Rubén Calviño, profesor: “Si durante años dejamos de leer, aprender o enfrentarnos a retos cognitivos, volver a hacerlo puede ser difícil”

La mente del ser humano es capaz de adquirir conocimiento a lo largo de toda su vida y dista de la creencia de que, a medida que el tiempo transcurre, un individuo no puede retener más información que la ya aprendida. De esto habló Rubén Calviño en su libro Tu cerebro tiene truco, quien explicó que, si bien las capacidades cognitivas disminuyen o cambian, no impide que alguien de 50, 60 o 70 años incorpore nuevas herramientas y las memorice.

En diálogo con el medio español La Vanguardia, el profesor de primaria y divulgador de psicología y aprendizaje hizo hincapié en que los adultos mayores son competentes para estudiar y fijar ideas. El tejido neuronal es maleable y, si se practican hábitos saludables o se lo pone a prueba constante, puede favorecer a una vejez lúcida.

El deterioro cognitivo puede prevenirse con hábitos saludables y ejercicios diarios (Fuente: Pexels)

En un contexto donde la tecnología está impregnada en todos lados y resuelve muchos de los problemas sencillos, desde buscar información, analizar datos y hasta pensar la cena, el especialista indicó que es necesario incentivar a que nuestro cerebro se enfrente a desafíos constantes para adquirir experiencia. Así la información se impregna y sirve para incorporarla en la vida cotidiana.

“Con la edad, algunas capacidades cognitivas pueden disminuir y se producen diferentes cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Precisamente por eso es especialmente importante mantener hábitos de vida saludables y continuar exponiéndonos a tareas variadas que supongan retos diferentes”, propuso Calviño. Entre esas actividades, el ejercicio físico, el aprendizaje constante, la lectura, las relaciones sociales o las situaciones nuevas son los focos perfectos para prevenir enfermedades de deterioro cognitivo como el Alzheimer.

“Si durante años dejamos de leer, aprender o enfrentarnos a retos cognitivos, volver a hacerlo puede resultar difícil, pero no simplemente porque tengamos determinada edad”, advirtió el experto y sostuvo: “Una persona adulta puede disponer de muchos más conocimientos y estrategias que una persona joven”.

La neurociencia desmiente que solo los jóvenes tienen capacidad para aprender; los adultos mayores pueden adquirir conocimeinto (Fuente: Pexels)

Calviño animó a que los adultos de más de 50 años confíen en que pueden aprender nuevas cosas. Si no lo hace, “probablemente practicará menos, evitará determinados retos y abandonará antes cuando aparezcan dificultades”. “Se puede generar un círculo: ‘Creo que no puedo hacerlo, me esfuerzo o practico menos, obtengo peores resultados y esos resultados refuerzan mi creencia inicial’”, expuso.

La salud mental depende de ciertos factores, ahondó el especialista, ya que el entorno influye, al igual que la crianza y alimentación desde niños. Un individuo que no incorporó los nutrientes necesarios para su desarrollo desde pequeño tendrá menos poder de concentración y adquisición de conocimientos que otro que sí lo hizo.

“Cuando determinados sistemas se vuelven menos eficientes, el cerebro puede reclutar circuitos y recursos adicionales para ayudar a mantener el rendimiento. Es una forma de compensación. Ante una dificultad, nuestro cerebro intenta apoyarse en otras redes y estrategias”, concluyó el especialista.