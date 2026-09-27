Dónde colocar la lengua de suegra en la casa para aprovechar su energía, según el Feng Shui

Además de que cumplen un rol fundamental en la Tierra porque producen oxígeno, sirven de alimento y sostienen la vida de todos los seres vivos, las plantas son elegidas por muchos como uno de los elementos centrales de la decoración: en la habitación, el living o comedor, alrededor de espejos o sobre alfombras. Sin embargo, si querés que tus plantas cobren un significado extra en tu vida, es necesario seguir las recomendaciones del Feng Shui.

La lengua de suegra se volvió una de las plantas más elegidas por su durabilidad y facilidad para adaptarse Freepick

El antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta que busca la armonía y el equilibrio de la energía vital en los espacios que habitamos considera que la sansevieria, conocida como lengua de suegra o espada de San Jorge, es un poderoso escudo protector y purificador de energía gracias a sus hojas afiladas de energía yang (activa y vibrante); es necesario colocarla en un lugar puntual de la casa.

Dónde ubicar la lengua de suegra según el Feng Shui para proteger tu hogar

Para aprovechar al máximo la poderosa energía protectora de la lengua de suegra, la filosofía oriental propone estratégicos puntos clave en la casa:

Cerca de la entrada principal: Colocala a unos dos metros de la puerta (nunca pegada). De este modo, actúa como un filtro natural que bloquea las malas vibras y deja pasar solo lo positivo.

Colocala a unos dos metros de la puerta (nunca pegada). De este modo, actúa como un filtro natural que bloquea las malas vibras y deja pasar solo lo positivo. En muros laterales o balcones: Ubicala sobre paredes sin ventanas cercanas o en esquinas exteriores vulnerables para optimizar el flujo energético del lugar.

Ubicala sobre paredes sin ventanas cercanas o en esquinas exteriores vulnerables para optimizar el flujo energético del lugar. Al fondo del patio trasero: Situarla allí genera el clásico efecto de resguardo conocido como “hacer tortuga”, que funciona como un sólido respaldo energético frente a las adversidades.

Ubicada correctamente, esta planta se transforma en un escudo infalible: frena las energías densas, equilibra el acceso al hogar y neutraliza el estrés o las cargas que acumulamos en el día a día.

Ubicada correctamente, esta planta se transforma en un escudo infalible: frena las energías densas, equilibra el acceso al hogar y neutraliza el estrés o las cargas que acumulamos en el día a día (Fuente: Pexels)

Según explicó la arquitecta y especialista en decoración Laura Cardona en sus redes sociales, esta planta es valorada en diversas culturas por su carga simbólica. “Esta planta es mucho más poderosa de lo que parece. Bloquea las malas vibras, protege el espacio y ayuda a mantener la energía del hogar clara y equilibrada”, afirmó.

Los beneficios de la planta lengua de suegra

Y continuó: “Hay algo muy poderoso: cuando el ambiente está muy cargado, esta planta lo absorbe todo. Puede empezar a secarse, enfermarse o morir, como si tomara ese peso energético para que vos no lo hagas”.

A su vez, la especialista fundamentó su información al decir que la fuerza y propiedades de esta planta “tienen sustento científico”. “La NASA la incluyó en su famoso estudio de plantas purificadoras de aire. La sansevieria ayuda a eliminar toxinas como el benceno y el formaldehído, liberando oxígeno durante la noche”, concluyó.

Cómo cuidar la lengua de suegra

La lengua de suegra no necesita un riego constante, sino periódico quincenal (Fuente: Pexels)

Luz: Ubicala en espacios bien iluminados y alejados de la sombra para favorecer su crecimiento.

Ubicala en espacios bien iluminados y alejados de la sombra para favorecer su crecimiento. Temperatura: Prefiere ambientes secos y temperaturas de entre 15 y 20°C (ideal para interiores con calefacción).

Prefiere ambientes secos y temperaturas de entre (ideal para interiores con calefacción). Riego: Moderado; riega solo cuando la tierra esté seca (en invierno, basta con 1 o 2 veces al mes).

Moderado; riega solo cuando la tierra esté seca (en invierno, basta con 1 o 2 veces al mes). Trasplante: Cambiá a una maceta más grande si le queda chica.

Cambiá a una maceta más grande si le queda chica. Abono: Aplicá fertilizante una vez al mes durante los meses cálidos (cuando la temperatura empieza a subir y hasta que vuelve a bajar).

Aplicá fertilizante una vez al mes durante los meses cálidos (cuando la temperatura empieza a subir y hasta que vuelve a bajar). Mantenimiento: No necesita poda, pero debés retirar las hojas secas o marchitas para prevenir enfermedades.