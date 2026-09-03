Qué significa que te pique la mano izquierda con la llegada o no de riqueza a tu vida

Según distintas interpretaciones sobre el significado de rascarse las manos, la creencia indica que si pica la mano izquierda conviene cerrar el puño para “retener” el dinero y evitar un gasto imprevisto, mientras que la picazón en la mano derecha se asocia habitualmente con la llegada de dinero. Curiosamente algunas tradiciones locales esta interpretación aparece invertida.

A continuación, dónde viene esta creencia y qué dice la ciencia al respecto:

1 El origen de la superstición

El origen de esta creencia podría rastrearse hasta la cultura celta, donde los druidas practicaban la quiromancia, o lectura de manos.

Para ellos, la picazón en las palmas era una manifestación energética que anunciaba un movimiento de bienes: una entrada o una salida.

2 Qué dice la tradición popular

Con el paso de los siglos, esta creencia se fue transmitiendo de generación en generación y adoptando variantes según cada región y cultura. En algunos países la interpretación es exactamente al revés, lo que muestra que se trata de una tradición oral sin base comprobada.

3 La explicación psicológica

Más allá de la superstición, rascarse las manos también puede interpretarse como una manifestación física de ansiedad, estrés o tensión interna.

El cuerpo encuentra formas inconscientes de liberar emociones contenidas, y algunos gestos repetitivos, como frotarse las manos, pueden expresar la necesidad de controlar una situación incierta.

4 Las causas médicas más comunes

La picazón en las manos también puede tener explicaciones puramente físicas: sequedad en la piel, reacciones alérgicas a productos de contacto, trastornos circulatorios o, en casos más específicos, afecciones como el síndrome del túnel carpiano.

Si la comezón es persistente o se repite con frecuencia, lo recomendable es consultar a un dermatólogo.

5 Otras supersticiones relacionadas con las manos

La creencia sobre la picazón en las manos no es la única superstición vinculada a esta parte del cuerpo. También existen tradiciones populares sobre el significado de que “pique” la oreja, el ojo o incluso la planta de los pies, todas ellas asociadas a la idea de que el cuerpo puede “anticipar” acontecimientos.

Ninguna cuenta con respaldo científico, pero forman parte de un folclore compartido en distintas culturas y generaciones.

Una creencia con historia, no una certeza

Como ocurre con muchas supersticiones, la del picor en la mano izquierda combina folclore, tradición oral y una dosis de coincidencia.

No existe evidencia científica que la respalde, pero sigue viva porque conecta con algo muy humano: la necesidad de encontrarle sentido a las señales del cuerpo, incluso cuando la explicación más probable es otra .

Entre la tradición y la piel

Ya sea que se lo tome como un juego, una anécdota familiar o simple casualidad, el picor en la mano izquierda sigue siendo una de esas creencias populares que resisten el paso del tiempo, más allá de que la ciencia tenga otra explicación.

Y si la picazón se repite con frecuencia o se vuelve molesta, la mejor recomendación siempre será dejar de lado la superstición y consultar a un profesional de la salud, sin dejar de disfrutar, eso sí, de la anécdota que representa cada vez que aparece esa comezón inesperada.