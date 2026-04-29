¿Qué pasó con Bubbles? El destino del chimpancé que rescató Michael Jackson en los 80 y aparece en la película

Tras el éxito de la película “Michael”, resurge la duda: ¿dónde está Bubbles? La actualidad del chimpancé que acompañó al Rey del Pop y cómo es su vida hoy, a los 43 años

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La película Michael se convirtió en un fenómeno de la taquilla mundial. Batió el récord que ostentaba Oppenheimer como la biopic con más recaudación en su primer fin de semana y recaudó 217 millones de dólares en todo el mundo.

Imagen de la película "Michael", el cantante junto a su chimpancé Bubbles

Dirigida por Antoine Fuqua, la película sobre el Rey del Pop también fue el mejor estreno para una bioipic musical, superando a Straight Outta Compton (60,1 millones en 2015) y Bohemian Rhapsody, que comenzó con 51 millones.

Michael Jackson, tráiler de la película

Con críticas negativas, pero con el apoyo del público que la certificó con 97% de aprobación en Rotten Tomatoes tras un magrísimo debut, Michael cuenta el ascenso de Jackson hasta convertirse en la mayor estrella de la música. Y entre las excentricidades que se muestran del artista aparecen varias de las mascotas que tuvo cuando vivía en la casa familiar en Encino, California: una llama, una jirafa y una pitón, además del más famoso de todos, su chimpancé Bubbles.

La película muestra cuando Bubbles es entregado a Michael (Jaafar Jackson) ante la mirada horrorizada de su familia. Su madre, Katherine (Nia Long), le dice que los chimpancés son “animales salvajes” que no pertenecen a una casa en el Valle de San Fernando.

Además del visto bueno del público, la película contó con asesoramiento de la organización PETA, y los animales que aparecen fueron creados mediante CGI.

Dónde está el mono de Michael Jackson

El verdadero Bubbles lleva una vida tranquila en un santuario desde hace más de 20 años.

Jackson lo rescató de un centro de investigación en los años ochenta, y lo llevó de gira por el mundo. Incluso acompañó al cantante en la boda de su abogado John Branca, y tomaron el té junto a funcionarios de Japón.

En su rancho Neverland, el mono dormía en una cuna en el cuarto del cantante, y cuando se volvió más agresivo, fue enviado con un entrenador de animales. Hoy, con 43 años, Bubbles vive en el santuario Center for Great Apes, en Wauchula, Florida, desde 2005.

Una interesante anécdota de la película "Michael" es cuando Michael Jackson compra un bebé chimpancé llamado Bubbles. Esta anécdota es real. Jackson se comunicaba con Bubbles mediante lenguaje de signos y fueron "amigos" hasta la muerte del cantante. Actualmente, Bubbles sigue… pic.twitter.com/q6FjvjK2Rj — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) April 26, 2026

La directora fundadora de Great Apes, Patti Ragan, dijo a la revista Variety que Jackson estaba planeando visitar a Bubbles en el momento de su muerte en 2009, y que el patrimonio del artista sigue financiando su cuidado.

Bubbles en el Center for Great Apes, Florida. (Foto: centerforgreatapes.org)

“Es un tipo muy, muy dulce”, dijo Ragan. “La gente todavía lo imagina como ese pequeño bebé de cara rosada que Michael llevaba a todos lados. Pero ahora es un adulto grande, de unos 77 kilos. Vive con un grupo de cinco y estamos incorporando ejemplares jóvenes en ese grupo. Cuando llegó aquí, ayudó a criar a dos crías”.

por EL PAIS URUGUAY