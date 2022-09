Reto visual: encontrá la palabra escondida en el menor tiempo posible

Los juegos de destreza visual y mental son uno de los contenidos más populares entre los usuarios que se desafían por determinar quien logra dar con la respuesta lo más rápido posible. Como en cada oportunidad que se presentan, las personas ponen a prueba toda su capacidad y el talento de la agilidad, un elemento esencial para descifrar la respuesta. En esta oportunidad, una “sopa de letras” nivel experto está generando debate.

El objetivo es encontrar la palabra “NOCHE” dentro de un mar de palabras. El color del fondo y de la tipografía le añade un extra de complejidad que solo podrán solucionar los ojos más entrenados.

Hay que encontrar la palabra "NOCHE" en el menor tiempo posible.

La respuesta al desafío

Si lograste dar con el resultado a tiempo ya te podés considerar un experto dentro del mundo de los retos visuales, sino acá te dejamos la respuesta de dónde encuentra la palabra oculta.

La solución al reto.

El acertijo visual “imposible”: ¿qué palabra se esconde en el recuadro?

En este nuevo desafío, tenés que adivinar, en apenas segundos, qué palabra se esconde en un cartel con un intenso color violeta. Esta imagen, que parece lisa, tiene algo oculto, y esto se sabe porque, debajo del color violeta, el reto tiene una pregunta: “¿Qué palabra se esconde?”.

Una clave que puede darse para la solución de este reto visual, antes de que el lector se dedique a ello, es que esta palabra que se esconde en el violeta está escrita en letras mayúsculas, y se corresponde con un término de la lengua española.

Concentración y agudeza visual se requieren para hallar la palabra oculta en este recuadro de color violeta Depor

SI el intento de resolver el desafío visual no dio sus frutos, y ya pasaron más segundos de los que el jugador se propuso como límite, es momento entonces de exhibir aquí cuál es la solución de este desafío. Es así que, si uno se ha dado por vencido, el término que se oculta en medio del color violeta es una palabra de seis letras que expresa, según el diccionario, la “necesidad y ganas de comer”.

La solución al desafío de agudeza visual

La solución al reto visual de este día: la palabra oculta era "Hambre" Depor

Entonces, tal como lo ratifica esa definición, la palabra escondida en este reto de agudeza visual es “Hambre”. Claro que una vez que se sabe la respuesta, es mucho más fácil de encontrar el término camuflado en el recuadro violeta. Pero el asunto es haberlo sacado en su momento. Y si no, a no desesperar, que no van a faltar nuevos acertijos de este tipo para que uno ponga a prueba su visión, su paciencia y su poder de concentración con el fin de resolverlos.