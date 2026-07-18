Qué significa el popular refrán “a palabras necias, oídos sordos”

Hay ciertas frases que se vuelven parte del lenguaje cotidiano y atraviesan generaciones sin perder vigencia. Los refranes, transmitidos de boca en boca durante siglos, contienen enseñanzas, consejos y formas de interpretar distintas situaciones de la vida. En ese universo de expresiones populares, “A palabras necias, oídos sordos” recobra una relevancia notable. Utilizado para invitar a mantener la calma frente a críticas, provocaciones o comentarios malintencionados, este dicho continúa siendo una guía para quienes prefieren no desgastarse en discusiones sin sentido.

Según el Centro Virtual Cervantes, esta expresión alude a la actitud de mostrarse indiferente frente a la necedad de los demás. En otras palabras, aconseja no prestar atención ni dejarse afectar por comentarios ofensivos o malintencionados que no buscan aportar algo positivo ni constituyen observaciones que merezcan ser tomadas en cuenta.

La fuerza del refrán radica en una idea simple: no todas las opiniones tienen el mismo valor. A lo largo de la vida es habitual encontrarse con personas que emiten críticas sin fundamento, hacen comentarios hirientes o intentan provocar una reacción. En esos casos, la sabiduría popular propone que la mejor respuesta no siempre consiste en contestar, sino en elegir el silencio y evitar que esas palabras tengan un impacto emocional.

Su mensaje diferencia las críticas constructivas de aquellas que solo buscan provocar (Foto: Freepik)

Lejos de promover la indiferencia absoluta, el dicho invita a desarrollar criterio para distinguir entre una crítica constructiva, que puede ayudar a crecer, y una observación nacida de la mala intención o la ignorancia. Mientras la primera puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje, la segunda solo genera desgaste y conflictos innecesarios.

El Centro Virtual Cervantes señala, además, que se trata de un refrán de uso plenamente vigente. A pesar del paso del tiempo, sigue apareciendo en conversaciones cotidianas, ámbitos laborales, familiares e incluso en las redes sociales, donde los comentarios impulsivos y las discusiones son frecuentes. En ese contexto, la frase funciona como un recordatorio de que no todas las provocaciones merecen una respuesta.

Desde el punto de vista lingüístico, esta expresión posee una intención persuasiva y volitiva, ya que no solo describe una conducta, sino que recomienda una forma de actuar. Su mensaje invita a conservar la serenidad, evitar enfrentamientos innecesarios y proteger el bienestar personal frente a palabras que carecen de valor. Por eso, siglos después de su origen, sigue siendo uno de los refranes más conocidos y aplicados del español.