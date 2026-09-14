Los veterinarios coinciden: cómo se despiden los gatos anaranjados antes de morir

La convivencia con un gato representa un vínculo basado en la confianza y el respeto por su autonomía. Cuando estos animales llegan al tramo final de su existencia, su organismo y su conducta atraviesan alteraciones profundas que demandan una atención especial por parte de sus dueños. Según los datos aportados por el sitio especializado ExpertoAnimal, existen indicios claros que permiten comprender el momento en el que el felino transita esta etapa delicada, donde la prioridad absoluta consiste en garantizar un entorno de calma y bienestar total para evitar el sufrimiento innecesario.

Una de las manifestaciones más evidentes ocurre en el plano de la personalidad. Es habitual que gatos sociables modifiquen su actitud de manera drástica, volviéndose retraídos, miedosos o incluso agresivos como una respuesta directa ante el dolor físico. En los gatos anaranjados, este cambio suele resultar notorio debido a su temperamento habitualmente activo. De forma paralela, el abandono del acicalamiento personal constituye un indicador de debilidad extrema, el cual aparece vinculado con patologías crónicas frecuentes en la vejez, tales como la artritis. Los veterinarios insisten en la importancia de monitorear las constantes vitales con rigurosidad durante este proceso.

Según estudios científicos los felinos de color naranja suelen ser los más traviesos de su especie (Foto: FreeP¡CK)

La frecuencia respiratoria acelerada o las alteraciones en la temperatura corporal representan alertas de gravedad. Mientras el promedio saludable se sitúa en los 38°C, un descenso por debajo de los 37°C exige una consulta veterinaria urgente sin dilaciones.

La salud metabólica también se refleja en el apetito y en el peso del animal. La pérdida total de interés por la comida y un adelgazamiento abrupto suelen asociarse con enfermedades terminales, insuficiencias renales o cuadros oncológicos complejos. Asimismo, el mal aliento persistente constituye una señal de alerta que puede esconder infecciones dentales severas o problemas orgánicos de raíz profunda. Cada uno de estos signos merece una observación atenta por parte de los cuidadores.

El comportamiento social frente a los humanos varía según el temperamento individual del gato. Algunos animales buscan refugio en lugares oscuros o rincones apartados para aislarse debido a su malestar físico, mientras otros intentan fortalecer el vínculo con sus dueños mediante una mayor demanda de caricias y contacto directo. Esta dualidad en la conducta representa una forma de despedida que los especialistas observan con frecuencia en la clínica diaria. Interpretar estas señales resulta fundamental para suavizar el proceso final, lo cual asegura que el animal se sienta contenido, acompañado y, sobre todo, sin sufrimiento en sus días postreros.

La observación minuciosa de estos síntomas permite tomar decisiones informadas sobre el cuidado paliativo necesario en cada caso particular. El respeto por el proceso natural de declive biológico ayuda a los propietarios a transitar este difícil momento con mayor claridad y empatía hacia sus mascotas. La ciencia veterinaria enfatiza que la calidad de vida debe prevalecer por encima de cualquier otro factor durante este tramo final de la convivencia, proporcionando así el cierre necesario para el lazo afectivo construido durante años. Identificar el momento exacto en el que el gato inicia este camino constituye un acto de responsabilidad esencial que todo dueño debe asumir con entereza y dedicación profesional bajo supervisión médica.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.