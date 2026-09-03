Qué significa que te pique la mano izquierda con la llegada o no de riqueza a tu vida
La creencia de que la picazón en la mano izquierda anuncia una pérdida de dinero es una de las supersticiones populares más antiguas
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Según distintas interpretaciones sobre el significado de rascarse las manos, la creencia indica que si pica la mano izquierda conviene cerrar el puño para “retener” el dinero y evitar un gasto imprevisto, mientras que la picazón en la mano derecha se asocia habitualmente con la llegada de dinero. Curiosamente algunas tradiciones locales esta interpretación aparece invertida.
A continuación, dónde viene esta creencia y qué dice la ciencia al respecto:
El origen de la superstición
El origen de esta creencia podría rastrearse hasta la cultura celta, donde los druidas practicaban la quiromancia, o lectura de manos.
Para ellos, la picazón en las palmas era una manifestación energética que anunciaba un movimiento de bienes: una entrada o una salida.
Qué dice la tradición popular
Con el paso de los siglos, esta creencia se fue transmitiendo de generación en generación y adoptando variantes según cada región y cultura. En algunos países la interpretación es exactamente al revés, lo que muestra que se trata de una tradición oral sin base comprobada.
La explicación psicológica
Más allá de la superstición, rascarse las manos también puede interpretarse como una manifestación física de ansiedad, estrés o tensión interna.
El cuerpo encuentra formas inconscientes de liberar emociones contenidas, y algunos gestos repetitivos, como frotarse las manos, pueden expresar la necesidad de controlar una situación incierta.
Las causas médicas más comunes
La picazón en las manos también puede tener explicaciones puramente físicas: sequedad en la piel, reacciones alérgicas a productos de contacto, trastornos circulatorios o, en casos más específicos, afecciones como el síndrome del túnel carpiano.
Si la comezón es persistente o se repite con frecuencia, lo recomendable es consultar a un dermatólogo.
Otras supersticiones relacionadas con las manos
La creencia sobre la picazón en las manos no es la única superstición vinculada a esta parte del cuerpo. También existen tradiciones populares sobre el significado de que “pique” la oreja, el ojo o incluso la planta de los pies, todas ellas asociadas a la idea de que el cuerpo puede “anticipar” acontecimientos.
Ninguna cuenta con respaldo científico, pero forman parte de un folclore compartido en distintas culturas y generaciones.
Una creencia con historia, no una certeza
Como ocurre con muchas supersticiones, la del picor en la mano izquierda combina folclore, tradición oral y una dosis de coincidencia.
No existe evidencia científica que la respalde, pero sigue viva porque conecta con algo muy humano: la necesidad de encontrarle sentido a las señales del cuerpo, incluso cuando la explicación más probable es otra.
Entre la tradición y la piel
Ya sea que se lo tome como un juego, una anécdota familiar o simple casualidad, el picor en la mano izquierda sigue siendo una de esas creencias populares que resisten el paso del tiempo, más allá de que la ciencia tenga otra explicación.
Y si la picazón se repite con frecuencia o se vuelve molesta, la mejor recomendación siempre será dejar de lado la superstición y consultar a un profesional de la salud, sin dejar de disfrutar, eso sí, de la anécdota que representa cada vez que aparece esa comezón inesperada.
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