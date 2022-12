Reveló que le cobra la cena de Navidad a toda su familia y generó un gran debate en redes

escuchar

Tras el inicio de diciembre, el ambiente de celebración parece apoderarse de las personas. Además, todo el mundo tiene sus propias tradiciones, desde cómo decorar el árbol de Navid, hasta cada uno de los detalles de la cena de Nochebuena.

Algunas personas podrían llevar al límite estas particularidades. Como por ejemplo Caroline Duddrige, una mujer de 63 años, que hace años tomó la decisión de cobrarle a toda su familia por la comida. Así lo reveló en una entrevista, donde agregó que no contempla excepciones, por lo que sus nietos más pequeños también están incluidos.

En total, la madre de cinco hijos y abuela de seis nietos pide 18 dólares por cada plato. En tanto que los niños que tienen edades de los 9 a los 12 años deben desembolsar al menos 6 dólares si desean participar de su cena navideña. Para los menores de tres años la cantidad es de 3 dólares.

Esto sería parte de la tradición anual de Caroline, que incluso suele perseguir a quienes no han depositado el dinero en su cuenta bancaria. Toda su familia tiene hasta el 1 de diciembre como fecha límite. En declaraciones para el diario The Sun, la jubilada y viuda compartió algunos detalles para dar un panorama más amplio y el trasfondo es más complejo de lo que se piensa. Según dijo, sus hijos saben que recibirán la llamada de recordatorio cada año.

La cena navideña es un momento de unión, pero también representa fuertes gastos para las familias

“Algunos se quejarán y recibiré excusas como ‘no me han pagado’ o ‘mi cuenta bancaria está congelada, pero al final recibiré el dinero de la comida”, siguió. Para que una costumbre se vuelva una tradición tiene que ser repetitiva y constante a lo largo de cierto tiempo, en la familia de Duddridge la medida comenzó en 2016.

Aunque defiende su iniciativa, Caroline sabe que puede despertar algunas críticas, sobre todo entre quienes no conocen cómo funciona su dinámica. En contraparte, considera que esta es una importante lección para los niños. “A los nietos mayores les gusta intentar ayudarme a recuperar algo de dinero y eso lo admiro”, expresó.

¿Cuánto cuesta la Navidad? La premisa de la que surgió la idea

Cuando se aproxima la gran fecha de celebración, la mujer se prepara para servir a sus 12 invitados. Pasa horas mientras recorre las tiendas con los ojos puestos en las mejores ofertas. Aproximadamente recibe 1200 dólares al mes en concepto de pensión de viudez. Por lo que, con los precios disparados durante este año, su opción se reduce a lo que se ajuste a su presupuesto.

Su caso quizá no sea el único: “Como muchas madres y abuelas que siempre hacen la cena de Navidad, no podía soportar el coste de comprar todos los regalos y pagar la comida. Me preocupaba pasarme el Año Nuevo pagando todo”, contó a The Sun.

La cena navideña, una oportunidad para compartir YouTube

De esta forma, se le ocurrió la idea de crear un “pozo de Navidad”, les pidió a sus hijos hombres que colocaran 2 dólares a la semana y a sus hijas 1, pero no tuvo éxito. Entonces, decidió implantar una cuota fija, pero justa. Por ese precio sus invitados pueden opinar sobre el menú, que incluye varios platos principales, vino, refrescos, postre, galletas navideñas, frutos secos y queso.

“Yo sé que mucha gente criticará el cobro de la comida de Navidad, pero a mí no me molesta. No es acaparar el dinero, es darle sentido presupuestario y repartir el coste de forma justa entre los comensales”, siguió.

Para Caroline esta fue la mejor solución para aliviar un poco su bolsillo. “Nadie quiere verse abrumado por las deudas y es injusto esperar que una persona pague y haga toda la comida (...) Sé que algunas madres se sienten culpables si no lo hacen todo, pero yo soy práctica”, sentenció la mujer.

