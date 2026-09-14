Oscar Wilde: “Un hombre puede vivir feliz con cualquier mujer, siempre y cuando no la ame”

Oscar Wilde, figura central de la literatura del siglo XIX, legó a sus lectores una mirada provocativa sobre los vínculos afectivos. En su obra cumbre, El retrato de Dorian Gray, el autor redactó una sentencia que perdura como una pieza clave de su pensamiento crítico: “Un hombre puede vivir feliz con cualquier mujer, siempre y cuando no la ame”. Esta premisa encierra, bajo un velo de ironía, una disección profunda acerca de las expectativas sociales y los tormentos internos que el amor auténtico suele despertar en las personas.

Para el autor irlandés, la felicidad dentro de una pareja carente de afecto romántico representa una forma de estabilidad y calma. Al prescindir del amor, el individuo elimina las variables que transforman la convivencia en un terreno complejo.

Según la lógica del escritor, el vínculo sin pasión carece de celos, de expectativas frustradas y de la vulnerabilidad propia de la entrega total

Según la lógica del escritor, el vínculo sin pasión carece de celos, de expectativas frustradas y de la vulnerabilidad propia de la entrega total. Así, la relación fluye sin sobresaltos porque los involucrados no arriesgan nada en el plano emocional. La tranquilidad se convierte en el fin último de una unión que prioriza el orden por sobre la intensidad de los sentimientos.

En contraposición, Wilde situó la naturaleza del amor verdadero como un elemento caótico. Su postulado sugiere que la pasión auténtica destruye inevitablemente esa paz superficial. El amor, bajo su óptica, arrastra consigo el miedo constante a la pérdida, la irracionalidad, el sufrimiento y una fragilidad extrema que despoja al sujeto de su complacencia.

Para Wilde, la plenitud emocional y la serenidad cotidiana resultan incompatibles cuando el deseo profundo interviene. La entrega amorosa rompe con la estructura lógica y previsible de la existencia individual.

Este análisis también funcionó como una crítica mordaz hacia las convenciones sociales de la Inglaterra victoriana. En aquel tiempo, la institución matrimonial funcionaba mayoritariamente como un acuerdo de conveniencia, sea por motivos económicos o por el mantenimiento de un estatus social determinado.

El escritor ironizó sobre la preferencia colectiva por parejas que exhibían una fachada de cordialidad y estabilidad, frente a la tormenta impredecible que desata el amor real en el núcleo de la estructura social. Wilde expuso que el sistema social valoraba la armonía de las apariencias por encima de las consecuencias imprevisibles de los sentimientos genuinos.

Para Wilde el amor auténtico exige un alto costo emocional

La trayectoria del autor, reconocida a través de obras como El príncipe feliz y El ruiseñor y la rosa, mantuvo siempre esta línea de cuestionamiento hacia los valores de su época. Wilde utilizó su agudeza para desarmar los ideales románticos vigentes y evidenciar las contradicciones humanas. Su frase no busca la defensa de la indiferencia, sino la exposición de una verdad incómoda: el amor auténtico exige un alto costo emocional.

Mientras tanto, la sociedad prefiere refugiarse en la seguridad de los acuerdos pactados, donde la felicidad equivale simplemente a la ausencia de conflictos personales. El legado de su pensamiento continúa vigente como una reflexión sobre los límites entre el deseo, el matrimonio y la libertad individual en la construcción de los vínculos personales modernos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA