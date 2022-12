Qué significa el árbol de Navidad

escuchar

El tradicional árbol de Navidad que muchos armarán hoy, Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, es una tradición cuyo origen es previo a la fiesta litúrgica por la que es más conocido y, como otros ritos cristianos, deriva de las creencias paganas.

La idea surge de los países nórdicos, en concreto de las celebraciones del solsticio de invierno. En esa época, los pueblos celtas decoraban robles talados con frutas y velas en un intento por “reanimarlos” y asegurar que florecerían durante el verano siguiente. Por eso, el Árbol de Navidad es considerado como una adaptación del árbol de la vida y hasta del universo. Es propio de la mitología nórdica, es conocido como Yggdrasil y -en gran medida- representa la cosmovisión de los pueblos en el norte de Europa. En la Antigüedad, también se lo conocía como Frey y era usado para celebrar el nacimiento del dios del Sol y la fertilidad.

Según la leyenda, en el siglo VIII, durante la evangelización de Alemania, San Bonifacio decidió cortar uno de estos árboles en la localidad alemana de Hesse para que se terminara con la adoración de los dioses que, desde el punto de vista del cristianismo, eran paganos. En su lugar, colocó un abeto al considerarlo más apropiado para el culto cristiano.

Con esta acción, buscaba simbolizar el amor de Dios. Así es como lo adornó con manzanas, que representaban el pecado original; y con velas, en alusión a la luz de Cristo. Con el tiempo, esas manzanas y las velas se transformaron en luces y bolitas, tal como luce un árbol de Navidad actual. Más tarde, se añadieron las luces, guirnaldas y los adornos caseros.

Además, cabe señalar que el significado del árbol de Navidad también tiene que ver con un punto de encuentro familiar o solidario, y con un momento de compartida en comunidad en la que se busca dar gracias por el año vivido, algo que es parte de los ejes de esta celebración y de la de Año Nuevo.

Según lo establece la tradición, muchas personas eligen armar el árbol el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y lo desarman exactamente un mes después, el 8 de enero. En cambio, otros guardan los adornos navideños tras el paso de los Reyes Magos, el 6 de enero.

Cuándo caen Navidad y Año Nuevo en 2022

A pesar de su origen pagano, el árbol es todo un símbolo de la Navidad. Cada 25 de diciembre, esta fiesta congrega a buena parte del mundo para festejar el nacimiento de Cristo, pero también para disfrutar de la unión familiar y realizar un balance del año saliente, que termina de concretarse con el Año Nuevo, la otra jornada gran fiesta.

Estos días, que son feriado en el calendario argentino, no serán sinónimo de descanso extendido en 2022: tanto la Navidad como el Año Nuevo caerán en domingo y, por lo tanto, la Nochebuena y la víspera de año nuevo serán en sábado. De esta forma, al 2022 no le quedan más días feriados que interrumpan la semana, y el primero del 2023 será justamente el domingo 1°, un día que ya de por sí es considerado como no laborable.

