Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen: ¿por qué es feriado y se arma el árbol de Navidad?

Como cada 8 de diciembre, hoy se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, una de las fechas más importantes del catolicismo, que rinde homenaje a María de Nazaret, madre de Jesús. En esta jornada, impulsada por el Papa Pio IX en 1854, se conmemora la doctrina de que nació libre de pecados, desde el momento de su concepción.

Es una de las 13 festividades marianas de la Iglesia Católica, y en la Argentina se estableció como feriado inamovible. Este año, además, se añadirá el viernes 9 como feriado puente, y este será el último fin de semana largo de cuatro días de 2022.

Orígenes de esta celebración

Los primeros registros de celebraciones informales a María corresponden al año 1644 en España. Dos siglos más tarde, gracias a la solicitud de los creyentes e instituciones educativas, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pio IX proclamó este día en la Basílica de San Pedro de Roma.

El Papa Pío IX instauró el dogma de la Inmaculada Concepción de María en el año 1854 en la bula “Ineffabilis Deus”

El pontífice reunió a más de 200 obispos, embajadores y miles de fieles, quienes decidieron celebrar su fe. Aquel día las 300 campanas de diferentes torres de la ciudad sonaron al unísono, mientras que cientos de palomas fueron liberadas desde el Vaticano.

En su discurso, el entonces representante de la Iglesia Católica declaró esta fecha como la de su concepción, nueve meses previos a su nacimiento, un 8 de septiembre.

La doctrina de la Inmaculada Concepción

De acuerdo al catolicismo, Dios decidió preservar a María del pecado original. De esta manera, la Virgen fue protegida desde el momento de su concepción para que pudiera vivir libre de pecado.

Este dogma fue citado por el arcángel Gabriel con la frase “llena de gracia”, haciendo referencia a su figura, como a la de una persona pura y devota a Dios.

Muchas personas confunden esta fecha con la concepción de Jesús. Sin embargo, lo que se celebra son los dotes divinos asignados a María, quien fue “sin pecado concebida”.

El armado del árbol de Navidad

En la Argentina, existe la tradición de armar el árbol de Navidad cada 8 de diciembre. Se considera a este objeto festivo, como un símbolo de amor de Dios, el cual se presenta de forma triangular haciendo referencia a la Santísima Trinidad.

En la Argentina, el árbol de Navidad se arma cada 8 de diciembre Unsplash

Sin embargo, no existe una explicación particular de esta elección. De esta manera, los preparativos para Nochebuena ocupan un día en particular para cada región del mundo. En algunos países, se lleva a cabo el 6 de diciembre, coincidiendo con el Día de San Nicolás de Bari, patrono de los niños. En cambio, Estados Unidos, se acostumbra adornar el árbol el día después de Acción de Gracias, que es el 24 de noviembre.

Todo esto y más, en las efemérides del 8 de diciembre

1829 – En la Argentina, Juan Manuel de Rosas asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires y comienza su primer gobierno.

asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires y comienza su primer gobierno. 1859 – Muere el escritor británico Thomas de Quincey.

1861 – Nace el cineasta e ilusionista francés Georges Méliès.

1886 – Nace el pintor mexicano Diego Rivera.

1925 – Nace el músico y actor estadounidense Sammy Davis Jr.

1936 – Nace el actor estadounidense David Carradine .

1943 – Nace el cantante y poeta estadounidense Jim Morrison.

1953 – Nace la actriz y modelo estadounidense Kim Basinger.

1966 – Nace la cantautora irlandesa Sinéad O’Connor .

1974 – Nace el cantante y actor mexicano Cristian Castro.

1977 – Nace el músico y cantante argentino Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

líder de Damas Gratis. 1980 – Muere el músico y cantante británico John Lennon. Es asesinado por Mark Chapman en Nueva York, Estados Unidos.

Es asesinado por Mark Chapman en Nueva York, Estados Unidos. 1982 – Nace la cantante y actriz trinitense Nicki Minaj .

1987 – En Perú ocurre la tragedia aérea del Club Alianza Lima. Mueren 43 personas.

2004 – Muere el músico y compositor argentino José Libertella.

2020 – Muere el exfutbolista y director técnico argentino Alejandro Sabella. Con la selección de su país, fue subcampeón del mundo en Brasil 2014.

