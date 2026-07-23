Quién toca en el Movistar Arena hoy: todas las bandas y artistas que se presentarán en agosto 2026
El estadio porteño tendrá una intensa programación durante el próximo mes, con artistas nacionales e internacionales; conocé cuáles son las fechas confirmadas
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El Movistar Arena de Buenos Aires se prepara para vivir uno de los meses más intensos de 2026. Durante todo agosto, el estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo (Humboldt 450) recibirá a reconocidas figuras de la música nacional e internacional, con propuestas que recorrerán el pop, el rock, la salsa, el cuarteto y los ritmos urbanos.
La programación comenzará con las presentaciones de Rosalía y continuará con artistas como Carin León, El Kuelgue, Rubén Blades, Rawayana, Kany García, Arcángel y Beéle. A su vez, el rock argentino tendrá un lugar destacado con los regresos de Serú Girán y Soda Stereo.
Según la agenda publicada por el Movistar Arena, Rosalía será la encargada de inaugurar la programación de agosto con su espectáculo correspondiente al Lux Tour. El calendario concluirá el lunes 31 con la llegada del cantante colombiano Beéle. A continuación te dejamos la agenda completa.
- Rosalía se presentará el 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de su Lux Tour.
- Carin León se presentará el 7 de agosto. El artista hará un recorrido por sus grandes éxitos de música regional mexicana, rancheras, corridos y banda, incluyendo temas icónicos como “La Boda del Huitlacoche”, “Según Quién”, Primera Cita” y su más reciente sencillo “La Buena”.
- Serú Girán se presentará el 9 y 22 de agosto, dándose el esperado reencuentro de David Lebón y Pedro Aznar.
- Soda Stereo se presentará nuevamente el 10, 11, 12, 14 y 15 de agosto, con una apuesta inmersiva en la que Charly y Zeta vuelven a tocar los clásicos de los 80 y 90. Además, en homenaje a Gustavo Cerati, las pantallas presentarán hologramas con la imagen del icónico vocalista.
- El Kuelgue se presentará el 13 de agosto y presentará su nuevo álbum titulado Díscolo.
- Rubén Blades se presentará el 16 de agosto en el marco de su gira Fotografías Tour.
- Desakta2 se presentará el 19 de agosto, tras ser nominados a los Premios Gardel 2026 como Mejor Canción de Cuarteto por “No Se Ve / Chingón”.
- Rawayana se presentará el 20 y el 21 de agosto en el marco de su gira ¿Dónde es el After? World Tour.
- La Banda de Carlitos y Euge Quevedo se presentarán el 23 de agosto para presentar 4° Round, su nueva propuesta cuartetera.
- Kany García se presentará el 27 de agosto en el marco de su gira Puerta Abierta Tour 2026.
- Arcángel se presentará el 28, 29 y 30 de agosto para celebrar sus 20 años de carrera con el La 8va Maravilla World Tour.
- Beéle presentará el 31 de agosto. El show forma parte de su gira internacional Borondo, Abandone y Detone World Tour.
¿Cómo acceder a las entradas?
- Ingresá a Movistar Arena.
- Buscá el evento al cual querés asistir en el mes de agosto.
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- Completá tus datos personales solicitados por la ticketera.
- Aboná la compra con el medio de pago elegido.
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