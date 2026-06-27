Quedate en casa: 10 propuestas de take away y delivery sin limitar la calidad y evitando cargos extra

27 de junio de 2026 15:12 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

A veces pueden ser los sábados y otras cualquier día de la semana. Querés celebrar un cumple; reunirte a ver los partidos de Argentina, o esos que no ve nadie; organizar una cena para la que nunca tenés tiempo, o invitar a tu grupo de amigos para un antidomingo o un miércoles diferente. Lo que seguro no querés es cocinar y tampoco estar rodeado de gente. La mejor opción para disfrutar de tu hogar es pedir por celular, retirar en el lugar o que te lo lleven a casa sin pagar de más y con atención personalizada.

Cajas armadas con preparaciones dulces y saladas

Desde un desayuno hasta un obsequio gastronómico. Las Bilbox de Bilbo se presentan como una opción práctica para llevar y resolver. La propuesta incluye tres variantes: la Petit Box ($22.000), con croissant, scone de queso, brownie Snick y un budín a elección; la Deli Box ($39.000), que suma un croissant de jamón y queso, un brownie stick, una porción de torta y un saquito de té, y la Brunch Box ($46.000), que incorpora focaccia con crudo y brie, croissant con frutillas y crema, cookie de chocolate amargo y naranja, scone de queso, una porción de torta y jugo de naranja natural. Pensadas para llevar, funcionan tanto para un encuentro informal como para regalar en cualquier ocasión.

Direcciones: La Pampa 5501, Villa Urquiza; Beláustegui 802, Villa Crespo; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta. Instagram: @bilbocafe

Cocina Nikkei moderna y sushi sin tacc

Una carta 100 % libre de gluten que cruza técnicas japonesas y sabores peruanos, con foco en la frescura y los productos premium. Neko despliega su propuesta de delivery y take away en sus tres locales. La oferta de sushi incluye opciones que ya son emblema del local, como los noritacos —tacos de alga nori crocante con base de arroz y rellenos de pesca o langostinos—, rolls y nigiris en combinados y boxes. La propuesta se amplía en las sedes de Belgrano y Villa Devoto, donde suman variedad de platos calientes y entradas. Entre ellos, se destacan las croquetas rellenas de bechamel de ají amarillo, cubiertas con pesca curada y escamas de katsuobushi ($17.500 cuatro unidades); ceviches como el Wasabi, con pesca salvaje y langostinos blanqueados, leche de tigre agridulce al wasabi, cebolla y furikake ($29.000), y tiraditos como el de trucha con salsa spicy de maracuyá y hilos de masa filo crocante ($21.000). El sello de la casa está en piezas como el noritaco Anticuchero, con langostinos salteados en salsa anticuchera, aceite de trufa, palta, mayo de rocoto y chalaca ($9.500 c/u), y el nigiri Roku, de trucha con mayo de rocoto, yakiniku y chalaca peruana ($8750 por 2 unidades). La carta se completa con rolls deluxe y clásicos con opciones plant based, sashimis y pokes. Aplican un 20% de descuento en pagos en efectivo.

Dirección: Velasco 471, Villa Crespo; Mercedes 3940, Villa Devoto. Instagram: @nekosushi.ar

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Sabores Viet y Thai: especies, trufas y pimientos

Llevar la cocina del sudeste asiático a cualquier parte, con sus toques dulces, picantes y refrescantes es posible con el take away de Cang Tin. Especias, frutas, pimientos y hierbas de todo tipo se sienten en recetas icónicas como los nems fritos de cerdo y hongos, los dumplings de boniato al curry, el pad thai de langostinos o el famoso crispy pork.

Trabajan con un menú bien diverso que incluye entradas y bowls con productos de mar, proteínas de todo tipo y opciones vegetarianas, una buena opción para una comida grupal o para repetir sólo e ir descubriendo sabores. Los precios están entre los $17.800 y $30.000.

En su take away brindan la misma experiencia del restaurante al incluir todas las salsas, guarniciones y complementos que lleva cada plato en su formato original. Además, utilizan contenedores de calidad que mantienen la temperatura durante largo tiempo. Dirección: Av. Dorrego 2415, Palermo. Instagram: @cang.tin

Parrillada sin humo

El sabor de la parrillada no tiene por qué ser exclusivo de los asadores de la casa, el delivery de Lo de Jesús tiene propuestas que son las que se incluyen “a la carta” en su restaurante, pero también propuestas ya organizadas para no detenerse en preparar una entrada. Según la cantidad de gente y las ganas, el combo tapeo (en sus diferentes tamaños) es una gran solución: Buñuelos de verdura, empanadas de carne y de jamón y queso, y croquetas de queso provolone (¡inolvidables!) con salsitas son un sí absoluto. En Lo de Jesús el servicio de delivery se realiza en este link, es amplio y se entrega cuidadosamente embalado, desde diferentes cortes de carne a empanadas, pastel de papas, espinacas a la crema y la clásica tortilla de papas. Dirección: Gurruchaga 1406, Palermo.

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El clásico que no falla

Se hicieron famosos por sus rellenos, las opciones para llevar de Mi Gusto se apoyan en dos grandes ejes: empanadas y pizzas, pensadas tanto para consumo individual como para compartir. Las empanadas lideran la propuesta, con formatos que van desde combos rápidos —2 unidades por $9600 o 3 con bebida por $12.900— hasta opciones más completas, como 5 empanadas desde $18.900. En formato familiar, los packs incluyen 6 por $27.900, 8 por $33.900, 12 por $47.900 y 18 por $72.900. Pueden pedirse gratinadas (+$800) y acompañarse con salsas para dipear ($900). Las pizzas completan la oferta, con promociones como la clásica grande para 3 personas a $29.900 y una versión más abundante para 4 a $42.900. También se suma la línea INDI, con combinaciones más intensas, y la opción Family (8 porciones), con precios que van de $24.900 a $29.900. En conjunto, una alternativa pensada para resolver de forma rápida, práctica y sabrosa, sin pasar por la cocina. Web: www.migusto.com.ar .Instagram: @migustoempanadas

Comida japonesa con combos para armar

Generar un clima tranquilo y elegir una propuesta acordar lleva a pensar en el mejor menú para la velada. La comida japonesa es una buena apuesta. Y el Take away de Norimoto está en la lista. Handrolls, sashimis o niguiris son una explosión de sabor: trucha, shiromi (pescado de carne blanca), atún rojo, con salsas e ingredientes para potenciar el gusto como el ponzu, tajín, aceite de trufa o jengibre. El menú se encuentra en este link y también las direcciones para acercarse.

Auténtica cocina china

En la vereda de Tony Wu se forman largas filas de foodies y curiosos que buscan probar su auténtica cocina china, pero no muchos saben que los platos “estrella” de esta cantina también se pueden pedir para llevar.

Las recetas más pedidas del menú, se pueden retirar servidas tal cual se ofrecen en el restaurante. Algunos favoritos son el pastel de nabo con char siu y shiitakes, los wanton de cerdo con chili oil, el chaw fan de centolla y vieiras, el pollo a la naranja con fideos de arroz crocantes y el crispy pork con baos y salsa Gravy: un imperdible de la casa.

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Hay más de 25 opciones para elegir entre entradas y guarniciones, dim sum para picar, platos al wok y carnes al estilo barbacoa hongkonesa, con la profundidad de sabores que tanto caracteriza a la gastronomía de China.

Dirección: Loyola 851, Villa Crespo. Instagram: @tonywu_cantinachina

El ramen tradicional

En pleno Barrio Chino, Orei tiene uno de los ramen más reconocidos de la ciudad y casi todas sus variedades se pueden disfrutar también en casa, envasadas al vacío y listas para regenerar (en microondas o al fuego): un aliado infalible para afrontar la temporada invernal.

En 2021 el chef Roy Asato popularizó este ícono japonés y al día de hoy sigue siendo un referente en la materia. Él mismo desarrolló la receta de sus caldos, fieles al estilo nipón; elabora sus propios fideos alcalinos -que absorben muy bien todos los sabores- y diseñó las salsas picantes que forman parte de algunas versiones.

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Para recibir en casa hay opciones con caldo de cerdo (el más intenso), de pollo (intermedio) o vegetariano (el más ligero), coronados con diversos toppings. Algunos favoritos son el Miso Ramen de cerdo (con pasta miso, huevo marinado, cerdo y negi) y el Veggie Black Garlick (con aceite de ajo negro, portobellos, huevo marinado, negi y alga kombu). Esto se complementa con onigiri y gyosas artesanales. Take away y entregas por CABA a través de la plataforma de Orei. Direcciones: Echeverría 1677, Belgrano; Paraná 2231, Martínez. Instagram: @orei.jp

Sushi y platos de comida asiática