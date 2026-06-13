Qué dice la psicología de las personas que interrumpen cuando otros hablan
Lo que parece una falta de educación o un rasgo de egocentrismo responde en realidad a complejos procesos neurológicos y emocionales
- 3 minutos de lectura'
Interrumpir a otros durante una charla suele interpretarse como un gesto de falta de respeto o una muestra de egoísmo. Sin embargo, la psicología sostiene que detrás de esta urgencia por hablar antes de que el interlocutor finalice su idea se esconden factores sociales, culturales, neurológicos y emocionales profundos. Lejos de ser siempre un acto de desprecio o una búsqueda de protagonismo, la interrupción refleja una respuesta veloz de la mente humana ante estímulos que el cerebro procesa como propios o altamente relevantes.
Investigaciones del campo de la psicología social indican que cerca del 70% de las interrupciones en los diálogos surgen como una reacción espontánea de asociación de ideas. El cerebro trabaja a una velocidad considerable, anticipa el mensaje de la otra persona y recupera situaciones análogas de la memoria para realizar una contribución. En este punto, la ansiedad conversacional y el miedo a olvidar el pensamiento propio potencian la tendencia a intervenir en el momento menos oportuno. Desde la neuropsicología explican que el órgano cerebral opera mediante una modalidad multitarea: mientras el lóbulo temporal descodifica el lenguaje ajeno, otras áreas evalúan la posibilidad de aportar contenido nuevo. Este tránsito rápido entre la escucha y la preparación del propio discurso sucede de forma automática y natural para muchas personas.
La memoria de trabajo cumple un rol decisivo en este hábito. Esta capacidad cerebral de retener datos por períodos breves empuja al individuo a expresar su idea con urgencia por temor a que el concepto se pierda. Esta preocupación aumenta de manera notable en personas que padecen ansiedad o en situaciones sociales con múltiples participantes, tales como reuniones de trabajo o encuentros sociales. En esos contextos, la necesidad de priorizar la propia voz sobre el turno del otro puede obedecer a un deseo, sea consciente o inconsciente, de ejercer control sobre el rumbo de la conversación.
Las consecuencias de este comportamiento son variadas y afectan tanto el plano personal como el profesional. En las relaciones interpersonales, recibir interrupciones constantes se percibe como una falta de interés o desconsideración. En vínculos cercanos, como la pareja o el entorno familiar, esta dinámica erosiona la comunicación emocional. Cuando una persona siente que sus ideas carecen de espacio o que su turno es invadido, experimenta frustración y distancia afectiva. Por esta razón, los especialistas insisten en la práctica de la escucha activa, un ejercicio que requiere respetar los tiempos del otro y validar su derecho a expresarse sin interferencias externas.
El impacto negativo también se observa en los ámbitos laborales. Las reuniones donde las interrupciones abundan terminan dominadas por las voces más estridentes, lo que margina a los perfiles introvertidos o pacientes. Esta situación reduce la diversidad de opiniones y provoca la pérdida de aportes valiosos por parte de aquellos que eligen el silencio o esperan su turno. Asimismo, interrumpir a un cliente o a un superior jerárquico se interpreta como una falta de profesionalidad. Este tipo de acciones construye una imagen de desconsideración y narcisismo que afecta la reputación personal dentro del equipo de trabajo. Los especialistas sugieren evitar este accionar para mejorar la convivencia y asegurar un intercambio más equitativo y productivo para todas las partes involucradas en la dinámica del grupo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Psicología
Mandatos externos. Gabriel Rolón, psicólogo: "La felicidad es eximia: tiene mucho de nosotros y mucho que no es de nosotros"
Mandatos externos. Gabriel Rolón, psicólogo: "La felicidad es la posibilidad de mirar hacia adentro sin sentir vergüenza de quien uno es“
Claves para el bienestar. Estanislao Bachrach, especialista en neurociencia: “Los mejores analgésicos están en el estómago”
- 1
Desde el colectivo, vio cómo tres hombres revoleaban un cachorro y se bajó para ayudar: “Lo atajé en el aire y corrí”
- 2
Emilio Lara, doctor en Antropología: “El aceite de oliva es lo más parecido a la fuente de la eterna juventud”
- 3
Efemérides del 12 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?
- 4
Hoyt Richards fue el primer supermodelo masculino del mundo pero cayó en una secta “para ricos y lindos”