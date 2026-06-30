Qué significa para la psicología que los padres guarden muchos recuerdos de sus hijos

Al ordenar el hogar es normal que aparezcan cajas repletas de dibujos hechos en el jardín, boletines escolares, pequeñas manualidades, juguetes o el primer par de zapatitos de un hijo. Aunque para algunos puedan parecer simples objetos viejos, para muchos padres representan verdaderos tesoros cargados de significado.

La psicología explica que conservar este tipo de recuerdos no responde únicamente a la nostalgia. Se trata de una forma de preservar la historia familiar, reforzar la identidad y mantener vivo el vínculo emocional con los hijos, incluso cuando ya son adultos.

Diversas investigaciones señalan que los objetos con mayor valor para las personas no suelen ser los más costosos, sino aquellos que están asociados a experiencias significativas y relaciones afectivas profundas.

Muchos padres guardan dibujos, trabajos prácticos y cartas que sus hijos hacen durante la niñez MICHAELA ZOLAKOVA

Uno de los estudios pioneros sobre este tema fue realizado en 1981 por los psicólogos Mihaly Csikszentmihalyi y Eugene Rochberg-Halton, quienes descubrieron que las personas otorgan un valor especial a los objetos vinculados con sus seres queridos por encima de aquellos de mayor valor económico. Según los investigadores, fotografías, juguetes, cartas o trabajos escolares funcionan como “anclas emocionales”, ya que permiten conservar una parte de la historia personal y familiar.

Además, la memoria humana no almacena los recuerdos como si fueran una grabación exacta, sino que cada vez que evocamos una experiencia, la reconstruimos a partir de distintas asociaciones. En ese proceso, un objeto puede convertirse en el disparador que trae de regreso aromas, voces, emociones o escenas que parecían olvidadas.

Durante muchos años, la nostalgia fue considerada una emoción negativa, que representaba una añoranza constante al pasado. Sin embargo, a lo largo de los años los psicólogos descubrieron a través de distintas investigaciones que revivir experiencias positivas fortalece el sentido de pertenencia, incrementa los sentimientos de gratitud y ayuda a afrontar períodos de estrés o incertidumbre.

La nostalgia no es simplemente un sentimiento negativo, sino que permite a las personas ver el crecimiento y desarrollo que tuvieron como persona (Foto: Pexels)

¿Cuáles son los beneficios desconocidos de guardar recuerdos de los hijos?

La investigadora Dorsa Amir de la Universidad de California en Berkeley, especializada en memoria autobiográfica, explicó que las personas suelen guardar objetos cuando sienten que determinadas experiencias son demasiado importantes como para depender únicamente del recuerdo.

En el caso de los padres, esos recuerdos suelen representar una etapa de profundo crecimiento familiar. Un dibujo, una carta escrita en la escuela o un primer juguete no solo evocan a los hijos cuando eran pequeños, sino también quiénes eran ellos mismos como madres o padres en ese momento de sus vidas.

Los especialistas coinciden en que guardar objetos significativos puede tener un impacto positivo cuando se hace de manera equilibrada y consciente. Entre los principales beneficios de esta actividad se encuentran:

Preservar momentos importantes : permiten volver a conectar con experiencias familiares que marcaron distintas etapas de la crianza.

: permiten volver a conectar con experiencias familiares que marcaron distintas etapas de la crianza. Fortalecer la identidad familiar : ayudan a construir una historia compartida que atraviesa varias generaciones.

: ayudan a construir una historia compartida que atraviesa varias generaciones. Mantener el vínculo afectivo : aunque los hijos crezcan o formen sus propias familias, estos objetos simbolizan que el lazo emocional permanece.

: aunque los hijos crezcan o formen sus propias familias, estos objetos simbolizan que el lazo emocional permanece. Favorecer el bienestar psicológico: recordar momentos felices puede generar emociones positivas, aumentar la sensación de gratitud y aportar consuelo en momentos difíciles.