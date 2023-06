Revolución en la ducha: llega una grifería diseñada para el placer femenino

LA NACION

La tecnología avanza y logra filtrarse en todos los intersticios de la vida cotidiana achicando esfuerzos y tiempos en pos de aumentar nuestras experiencias placenteras. Tan inesperada (o muy esperada) es la última propuesta, que bien vale la pena pensar en remodelar el baño de casa... o al menos actualizar la grifería.

La última novedad (en Europa) es una línea pensada por la famosa marca de juguetes para adultos Womanizer en colaboración con el fabricante de canillas premium Hansgrohe, que acaban de lanzar una ducha con ajustes de chorro especiales y un diseño ergonómico capaz de llegar ‘a todas partes’. Este adminículo se suma a esa larga lista de objetos que revolucionaron la intimidad en los últimos cinco años, ofreciendo a las mujeres una independencia casi absoluta.

Según el estudio previo realizado entre 15.000 participantes, siete de cada 10 mujeres menores de 35 de todo el mundo (68%) ha cumplido sus fantasías bajo el agua, sea en la ducha o en la bañera; y una de cada dos (55%) admite haberlo hecho por primera vez antes de cumplir los 18 años, lo que prueba cuanto han contribuido las nuevas generaciones a derribar tabúes e instalar la certeza de que el onanismo es una práctica universal, saludable y habitual desde tiempos inmemoriales. Eso sugiere otro informe sobre hábitos y tendencias realizado en algunos países de Europa por la multinacional parafarmacéutica Atida Mifarma, en el que se asegura que el consumo de complementos eróticos repuntó un 120 % en 2020, y el 83 % en 2021.

El placer de lo cotidiano

Desde el boom del succionador a esta parte hemos visto desarrollos impensados dentro de la tecnología pleasure air, que sigue introduciéndose en piezas cotidianos como en este caso el nuevo Womanizer Wave, el primer cabezal de ducha del mundo creado específicamente para la masturbación, dotado de tres modalidades y diferentes presiones de agua. Los chorros están identificados con nombres más que elocuentes: Pleasure Jet, un modo con constantes estimulaciones; Pleasure Whirl que se compone de sorprendentes movimientos y Powder Rain, que aporta una experiencia más suave y relajada. Tan bien pensado está el sistema que hasta le ahorra a la usuaria la culpa por el derroche del agua que tanto escasea en el planeta, pues el dispositivo eco-Smart permite reducir el consumo en un 60% comparado con los productos tradicionales, y “sin comprometer el confort” describen las crónicas sobre el nuevo juguete, que antes de salir al mercado fue testeado. Los grupos que participaron en la experiencia confirman que el uso frecuente ayuda a reducir el estrés y mejora el estado de ánimo, además de que puede usarlo toda la familia ya que no hay “obviedad” alguna en su apariencia estética. No es casual que a poco de estar disponible haya ganado tres premios por su diseño e innovación: iF Design Award 2023 (Diseño de producto), Premio Alemán a la Innovación 2023 y Reddot Award 2023 (Categoría Personal Care Wellness).

Elisabeth Neumann, sexóloga y responsable de investigación de usuarios de Womanizer afirmaba en la gacetilla de prensa que este dispositivo “representa un importante paso adelante en la desestigmatización de la masturbación, ya que normaliza e incorpora esta saludable práctica sexual a nuestra vida cotidiana. Aprovechando el poder del agua, ahora cualquiera puede disfrutar de una experiencia de autoplacer totalmente envolvente y satisfactoria en la intimidad de su propia ducha”.

