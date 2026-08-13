Por qué escribir la lista de compras en papel puede mejorar la concentración, según la psicología

Antes de salir al supermercado, muchas personas realizan un gesto que prácticamente no cambió con el paso de las décadas: toman una hoja de papel y anotan uno debajo del otro todos los productos que necesitan comprar. Aunque actualmente existen aplicaciones diseñadas para cumplir esta función, hay quienes todavía prefieren recurrir al lápiz y al papel.

Esta elección puede parecer simplemente una cuestión de costumbre o nostalgia. Sin embargo, escribir a mano involucra procesos diferentes de aquellos que intervienen cuando se utiliza un teclado o la pantalla de un celular, debido a la combinación entre el movimiento de la mano, la atención visual y el procesamiento de la información.

Además, utilizar una lista física puede tener una ventaja relevante en un contexto marcado por la exposición permanente a estímulos digitales: mientras se escribe o consulta el papel no aparecen mensajes, notificaciones, correos electrónicos ni contenidos de redes sociales capaces de desviar inmediatamente la atención.

Esta antigua técnica ayuda a mantener la concetración Edoardo Deluca

De esta manera, algo tan cotidiano como preparar la lista de compras puede transformarse en una estrategia sencilla para organizar la información, disminuir la carga mental y mantener la atención sobre una tarea determinada.

¿Por qué escribir a mano puede ayudar a la concentración?

Cuando una persona escribe manualmente, debe pensar qué quiere anotar y ejecutar los movimientos necesarios para transformar esa información en palabras. El proceso suele ser más lento que escribir en un dispositivo electrónico, pero precisamente esa característica puede favorecer una participación más activa.

La escritura manual obliga a seleccionar y procesar la información en lugar de limitarse únicamente a introducirla de manera rápida. Esto puede contribuir a organizar las ideas y facilitar su posterior recuerdo.

Aplicado a una lista de compras, el mecanismo es sencillo. Antes de salir de casa, la persona debe repasar mentalmente qué necesita, seleccionar los productos y plasmarlos en el papel. Incluso puede organizarlos por categorías: frutas y verduras, productos de limpieza, carnes, lácteos o artículos de higiene.

¿Cuáles son los beneficios de anotar en papel tareas?

Esa organización también reduce la necesidad de mantener todos esos datos simultáneamente en la memoria. Una vez que una tarea pendiente queda escrita, el papel funciona como un soporte externo al que se puede recurrir cuando sea necesario.

Por ejemplo, una persona que necesita comprar leche, arroz, jabón, frutas y alimento para su mascota no tendrá que repetir mentalmente esos cinco elementos durante todo el recorrido. Al anotarlos, puede liberar parte de esa carga y concentrarse en ejecutar la tarea.

Existe, además, otra diferencia importante respecto del celular. Para consultar una lista digital es necesario desbloquear el dispositivo y entrar en una aplicación. En ese breve recorrido pueden aparecer mensajes, llamadas, correos o notificaciones que compiten por la atención.

El papel, en cambio, tiene una única función en ese momento que es mostrar qué falta comprar. La ausencia de esos estímulos externos puede favorecer que la persona mantenga el foco durante más tiempo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA