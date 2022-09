Reto visual extremo: sos capaz de encontrar a la serpiente entre el pasto seco

Los retos visuales se convirtieron en las grandes estrellas de las redes sociales. Estos juegos, que ponen en eje la imaginación y resolución analítica, se establecieron para ser parte de los momentos de relax de las personas. Es por ello que, diariamente, se presentan nuevos desafíos en su uso. En esta oportunidad, una foto subida a Reddit logró que los usuarios utilicen toda su concentración visual para encontrar a la serpiente escondida.

La imagen muestra una zona de pasto seco y el objetivo es encontrar a la serpiente que está acostada en algún lugar de la fotografía. Debido a la alta complejidad de este desafío, te dejamos una pista: el animal está “escondido” en la zona media de la foto.

La imagen que se viralizó en Reddit.

La solución al desafío

Si lograste encontrar a la serpiente escondida entre el pastizal a pesar de la alta dificultad, felicitaciones porque ya te podés considerar un experto en este tipo de desafíos. En cambio, si fuiste parte de la gran mayoría que se vio derrotado por el juego, acá te dejamos la respuesta.

La serpiente escondida en el pastizal.

Este tipo de serpiente es llamada “cabeza de cobre” y tiene unos colores muy similares al pastizal donde habita, algo que utiliza para poder cazar sus presas. “No me suelen asustar las serpientes, pero no me siento cómodo con este nivel de camuflaje”, escribió un usuario en la publicación original del desafío.

Nivel experto: sos capaz de encontrar al sapo en la imagen en menos de 8 segundos

En esta ocasión, el carácter cognitivo del usuario se pondrá a prueba en un reto visual, que fue tendencia en Facebook, donde hay que encontrar al sapo que está oculto en una habitación. Es importante aclarar que el nivel de obstáculo es elevado, ya que se espera que sea resuelto en 8 segundos. Por ese motivo es necesario dedicarle mucha atención.

En el caso de la imagen en cuestión, se puede visualizar a una niña dormida en una cama con su peluche. También hay una mesa de luz, una lámpara, un mueble con una caja repleta de juguetes, una ventana que da hacia el exterior, cuadros en las paredes y diversos elementos esparcidos por el piso. Con el reloj en marcha, el primer paneo será clave para develar el misterio.

En este reto visual, hay que encontrar al sapo escondido en la habitación (Foto:Genial.Guru)

¿Dónde se encuentra el sapo?

Si intentaste un sinfín de veces pero no diste en el blanco, te traemos la solución. Al observar la pared, se comienza a dilucidar la respuesta a este reto viral. Justo por encima de la cama de la niña, hay un cuadro que contiene un paisaje y, camuflado entre los arbustos, se encuentra el pequeño sapo detrás de un árbol.

La solución al reto visual (Foto:Genial.Guru)

Para aquellas personas que renunciaron a encontrar al animal oculto en la habitación, podrán practicar con otros dibujos que se extienden por las diversas plataformas virtuales.