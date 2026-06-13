Qué dice la psicología de las personas que interrumpen cuando otros hablan

Interrumpir a otros durante una charla suele interpretarse como un gesto de falta de respeto o una muestra de egoísmo. Sin embargo, la psicología sostiene que detrás de esta urgencia por hablar antes de que el interlocutor finalice su idea se esconden factores sociales, culturales, neurológicos y emocionales profundos. Lejos de ser siempre un acto de desprecio o una búsqueda de protagonismo, la interrupción refleja una respuesta veloz de la mente humana ante estímulos que el cerebro procesa como propios o altamente relevantes.

La constante interrupción de la charla puede ser molesta para las personas (Foto: Freepik)

Investigaciones del campo de la psicología social indican que cerca del 70% de las interrupciones en los diálogos surgen como una reacción espontánea de asociación de ideas. El cerebro trabaja a una velocidad considerable, anticipa el mensaje de la otra persona y recupera situaciones análogas de la memoria para realizar una contribución. En este punto, la ansiedad conversacional y el miedo a olvidar el pensamiento propio potencian la tendencia a intervenir en el momento menos oportuno. Desde la neuropsicología explican que el órgano cerebral opera mediante una modalidad multitarea: mientras el lóbulo temporal descodifica el lenguaje ajeno, otras áreas evalúan la posibilidad de aportar contenido nuevo. Este tránsito rápido entre la escucha y la preparación del propio discurso sucede de forma automática y natural para muchas personas.

La memoria de trabajo cumple un rol decisivo en este hábito. Esta capacidad cerebral de retener datos por períodos breves empuja al individuo a expresar su idea con urgencia por temor a que el concepto se pierda. Esta preocupación aumenta de manera notable en personas que padecen ansiedad o en situaciones sociales con múltiples participantes, tales como reuniones de trabajo o encuentros sociales. En esos contextos, la necesidad de priorizar la propia voz sobre el turno del otro puede obedecer a un deseo, sea consciente o inconsciente, de ejercer control sobre el rumbo de la conversación.

En el ámbito laboral, interrumpir a otros puede ser visto como un exceso de confianza (Foto: Freepik) Dmytro Sheremeta

Las consecuencias de este comportamiento son variadas y afectan tanto el plano personal como el profesional. En las relaciones interpersonales, recibir interrupciones constantes se percibe como una falta de interés o desconsideración. En vínculos cercanos, como la pareja o el entorno familiar, esta dinámica erosiona la comunicación emocional. Cuando una persona siente que sus ideas carecen de espacio o que su turno es invadido, experimenta frustración y distancia afectiva. Por esta razón, los especialistas insisten en la práctica de la escucha activa, un ejercicio que requiere respetar los tiempos del otro y validar su derecho a expresarse sin interferencias externas.

El impacto negativo también se observa en los ámbitos laborales. Las reuniones donde las interrupciones abundan terminan dominadas por las voces más estridentes, lo que margina a los perfiles introvertidos o pacientes. Esta situación reduce la diversidad de opiniones y provoca la pérdida de aportes valiosos por parte de aquellos que eligen el silencio o esperan su turno. Asimismo, interrumpir a un cliente o a un superior jerárquico se interpreta como una falta de profesionalidad. Este tipo de acciones construye una imagen de desconsideración y narcisismo que afecta la reputación personal dentro del equipo de trabajo. Los especialistas sugieren evitar este accionar para mejorar la convivencia y asegurar un intercambio más equitativo y productivo para todas las partes involucradas en la dinámica del grupo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA