Rosa y Sixto dejaron todo por vivir en la selva: “Acá uno no se pelea con la familia, vive tranquilo”

La vida fuera de las grandes ciudades puede ofrecer un entorno pacífico y saludable. Cada vez más personas optan por un estilo natural, lejos del consumismo y excentricidades de los centros urbanos, y deciden aprovechar los beneficios de cultivar la tierra y ser autosuficientes. Este es el caso de Rosa y Sixto, una pareja de ecuatorianos que se mudó cerca del río Napo, en la selva tropical de Ecuador.

En una entrevista con el canal de YouTube Ecuador y sus Paisajes Oficial, la pareja de adultos mayores enseñó cómo es su día a día, qué comen y por qué eligieron un tipo de vida más austera.

Rosa y su esposo dejaron hace 30 años la vida en la ciudad por un estilo más austero (Fuente: YouTube)

Rosa y su esposo viven hace 30 años en el corazón del Amazonas ecuatoriano. Cultivan comida en la chacra, como yuca, ají, plátanos y hasta frutas. Gracias al clima cálido, todo el año tienen abastecimiento de comida natural y desprovista de químicos tóxicos.

En el registro audiovisual también quedó expuesta cómo es la vida en comunidad, donde el resto de sus vecinos comparten chicha y otras recetas para poder mantener un buen contexto habitacional. Pese a los desafíos que implica estar lejos del acceso a múltiples servicios, como hospitales y escuelas, Rosa y Sixto coincidieron en que es mejor estar lejos del ajetreo de las ciudades.

Durante tres décadas aprendieron a resolver cuestiones cotidianas como la educación de sus hijos, quienes pudieron finalizar el colegio como cualquiera.

“Me gusta vivir aquí; porque es tranquilo, la tierra se siembra, se cosecha, se come, no hay ningún problema. Uno no se pelea con la familia, se vive tranquilo”, destacó Rosa, pero advirtió que existen algunas dificultades, como no contar con vías terrestres ni acceso a transporte convencional. Allí su movilidad depende exclusivamente de navegar por el río Napo en canoa o lancha.

La familia de Rosa y Sixto suelen cocinar lo que cultivan en la granja y venden lo que sobra para obtener dinero (Fuente: YouTube)

Debido al cambio en las condiciones climáticas, la pareja tuvo que ajustar sus horarios de trabajo para evitar el sol intenso: “A las 5 me estoy yendo a trabajar porque ahora ya es soportable el sol... por eso madrugamos y salimos a las 10 o 11 de la mañana recién para hacer el desayuno”, relató Rosa.

Esta rutina refleja una profunda conexión con los ciclos naturales de la selva, señalaron. Además de la agricultura, mantienen una granja pequeña que les permite tener gallinas criollas. Estos recursos son su principal apoyo cuando necesitan cubrir gastos familiares como los estudios de sus hijos. “Yo vendo los huevos para tener dinero”, insistió.

Un aspecto enriquecedor de la entrevista fue la importancia de la chicha como vínculo social. Según se observó en el video, ofrecer esta bebida tradicional a los visitantes no es solo una costumbre, sino un acto de hermandad y cultura que comparten con orgullo. “En la cultura quichua, al invitado le dan una olla de chicha y tiene que acabarse todo para que se pueda ir”, mencionó Rosa.

De este modo, el informe audiovisual se volvió un testimonio de cómo se vive dentro de la selva ecuatoriana, con sus ventajas y desventajas que pueden resultar en un estilo más saludable y consciente con el entorno natural que nos rodea.