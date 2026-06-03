Regalá con Club LA NACION: 5 ideas para el Día del Padre

No hay un solo tipo de papá, pero sí hay un beneficio para cada uno. Club LA NACION trae propuestas con descuentos que van desde la ropa y los relojes hasta los vinos y los perfumes. Todo pensado para que cada uno encuentre el regalo perfecto.

Prototype

Para un papá canchero y a la moda, Prototype lo viste de pies a cabeza

Sitio web: www.prototype.com.ar

Beneficio: 20% todos los días

El dato: la marca propone un estilo de vida completo, por eso, además de ropa, tiene línea de calzado y perfumería

Fundada en 1998, Prototype tiene más de 25 años en el mercado argentino con una propuesta de moda masculina que combina elegancia casual y recursos urbanos en una línea atemporal. Su catálogo es completo: jeans, pantalones, camisas, remeras, buzos, camperas y sweaters, además de una línea de accesorios.

Adidas

Las nuevas BadBo 1.0 Rise, inspiradas en Bad Bunny, son uno de los tantos modelos de zapatillas con los que sorprender al homenajeado

Sitio web: www.adidas.com.ar

Beneficio: 15% en locales adheridos todos los días

El dato: cuentan con un enorme abanico de zapatillas, tanto para deporte como urbanas

Adidas es una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo, con líneas que van desde el rendimiento deportivo hasta el streetwear y el lifestyle. Su catálogo incluye zapatillas, indumentaria y accesorios. Para el papá fanático de los deportes, hay una selección de opciones difícil de igualar.

Azzaro

Azzaro Wanted es una de las fragancias más celebradas de la marca

Sitio web: www.azzaro.com/en

Beneficio: 20% todos los días

El dato: con tres locales en el país, Azzaro tiene en la Argentina uno de sus mercados más activos de la región

Fundada en 1967 por Loris Azzaro en París, la firma celebró el año pasado su 50 aniversario con una presencia consolidada en más de cien países. Desembarcó en Argentina en 2017 con su primer local en Galerías Pacífico y desde entonces no paró de crecer. Sus líneas más icónicas, Azzaro Pour Homme, Chrome y Wanted, son clásicos del mercado masculino con décadas de trayectoria.

Frappé

En Frappé podés encontrar opciones para el padre sibarita

Sitio web: www.frappe.com.ar

Beneficio: 30% de sábado a lunes y 20% de martes a viernes

El dato: cuenta también con una buena selección de espumantes, whiskies, rones y destilados de autor de todo el mundo

Frappé es una vinoteca de referencia para los amantes del buen vino y las bebidas premium. Su catálogo incluye una cuidada selección de varietales argentinos de alta gama, como malbec del Valle de Uco, cabernet franc patagónico y torrontés de altura. Para el padre que disfruta de una buena copa, Frappé es el lugar donde encontrar tanto la botella de siempre como el descubrimiento que se convierte en favorito.

Paddle Watch

Paddle Watch ofrece relojes versátiles para todos los días

Sitio web: www.paddlewatch.com.ar

Beneficio: 20% todos los días hasta el 30.6

El dato: su catálogo incluye más de 200 modelos organizados por estilo: clásico, urbano, deportivo, casual y alta gama, además de una línea de smartwatches con recepción de llamadas

Paddle Watch es una marca de relojes con locales propios y servicio técnico oficial. Su propuesta combina diseño accesible con variedad real: desde modelos clásicos con malla metálica hasta relojes deportivos resistentes al agua y smartwatches con conectividad. Para el Día del Padre, un reloj es un regalo que trasciende la ocasión con una carga simbólica difícil de igualar.

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