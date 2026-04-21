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En fotos. Todos los invitados a la cena anual de CIPPEC en el Centro de Convenciones

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) realizó su tradicional encuentro

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Cristina Pérez, Mariana Arias y Carolina Losada
Cristina Pérez, Mariana Arias y Carolina Losada Fabián Malavolta
La periodista Cristina Pérez en la cena anual de CIPPEC
La periodista Cristina Pérez en la cena anual de CIPPECFabián Malavolta
Mariana Galante, de Fundación Banco Nación. El encuentro anual reunió a referentes de la política, empresarios y líderes de opinión
Mariana Galante, de Fundación Banco Nación. El encuentro anual reunió a referentes de la política, empresarios y líderes de opinión Fabián Malavolta
Con un diseño de Ménage à Trois, Mariana Arias fue la conductora de la noche
Con un diseño de Ménage à Trois, Mariana Arias fue la conductora de la nocheFabián Malavolta
La diputada Karen Reichardt fue una de las primeras en llegar
La diputada Karen Reichardt fue una de las primeras en llegarFabián Malavolta
La senadora Carolina Losada, con una blusa de Adot y accesorios Flâneur
La senadora Carolina Losada, con una blusa de Adot y accesorios FlâneurFabián Malavolta
Inés Mónica Weinberg de Roca, juez del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Inés Mónica Weinberg de Roca, juez del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos AiresFabián Malavolta
Carolina Stanley, con un look Cher y Vicky Cuero
Carolina Stanley, con un look Cher y Vicky CueroFabián Malavolta
El diputado nacional de LLA, Luis Petri
El diputado nacional de LLA, Luis PetriFabián Malavolta
José del Rio, secretario general de Redacción y director de Contenidos de LA NACION
José del Rio, secretario general de Redacción y director de Contenidos de LA NACION Fabián Malavolta
La excanciller, Diana Mondino
La excanciller, Diana MondinoFabián Malavolta
La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar
La embajadora de Paraguay, Helena Felip SalazarFabián Malavolta
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli
El embajador de Brasil, Julio Glinternick BitelliFabián Malavolta
La embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz
La embajadora de Finlandia, Nicola LindertzFabián Malavolta
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
El embajador de Marruecos, Fares YassirFabián Malavolta
El diputado Cristian Ritondo
El diputado Cristian RitondoFabián Malavolta
Federico Braun y María Freixas
Federico Braun y María FreixasFabián Malavolta
Agustín Bergés, gerente comercial de LA NACION, y Gervasio Marques Peña, director Comercial de LA NACION
Agustín Bergés, gerente comercial de LA NACION, y Gervasio Marques Peña, director Comercial de LA NACIONFabián Malavolta
El embajador de China, Wei Wang
El embajador de China, Wei Wang Fabián Malavolta
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui LabordeFabián Malavolta
Larisa Andreani, directora del Grupo Logístico Andreani
Larisa Andreani, directora del Grupo Logístico AndreaniFabián Malavolta
El encuentro anual de CIPPEC, en el Centro de Convenciones
El encuentro anual de CIPPEC, en el Centro de ConvencionesFabián Malavolta
Juntos en CIPPEC, la periodista Cristina Pérez y el diputado Luis Petri
Juntos en CIPPEC, la periodista Cristina Pérez y el diputado Luis Petri Fabián Malavolta
El embajador de Suecia, Torsten Ericsson
El embajador de Suecia, Torsten EricssonFabián Malavolta
Dora Sánchez y su hijo Antonio Rodríguez Larreta
Dora Sánchez y su hijo Antonio Rodríguez LarretaFabián Malavolta
A meses del comienzo del Mundial de fútbol, el embajador de Canadá, Stewart Ross Wheeler
A meses del comienzo del Mundial de fútbol, el embajador de Canadá, Stewart Ross WheelerFabián Malavolta
Martín Berardi, presidente de Ternium Argentina
Martín Berardi, presidente de Ternium ArgentinaFabián Malavolta
Fabián Kon, CEO de Banco Galicia
Fabián Kon, CEO de Banco Galicia Fabián Malavolta
La diputada Virginia Gallardo
La diputada Virginia GallardoFabián Malavolta
El embajador de Uruguay, Diego Ignacio Canepa Baccino
El embajador de Uruguay, Diego Ignacio Canepa BaccinoFabián Malavolta
El nuevo embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera, junto a su par de Unión Europea, Erik Høeg
El nuevo embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera, junto a su par de Unión Europea, Erik HøegFabián Malavolta
Guillermo Tempesta Leeds, presidente del Banco Santander Argentina, junto a Alejandro Butti, gerente general y CEO de Santander Argentina
Guillermo Tempesta Leeds, presidente del Banco Santander Argentina, junto a Alejandro Butti, gerente general y CEO de Santander Argentina Fabián Malavolta
La diputada porteña Patricia Glize
La diputada porteña Patricia GlizeFabián Malavolta
Enrique Alberto Antonini, director de Banco Mariva
Enrique Alberto Antonini, director de Banco MarivaFabián Malavolta
Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina
Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina Fabián Malavolta
Carolina Losada asistió junto a su novio, Luis Naidenoff, auditor general de la Nación
Carolina Losada asistió junto a su novio, Luis Naidenoff, auditor general de la NaciónFabián Malavolta
Vista del cóctel previo , en el hall del Centro de Convenciones
Vista del cóctel previo , en el hall del Centro de ConvencionesFabián Malavolta
Marcelo Delbarba, gerente de Relaciones Institucionales de Grupo L
Marcelo Delbarba, gerente de Relaciones Institucionales de Grupo LFabián Malavolta
La nueva embajadora de Australia, Sarah Louis Roberts
La nueva embajadora de Australia, Sarah Louis Roberts Fabián Malavolta
La diputada nacional Patricia Vázquez
La diputada nacional Patricia VázquezFabián Malavolta
Emilio Monzó
Emilio MonzóFabián Malavolta
Sergio Siciliano, legislador porteño
Sergio Siciliano, legislador porteñoFabián Malavolta
El economista Martín Tetaz
El economista Martín TetazFabián Malavolta
El tesorero de la SRA, Ángel Rossi, junto a Eloisa Frederking, vicepresidente Segundo de la Sociedad Rural Argentina
El tesorero de la SRA, Ángel Rossi, junto a Eloisa Frederking, vicepresidente Segundo de la Sociedad Rural Argentina Fabián Malavolta
Los legisladores porteños Matías Damián López y Emmanuel Ferrario
Los legisladores porteños Matías Damián López y Emmanuel FerrarioFabián Malavolta
La diputada Antonela Giampieri, junto al ministro de Espacio Público de la Ciuda de Buenos Aires, Ignacio Braistrocchi, y la diputada porteña Patricia Glize
La diputada Antonela Giampieri, junto al ministro de Espacio Público de la Ciuda de Buenos Aires, Ignacio Braistrocchi, y la diputada porteña Patricia GlizeFabián Malavolta
Eduardo Lopardo Badano, CEO de Droguería del Sud, y Edgardo Vázquez, gerente general de Bagó
Eduardo Lopardo Badano, CEO de Droguería del Sud, y Edgardo Vázquez, gerente general de Bagó Fabián Malavolta
Guillermo Stanley, miembro del Consejo de Administración de CIPPEC
Guillermo Stanley, miembro del Consejo de Administración de CIPPECFabián Malavolta
Federico Salvai y Carolina Stanley
Federico Salvai y Carolina StanleyFabián Malavolta
Carlos Melconian, expresidente del Banco de la Nación Argentina
Carlos Melconian, expresidente del Banco de la Nación ArgentinaFabián Malavolta
El exdiputado Eduardo Amadeo
El exdiputado Eduardo AmadeoFabián Malavolta
El embajador de Alemania, Dieter Lamlé
El embajador de Alemania, Dieter LamléFabián Malavolta
Sergio Kaufman, del comité ejecutivo de CIPPEC
Sergio Kaufman, del comité ejecutivo de CIPPECFabián Malavolta
Lucila Lalanne, directora de Prensa y Comunicación en Techint, y Martín Etchevers, presidente de ADEPA
Lucila Lalanne, directora de Prensa y Comunicación en Techint, y Martín Etchevers, presidente de ADEPAFabián Malavolta
A una semana de la apertura de la 50° edición de la Feria del Libro, con Perú como invitado de honor, el embajador Carlos Alberto Chocano Burga asistió al encuentro de CIPPEC
A una semana de la apertura de la 50° edición de la Feria del Libro, con Perú como invitado de honor, el embajador Carlos Alberto Chocano Burga asistió al encuentro de CIPPECFabián Malavolta
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
El embajador de Marruecos, Fares YassirFabián Malavolta
A lo largo de los años, CIPPEC se ha consolidado como uno de los think tanks más influyentes de Argentina y la región, con una marcada capacidad de incidencia en el debate público y la toma de decisiones
A lo largo de los años, CIPPEC se ha consolidado como uno de los think tanks más influyentes de Argentina y la región, con una marcada capacidad de incidencia en el debate público y la toma de decisionesFabián Malavolta
León Arslanian
León ArslanianFabián Malavolta
Fernando Straface, director general del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones Sociales de la Universidad Austral
Fernando Straface, director general del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones Sociales de la Universidad Austral Fabián Malavolta
Guillermo Montenegro, senador de la Provincia de Buenos Aires
Guillermo Montenegro, senador de la Provincia de Buenos Aires Fabián Malavolta
El empresario Martín Cabrales y Damián Pozzoli, director de Banco Macro
El empresario Martín Cabrales y Damián Pozzoli, director de Banco MacroFabián Malavolta
El embajador de Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
El embajador de Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge Fabián Malavolta
Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete de Ministros
Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete de Ministros Fabián Malavolta
Jimena lópez, directora ejecutiva de HelpArgentina
Jimena lópez, directora ejecutiva de HelpArgentinaFabián Malavolta
El embajador de Serbia, Veljko Lazic
El embajador de Serbia, Veljko Lazic Fabián Malavolta
En la previa a las elecciones por las nuevas autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra 
En la previa a las elecciones por las nuevas autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra Fabián Malavolta
El Centro de implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento es una organización independiente que evalúa y visibiliza políticas para lograr una Argentina desarrollada, más equitativa, con igualdad de oportunidades e instituciones públicas sólidas
El Centro de implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento es una organización independiente que evalúa y visibiliza políticas para lograr una Argentina desarrollada, más equitativa, con igualdad de oportunidades e instituciones públicas sólidasFabián Malavolta
Fabián Perechodnik, de Amigos del Palacio Libertad
Fabián Perechodnik, de Amigos del Palacio LibertadFabián Malavolta
Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)Fabián Malavolta
Ezequiel Herszage, Corporate Chief of Staff Grupo IRSA
Ezequiel Herszage, Corporate Chief of Staff Grupo IRSA Fabián Malavolta
Los diputados Fernanda Ávila y Nicolás Massot
Los diputados Fernanda Ávila y Nicolás MassotFabián Malavolta
La periodista Eleonora Cole
La periodista Eleonora ColeFabián Malavolta
El director de Fundación Apolo, Yamil Santoro
El director de Fundación Apolo, Yamil Santoro Fabián Malavolta
Los embajadores de Australia y de Congo, representantes del mundo diplomático presentes en la noche de CIPPEC
Los embajadores de Australia y de Congo, representantes del mundo diplomático presentes en la noche de CIPPECFabián Malavolta
El economista Marco Lavagna
El economista Marco Lavagna Fabián Malavolta
Las diputadas Mónica Becerra y Giselle Castelnuovo
Las diputadas Mónica Becerra y Giselle Castelnuovo Fabián Malavolta
Máximo J. Fonrouge
Máximo J. Fonrouge Fabián Malavolta
Bernardo Kosacoff, profesor del MBA y del Executive MBA de la Universidad Torcuato Di Tella
Bernardo Kosacoff, profesor del MBA y del Executive MBA de la Universidad Torcuato Di Tella Fabián Malavolta
María Eugenia Arata
María Eugenia ArataFabián Malavolta
Antonio Marin, decano de la Universidad Siglo XXI
Antonio Marin, decano de la Universidad Siglo XXI Fabián Malavolta
Por Paula Ikeda
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