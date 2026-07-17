Qué significa el refrán tan popular en Argentina “Donde las dan, las toman”

En el habla cotidiana de los argentinos, pocas expresiones logran condensar con tanta contundencia la idea de reciprocidad negativa como el refrán “Donde las dan, las toman”. Esta frase, que se consolidó como un pilar del refranero popular, trasciende su simple estructura gramatical para funcionar como una advertencia sobre la inevitabilidad de las consecuencias. Según el Centro Virtual Cervantes, esta locución se emplea para señalar que aquel individuo que inflige un perjuicio o emite juicios críticos sobre terceros, tarde o temprano termina recibiendo un trato equivalente. En esencia, el refrán articula un recordatorio de que las acciones poseen una reacción lógica dentro del tejido social.

Aunque hoy se utiliza en conversaciones informales para señalar contradicciones —como cuando alguien que acostumbra a criticar se molesta al ser cuestionado—, sus raíces se hunden en el Siglo de Oro español. La referencia más antigua y autorizada aparece en la inmortal obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.

El refrán aparece por primera vez mencionado en el libro Don Quijote de la Mancha (Foto: Redes Sociales)

En sus páginas, el fiel escudero Sancho Panza recurre a la variante “Donde las dan, allí las toman” para ilustrar a su amo sobre la realidad del mundo. Tal como detalla la fuente original, Sancho le dice a don Quijote: “Señor mío, alce vuestra merced la cabeza y alégrese, si puede, y dé gracias al cielo que, ya que le derribó en la tierra, no salió con alguna costilla quebrada; y pues sabe que donde las dan las toman y que no siempre hay tocinos donde hay estacas, dé una higa al médico, pues no le ha menester para que le cure en esta enfermedad”.

Con el correr de los siglos, este concepto abandonó las páginas de la literatura clásica para infiltrarse en diversos formatos culturales. Su impacto fue tal que el cine también se hizo eco de la máxima. Un caso emblemático es la película mexicana de 1957, dirigida por Juan Bustillo Oro, que utilizó la frase como título para explorar, desde una mirada humorística, cómo las personas experimentan en carne propia los daños que alguna vez infligieron a los demás.

Esta frase opera como un freno moral frente a las malas intenciones (Foto: Creada con IA)

Esta faceta de “justicia poética” es la que mantiene vivo el dicho, conectando a la perfección con otros términos equivalentes en nuestro idioma, tales como “cosechas lo que siembras”, “el que las hace las paga” o la popular idea de que “todo vuelve”.

En definitiva, ya sea por una cuestión de karma o simple dinámica social, el refrán sigue vigente en Argentina y opera como un freno moral frente a las malas intenciones. La advertencia es clara: la posibilidad de recibir una respuesta similar a la propia conducta es una constante humana que, a pesar del paso del tiempo, parece no haber perdido su capacidad pedagógica ni su impacto en el imaginario colectivo nacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA