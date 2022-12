Recibió un diagnóstico devastador y tomó una decisión que cambió su vida: “Nadie sabía qué era”

escuchar

En 2017, Gemma Ellis, de Manchester, Inglaterra, llevaba una vida normal cuando recibió un diagnóstico que cambió radicalmente su rutina. Ante un chequeo de salud, los médicos le dijeron lo que nunca imaginó: tenía cáncer terminal. Si bien la noticia la devastó, no fue un obstáculo para disfrutar de sus seres queridos y demostró ser un claro ejemplo de resiliencia.

Según consignó la mujer de 39 años en declaraciones al medio The Sun, tras la información, tomó la decisión de renunciar a su trabajo como coordinadora de altas para el Servicio Nacional de Salud. Respecto de los motivos por los cuales nunca pensó que algo raro ocurría con su cuerpo, dijo que no había presentado ningún tipo de bulto en sus mamas. “Tenía conocimientos del tema, por eso decidí hacerme un estudio. Solo había estado experimentando un poco de dolor y una erupción”.

Gemma junto a su familia SWNS

Por otro lado, mencionó que se trata de un extraño tipo de cáncer. “En este caso es inflamatorio, no se forma un bulto. En mi caso, sentía dolor y presentaba enrojecimiento en la parte superior de mi seno izquierdo, pero no tenía una forma rara como para percatarse”.

Asimismo, aseguró que en las mamografías que se realizaba no aparecían inconvenientes y todo estaba en correctas condiciones. “Nadie sabía qué era. Pasé meses yendo y viniendo con los médicos antes de que me hicieran una resonancia magnética y me diagnosticaran”.

Con temores y una gran incertidumbre, les preguntó a los profesionales de la salud cómo debía proseguir. En principio, se realizó seis sesiones de quimioterapia, una cirugía y radioterapia. Volvió a trabajar el mismo año, con algunos dolores, pero continuó con su día a día. Sin embargo, en el 2018 le dijeron algo que la volvió a desmotivar: pasó por una tomografía computarizada y los médicos encontraron lesiones incurables en sus pulmones y columna vertebral.

No había nada más que hacer y desde ese día prometió disfrutar de su entorno: “Es una existencia de un día a la vez. La etapa cuatro significa tratable, pero no curable, entonces sabes que no te vas a alejar de ella. Me dieron uno o dos años, pero sobreviví cinco”.

Desde su diagnóstico, Gemma se realizó cientos de tratamientos SWNS

Respecto de lo que sintió a la hora de recibir la desfavorable novedad, recordó: “Fue muy, muy solitario al principio, no había apoyo por ahí. Cuando te diagnostican cáncer primario, te entregan todo tipo de folletos sobre el tratamiento y recuperación, pero al ser secundario era muy diferente, había muy poca información”.

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, la mujer recurrió a las redes sociales y creó una página de Facebook llamada Gemma’s “Living With” Cáncer. Además, realizó una colecta para recibir apoyo y realizar donaciones. En julio del 2022, le dieron la insignia de organización benéfica y recibió una carta del exministro Boris Johnson donde le agradeció por las acciones que emprendió a lo largo de este tiempo.

El mensaje de apoyo para las personas que reciben diagnósticos similares

Si bien el escenario de Gemma no es alentador, aseveró que lo importante es seguir con la rutina habitual y sentirse con todas las energías para disfrutar. “Es bastante loco, pero soy del tipo que simplemente se levanta y hace algo”, remarcó.

Asimismo, dijo que cada persona responde de diferente formas en relación a la enfermedad. “Es depende del tipo de cáncer y del tratamiento, pero no hay manera de predecirlo. Realmente, solo hay que seguir adelante”, subrayó. Por último, hizo hincapié en la necesidad de hablar con la familia y abrirse con los sentimientos: “Es realmente importante para comunicarse y expresar lo que te sucede”.

"Seguiré adelante", repite Gemma cuando le preguntan sobre sus temores acerca de la enfermedad Facebook

En la actualidad, se realiza quimioterapia cada tres semanas. Además de pasar por todo tipo de controles, y pese a los síntomas que presenta, está dispuesta a continuar con su vida de la mejor manera posible y con energías para motivar a los demás.

LA NACION