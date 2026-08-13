Hasta qué edad se celebra el Día del Niño y qué día cae en 2026
La festividad dedicada a la niñez se celebra el tercer domingo de agosto; descubrí cómo se originó y las mejores frases para compartir
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En la Argentina, el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto, que este año cae el 16 de agosto. Se trata de la festividad que, según UNICEF, celebra los avances conseguidos en la defensa de los derechos de todos los niños y niñas, pero también pone el foco en la situación de las infancias más vulnerables.
Esta celebración genera muchas consultas entre los usuarios, ya sea para decidir qué regalar o averiguar el origen de la fiesta. Según Google Trends, el término “Día del Niño” obtuvo un incremento del 110% en las búsquedas en la web de la última semana. Descubrí cuáles fueron las preguntas más frecuentes.
¿Hasta qué edad se celebra el Día del Niño?
Durante el Día del Niño, es tradición hacer regalos a los menores en el hogar. Sin embargo, surge la pregunta de hasta qué edad se considera a una persona un “niño”. De acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que en la Argentina tiene rango constitucional, un niño es “todo ser humano menor de dieciocho años de edad”.
Sin embargo, la decisión de hasta cuándo regalar es personal en cada familia. Google Trends refleja que varios padres acuden al buscador para resolver el enigma. Muchos dejan de obsequiar cuando llega la adolescencia y se abandonan los juguetes. Otros, en cambio, siguen haciéndoles regalos a sus hijos aunque hayan superado la mayoría de edad.
¿Por qué se celebra el Día del Niño?
De acuerdo con la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), los orígenes del Día del Niño en la Argentina se remontan a 1945, cuando los fabricantes de juguetes comenzaron a organizar donaciones para hospitales, escuelas y hogares al inicio de cada mes de agosto. En 1958 se oficializó como fecha fija por iniciativa de la CAIJ para impulsar las ventas y festejar a los más pequeños en cada familia.
Este día recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente de su origen. “También sirve para hacer un llamamiento sobre las necesidades de los más pequeños y reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que ellos tengan un futuro mejor”, según UNICEF.
¿Dónde donar juguetes por el Día del Niño?
Muchas organizaciones aprovechan esta fecha para juntar juguetes y donarlos a los niños en situación de vulnerabilidad. La colecta organizada por el Gobierno de la Ciudad se desarrollará durante cuatro jornadas, del 6 al 11 de agosto. El jueves 6 y el lunes 10, habrá puestos de recogida en las intersecciones de las avenidas Cabildo y Juramento, en Belgrano; Santa Fe y Callao, en Recoleta; y Acoyte y Rivadavia, en Caballito. El viernes 7 y el martes 11, las donaciones se recibirán en Cabildo y Federico Lacroze, en Belgrano; Coronel Díaz y Santa Fe, en Palermo; y Acoyte y Rivadavia, en Caballito. También se requieren voluntarios para clasificar y empaquetar en el Templete Vecinal de la Comuna 4, en Parque Patricios.
Por otro lado, muchos hospitales, escuelas y merenderos reciben juguetes durante estos días. La Fundación Pediátrica Argentina (FuPeA) lanzó la campaña “Un juguete por una sonrisa”, mientras que la Fundación Garrahan realizará un evento el sábado 15 de agosto en Jano’s DOT para reunir juegos y útiles escolares. También se puede contactar a Cáritas Buenos Aires para entregarlos en la parroquia local.
Frases para compartir en el Día del Niño
- ¡Feliz Día del Niño! Que tu vida esté llena de aventuras y sueños cumplidos.
- ¡Que todos tus días estén llenos de sonrisas y juegos! ¡Feliz Día del Niño!
- Sos un pequeño gran tesoro. ¡Espero que tu día esté lleno de magia!
- ¡Que siempre tengas la valentía de un astronauta para explorar el universo de tus sueños!
- ¡Sos una luz en nuestras vidas! ¡Disfrutá mucho en tu día!
- Cada día estás creciendo y aprendiendo cosas nuevas. ¡Feliz Día del Niño!
- Tu creatividad es increíble. ¡Que sigas pintando el mundo con tu alegría!
- Que tu día esté lleno de juegos y risas. ¡sos una estrella en el campo de juego!
- ¡Que todos tus sueños se hagan realidad en este Día del Niño!
- ¡Siempre brillá y alcanzá las estrellas, pequeño explorador!