¿Qué se debe usar para ver un eclipse lunar?

La expectativa astronómica crece a medida que se acerca el fin de semana, cuando se dará un eclipse lunar que teñirá al satélite terrestre de rojo y que se podrá presenciar desde la Argentina. Al tratarse de un evento de tal magnitud, muchas personas se preguntan si puede ser peligroso observarlo sin lentes especiales y si es necesario tomar alguna precaución para hacerlo.

Muchos de estos miedos surgen porque esto es lo que ocurre con los eclipses solares, los cuales no deben contemplarse sin gafas especiales que filtren la luz al momento en que el eclipse pasa y el astro vuelve a iluminar. En caso de que no se use ningún tipo de cobertura o se utilicen gafas con protección insuficiente (como lentes de sol o de esquí), la concentración de la luz solar en el ojo puede ocasionar daños irreversibles en la visión, según detalla una guía de recomendaciones del Ministerio de Salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Este no es el caso con los eclipses lunares. Por la falta de radiación ultravioleta, este tipo de eventos puede contemplarse sin utilizar protección, así como tampoco es necesario contar con telescopios o binoculares para verlo. De todas formas, utilizar estos lentes sí mejorará la visión del fenómeno.

El próximo eclipse se dará entre el domingo 15 y el lunes 16. Un mapa de la NASA elaborado con la previsión del evento muestra que el eclipse será visible para toda Sudamérica, así como el Caribe y la costa este de los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, solo será apreciable de manera parcial en Europa, África y la costa oeste norteamericana, y no se podrá seguir desde Asia, Oceanía y buena parte de Medio Oriente.

Las fases del próximo eclipse total lunar y sus horarios en la Argentina

En nuestro país, los mejores lugares para asistir al evento serán las que estén en Mendoza y La Patagonia, mientras que La Pampa, Córdoba y Buenos Aires el máximo eclipse será cuando la Luna Llena se ponga. Según detalló el sitio Meteored, el evento se extenderá por 5 horas y 18 minutos. De todas formas, la primera fase, que comenzará a las 22.32 del 15 de mayo, será apenas detectable para el ojo humano. En cambio, a partir de la medianoche, sobre todo a las 0.29, el eclipse ya será total y la luna se verá de color rojo.

A su vez, el apogeo o punto cúlmine del eclipse se dará a la 1.11 del lunes 16. A partir de entonces comenzará a despejarse la Luna, y los especialistas prevén que el fin del evento ocurrirá a las 3.50 de la madrugada del primer día de la semana.

Qué es un eclipse lunar y cuántos tipos existen

Mientras que los eclipses solares ocurren cuando la Luna pasa frente al Sol y tapa su luz sobre la Tierra; en los lunares, la Tierra se coloca entre ambos astros y proyecta su sombra sobre el satélite natural. Según sus características, los eclipses lunares pueden ser de tres tipos diferentes: