Qué significa el popular refrán “El que mucho abarca, poco aprieta”

En un presente signado por la multitarea y la inmediatez, el refrán “El que mucho abarca, poco aprieta” recobra una relevancia notable. Esta sentencia, utilizada para prevenir sobre los riesgos de intentar gestionar múltiples asuntos al mismo tiempo, sugiere que la dispersión de la atención deriva en un rendimiento deficiente. Según el Centro Virtual Cervantes, la expresión alude a la imposibilidad de profundizar en tareas cuando el foco se pierde en una ambición desmedida, lo cual termina por arrojar resultados incompletos o superficiales.

Aunque la frase es un pilar del lenguaje cotidiano, sus raíces se remontan al siglo XV. Una de las primeras apariciones documentadas se halla en La Celestina, obra publicada en 1499 y atribuida a Fernando de Rojas. En dicho texto, el personaje Sempronio expresa: “Quien mucho abarca poco suele apretar”.

Experto explica cómo puede traducirse a la actualidad la frase "El que mucho abarca, poco aprieta"

Desde aquel entonces, la advertencia sobre la dispersión y la falta de enfoque se transmitió de forma oral, consolidándose como una sentencia breve que condensa una enseñanza práctica. La efectividad de estas expresiones radica en su estructura rítmica, diseñada históricamente para facilitar la memorización.

La vigencia de esta máxima se explica por la persistencia de la tendencia humana a la sobrecarga. Hoy, en la era de la hiperconectividad, el mensaje funciona como una advertencia sobre la calidad frente a la cantidad. Los especialistas sostienen que el refrán resulta útil para aconsejar la reducción de cargas, alertar sobre los riesgos del multitasking y recordar que es preferible ejecutar pocas acciones con eficacia que abordar una multiplicidad de objetivos sin éxito.

El origen del popular refrán se remonta al silgo XV (Imagen ilustrativa generada por IA)

En otras culturas, la enseñanza es similar; el inglés utiliza la expresión “Jack of all trades, master of none” para describir a quien intenta dominar múltiples disciplinas sin llegar a sobresalir en ninguna.

El Centro Virtual Cervantes identifica diversas variantes que comparten este mismo significado, tales como: “El que está en muchos cabos, está en ninguno”; “El perrillo de muchas bodas, no come en ninguna por querer comer en todas”; “Aprendiz de mucho, maestro de nada”; o el conocido “No se puede estar en misa y repicando”.

Todas estas formas refuerzan la premisa original: la necesidad de priorizar para obtener resultados tangibles. La sabiduría popular, lejos de quedar obsoleta, ofrece una herramienta útil para organizar la agenda y optimizar el rendimiento en una sociedad que a menudo premia la cantidad por sobre el trabajo bien hecho y consciente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA