Marta Minujín, con una creación propia realizada por Min Agostini
La legendaria Marta Minujín, con una creación propia realizada por Min Agostini Fabian Malavolta
La secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes
La secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela RicardesFabian Malavolta
El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda Born, junto a Azul García Uriburu, con un look inspirado en la muestra Viva Frida
El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda Born, junto a Azul García Uriburu, con un look inspirado en la muestra Viva FridaFabian Malavolta
Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán en la noche del MALBA
Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán en la noche del MALBAFabian Malavolta
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Analía Maiorana
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Analía MaioranaFabian Malavolta
Dafne Cejas de Pradére Castex, con un look de Saint Laurent
Dafne Cejas de Pradére Castex, con un look de Saint LaurentFabian Malavolta
El CEO de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, asistió junto a su esposa, Nunzia Locatelli de Bulgheroni
El CEO de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, asistió junto a su esposa, Nunzia Locatelli de BulgheroniFabian Malavolta
En su primera salida desde el nacimiento de su hija Amalia, Taina Laurino de Neuss y Georgie Neuss
En su primera salida desde el nacimiento de su hija Amalia, Taina Laurino de Neuss y Georgie NeussFabian Malavolta
María Freixas y Federico Braun en la noche aniversario del MALBA
María Freixas y Federico Braun en la noche aniversario del MALBAFabian Malavolta
Las autoridades del MALBA reciben a la princesa catarí Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani
Las autoridades del MALBA reciben a la princesa catarí Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al ThaniFabian Malavolta
Hija de Eduardo Costantini y Gloria Fiorito, Malena Costantini, con un strapless de Orellana
Hija de Eduardo Costantini y Gloria Fiorito, Malena Costantini, con un strapless de OrellanaFabian Malavolta
Dora Sánchez y Martín Cabrales
Dora Sánchez y Martín CabralesFabian Malavolta
Con Nicolás Catena ausente con aviso, su esposa Elena Maza de Catena asistió junto a su amiga Sarah Antebi
Con Nicolás Catena ausente con aviso, su esposa Elena Maza de Catena asistió junto a su amiga Sarah AntebiFabian Malavolta
Adrián Schwartz y Andrea Arditi de Schwartz, con un diseño de Gabriel Lage
Adrián Schwartz y Andrea Arditi de Schwartz, con un diseño de Gabriel Lage Fabian Malavolta
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta
Federico Braun (h) y Alfredo Staudt en la celebración del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
Federico Braun (h) y Alfredo Staudt en la celebración del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos AiresFabian Malavolta
Gonzalo Costantini junto a Steffi Essenwanger, con un look de Elisabette Franchi
Gonzalo Costantini junto a Steffi Essenwanger, con un look de Elisabette FranchiFabian Malavolta
El diseñador Gino Bogani
El diseñador Gino BoganiFabian Malavolta
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka, junto a su esposa Madoka, en un tradicional kimono
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka, junto a su esposa Madoka, en un tradicional kimonoFabian Malavolta
Alejandro Reynal y Silke Bayer de Reynal, con un diseño de Jenny Packham
Alejandro Reynal y Silke Bayer de Reynal, con un diseño de Jenny PackhamFabian Malavolta
Con un diseño de Menage a Trois, María Calcaterra y su esposo, Florencio de la Torre Urizar
Con un diseño de Menage a Trois, María Calcaterra y su esposo, Florencio de la Torre UrizarFabian Malavolta
Federico Álvarez Castillo junto a Lara Bernasconi, con un looks de Gorod y accesorios Ferragamo
Federico Álvarez Castillo junto a Lara Bernasconi, con un looks de Gorod y accesorios FerragamoFabian Malavolta
María Costantini, hermana del fundador del MALBA
María Costantini, hermana del fundador del MALBAFabian Malavolta
Erica Roberts y Esteban Tedesco
Erica Roberts y Esteban TedescoFabian Malavolta
Teresa Bulgheroni, una de las anfitrionas de la noche
Teresa Bulgheroni, una de las anfitrionas de la nocheFabian Malavolta
Maita Barrenechea, con un diseño de Calvin Klein
Maita Barrenechea, con un diseño de Calvin KleinFabian Malavolta
Presente en el aniversario, Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
Presente en el aniversario, Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACIONFabian Malavolta
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y el director general del Teatro Colón
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y el director general del Teatro ColónFabian Malavolta
Julio César Crivelli, presidente de Amigos del Bellas Artes
Julio César Crivelli, presidente de Amigos del Bellas ArtesFabian Malavolta
Luis Alberto Erize y Mónica Gancia de Erize
Luis Alberto Erize y Mónica Gancia de Erize Fabian Malavolta
Larisa Andreani, presidenta de arteba Fundación, detalló los cambios de fecha de si evento teniendo en cuenta la venida del Papa a la Argentina
Larisa Andreani, presidenta de arteba Fundación, detalló los cambios de fecha de si evento teniendo en cuenta la venida del Papa a la Argentina Fabian Malavolta
Presente en la noche aniversario, Verónica Zoani de Nutting
Presente en la noche aniversario, Verónica Zoani de NuttingFabian Malavolta
El cóctel en el hall del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
El cóctel en el hall del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos AiresFabian Malavolta
Los presentes pudieron conocer la muestra Viva Frida
Los presentes pudieron conocer la muestra Viva FridaFabian Malavolta
Los invitados pudieron acceder a las nuevas exposiciones del museo, incluida una nueva puesta de la Colección MALBA–Costantini, que abarca varias salas del museo
Los invitados pudieron acceder a las nuevas exposiciones del museo, incluida una nueva puesta de la Colección MALBA–Costantini, que abarca varias salas del museoFabian Malavolta
Una ocasión única en la noche porteña
Una ocasión única en la noche porteñaFabian Malavolta
Elena Nofal recibe a Paula González, del Hilton Buenos Aires
Elena Nofal recibe a Paula González, del Hilton Buenos AiresFabian Malavolta
En la gala, Sofía Weil de Speroni
En la gala, Sofía Weil de SperoniFabian Malavolta
Julia Tonconogy y Angelo Calcaterra
Julia Tonconogy y Angelo CalcaterraFabian Malavolta
Florencia Perotti, presidenta de Amigos del Moderno
Florencia Perotti, presidenta de Amigos del ModernoFabian Malavolta
En la gala del MALBA, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli
En la gala del MALBA, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo CifelliFabian Malavolta
Las bromas entre Jorge Macri y Diego Santilli
Las bromas entre Jorge Macri y Diego SantilliFabian Malavolta
La modelo Soledad Ainesa, con un diseño de Stella McCartney
La modelo Soledad Ainesa, con un diseño de Stella McCartneyFabian Malavolta
Adam Schwarz y la CEO de Christie’s, Bonnie Brennan
Adam Schwarz y la CEO de Christie’s, Bonnie Brennan Fabian Malavolta
María Soledad Costantini junto a Eugenio Aguirre y a Facundo Esteves
María Soledad Costantini junto a Eugenio Aguirre y a Facundo Esteves Fabian Malavolta
El CEO de la casa de subastas Sotheby’s, Charles F. Stewart, junto a Catherina Stewart
El CEO de la casa de subastas Sotheby’s, Charles F. Stewart, junto a Catherina Stewart Fabian Malavolta
La gran fiesta del arte
La gran fiesta del arte Fabian Malavolta
Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
Gerardo Grieco, director general del Teatro ColónFabian Malavolta
También asistió el exdirector general del Teatro Colón, Jorge Telerman
También asistió el exdirector general del Teatro Colón, Jorge TelermanFabian Malavolta
Roberto Vivo, Andrés Duprat y Eduardo "Edo" Costantini
Roberto Vivo, Andrés Duprat y Eduardo "Edo" CostantiniFabian Malavolta
En la gala del 25° aniversario, Josefina Maxit y Claudio Maulhardt
En la gala del 25° aniversario, Josefina Maxit y Claudio MaulhardtFabian Malavolta
Leopoldo Montes y Javier Iturrioz
Leopoldo Montes y Javier IturriozFabian Malavolta
El recorrido de los nietos de Eduardo Costantini, Theo y Lucio Costantini, junto a sus amigos griegos Harry y Evan Dimov
El recorrido de los nietos de Eduardo Costantini, Theo y Lucio Costantini, junto a sus amigos griegos Harry y Evan Dimov Fabian Malavolta
María Irene Herrero, vicepresidente 2da de Amigos del Bellas Artes, con un diseño de Evangelina Bomparola
María Irene Herrero, vicepresidente 2da de Amigos del Bellas Artes, con un diseño de Evangelina BomparolaFabian Malavolta
Hija de Orly Benzacar, la galerista Mora Bacal
Hija de Orly Benzacar, la galerista Mora BacalFabian Malavolta
En una noche llena de anuncios y buenas noticias, Sofía y Fabián Perechodnik
En una noche llena de anuncios y buenas noticias, Sofía y Fabián PerechodnikFabian Malavolta
Zulemita Menem y Rodolfo D' Onofrio, en la gala del MALBA
Zulemita Menem y Rodolfo D' Onofrio, en la gala del MALBAFabian Malavolta
El economista y analista financiero Javier Timerman y Victoria Noorthoorn, directora del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires
El economista y analista financiero Javier Timerman y Victoria Noorthoorn, directora del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta
La galerista Orly Benzacar
La galerista Orly BenzacarFabian Malavolta
Una exclusiva recorrida por la muestra de Frida Kahlo
Una exclusiva recorrida por la muestra de Frida KahloFabian Malavolta
Viva Frida, hasta marzo 2027 en Buenos Aires
Viva Frida, hasta marzo 2027 en Buenos AiresFabian Malavolta
Diego Félix y Laura San Martín
Diego Félix y Laura San Martín Fabian Malavolta
El hall de entrada del MALBA
El hall de entrada del MALBAFabian Malavolta
La mesa de Teresa Bulgheroni
La mesa de Teresa BulgheroniFabian Malavolta
Norberto Frigerio, Stephanie Lamelas, Marcos Bulgheroni, Georgie Neuss, Nunzia Locatelli de Bulgheroni y Taina Laurino de Neuss
Norberto Frigerio, Stephanie Lamelas, Marcos Bulgheroni, Georgie Neuss, Nunzia Locatelli de Bulgheroni y Taina Laurino de NeussFabian Malavolta
En la mesa de Eduardo Costantini: la artista brasileña Beatriz Milhazer, la mexicana Frida Escobedo, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, Elina Costantini y el secretario de Cultura Leonardo Cifelli
En la mesa de Eduardo Costantini: la artista brasileña Beatriz Milhazer, la mexicana Frida Escobedo, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, Elina Costantini y el secretario de Cultura Leonardo Cifelli Fabian Malavolta
La charla entre el fundador del MALBA y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
La charla entre el fundador del MALBA y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta
La inmensa carpa montada en la Plaza República del Perú, vecina al MALBA
La inmensa carpa montada en la Plaza República del Perú, vecina al MALBAFabian Malavolta
La princesa catarí, invitada de honor a la celebración. La gala contó con un distinguido grupo de referentes internacionales del arte y la filantropía
La princesa catarí, invitada de honor a la celebración. La gala contó con un distinguido grupo de referentes internacionales del arte y la filantropíaFabian Malavolta

El 25° aniversario del MALBA

Las celebraciones por los 25 años del MALBA incluyó una semana de desfiles de alta costura y la presentación de la muestra Viva Frida
Las celebraciones por los 25 años del MALBA incluyó una semana de desfiles de alta costura y la presentación de la muestra Viva FridaFabian Malavolta
Coronado, uno de los escenarios de la gala por el 25 aniversario
Coronado, uno de los escenarios de la gala por el 25 aniversarioFabian Malavolta
Los preparativos para la gran noche
Los preparativos para la gran nocheFabian Malavolta
Los lugares asignados para la gala
Los lugares asignados para la galaFabian Malavolta
La ambientación estuvo a cargo de Firmin Didot
La ambientación estuvo a cargo de Firmin DidotFabian Malavolta
Cada detalle de la noche estuvo cuidadosamente planificado
Cada detalle de la noche estuvo cuidadosamente planificado Fabian Malavolta
La gala por el 25 aniversario del MALBA
La gala por el 25 aniversario del MALBAFabian Malavolta
Teresa Bulgheroni con el equipo del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
Teresa Bulgheroni con el equipo del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos AiresFabian Malavolta
Los platos estuvieron a cargo del chef Bruno Guillot, de EAT Catering
Los platos estuvieron a cargo del chef Bruno Guillot, de EAT CateringFabian Malavolta
La Plaza República del Perú se transformó por una noche
La Plaza República del Perú se transformó por una nocheFabian Malavolta
La celebración, con invitados internacionales llevada adelante por Vives 360
La celebración, con invitados internacionales llevada adelante por Vives 360Fabian Malavolta
En el marco del 25° aniversario, además se presentará la exposición Viva Frida, organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) y el Museo Frida Kahlo de México, bajo la dirección de Elina Costantini y con curaduría de Circe Henestrosa y asesoría de Gannit Ankori
En el marco del 25° aniversario, además se presentará la exposición Viva Frida, organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) y el Museo Frida Kahlo de México, bajo la dirección de Elina Costantini y con curaduría de Circe Henestrosa y asesoría de Gannit AnkoriFabian Malavolta
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