Ruth Ritcher, la corredora de 88 años que alcanzó un nuevo récord en la Maratón de Berlín

Este domingo 27 de septiembre se llevó a cabo la 52.ª edición del BMW Berlin-Marathon y, entre los 56.000 corredores procedentes de 162 naciones, hay una participante que no pasó inadvertida. Se trata de Ruth Ritcher, una mujer de 88 años que se convirtió en la atleta femenina de mayor edad en llegar a la meta.

Este domingo 27 de septiembre se llevó a cabo la 52.ª edición del BMW Berlin-Marathon

La corredora alemana, como tantas personas en el mundo, encontró en el deporte un refugio. Tras haber superado dos enfermedades graves, el running llegó a su vida como una herramienta para mantenerse activa.

Según informó el medio Mundo Deportivo, no es la primera vez que Ruth participa de este encuentro en la capital de Alemania. En 2025, con 87 años, logró el objetivo en 7:22:29 horas, mientras que este año lo hizo en 7:40:36. Ante su performance del año pasado, la mujer señaló que no entrenaba por un objetivo específico, sino con la motivación de encontrarse consigo misma y mantenerse activa.

Ruth Ritcher, la corredora alemana de 88 años que hizo historia en el Maratón de Berlín 2026 (Foto: Instagram/qberlinmarathon)

A los 88 años, la alemana Ritcher hizo historia al convertirse en la mujer de mayor edad en completar el maratón de Berlín. Con su llegada a la meta en la edición de este año, la atleta dejó su marca en una de las competencias más convocantes del mundo, que cada septiembre reúne a decenas de miles de participantes.

Su historia con el asfalto comenzó cuando muchos ya contemplan el retiro. Sin embargo, Ritcher guarda un récord notable en su haber: en 2015, con 73 años, completó los 42,195 kilómetros en un tiempo de 4 horas, 13 minutos y 49 segundos.

Esa diferencia con sus registros actuales refleja el impacto natural del paso del tiempo, aunque también evidencia la constancia indestructible con la que sigue tomando la salida. Más de 15 años después de su debut, continúa inscribiéndose, entrenando a su propio ritmo y desafiando los mismos 42,195 kilómetros que la llevaron a destacarse en el running.

Durante la edición de este año, alrededor del kilómetro 30, Ruth sintió que se sentía muy mal y estuvo a punto de dejarlo. De hecho, se acercó a un espectador al costado de la ruta para preguntarle cómo llegar al subte (S-Bahn) para irse a casa.

Justo cuando iba a abandonar, un corredor más joven llamado Carsten la escuchó, se negó rotundamente a que se rindiera y la convenció de seguir. Gracias a ese empuje anímico externo, continuó hasta cruzar la meta en 7:40:36. Ella misma reconoció después: “Si no hubiera conocido a Carsten, me habría retirado”.

En esa misma jornada memorable, el evento deportivo coronó en la categoría masculina al experimentado corredor etíope Guye Adola Idemo. El atleta de 35 años, consolidado como uno de los maratonistas más consistentes de la élite mundial, se impuso con una marca personal de 2:02:50, por lo que conquistó su segundo título en el asfalto berlinés.

El evento deportivo coronó en la categoría masculina al experimentado corredor etíope Guye Adola Idemo (Foto: Instagram/@berlinmarathon)

Por su parte, Tigst Assefa se consagró campeona al cruzar la meta en 2:11:04. Pese a sufrir una rotura completa y compleja del tendón de Aquiles de la pierna derecha casi al final de la prueba (alrededor del kilómetro 40), la atleta etíope corrió cojeando los últimos dos kilómetros hasta cruzar la meta y llevarse la victoria.

Tigst Assefa se consagró campeona, pese a sufrir una rotura completa y compleja del tendón de Aquiles de la pierna derecha (Foto: Instagram/@berlinmarathon)

Debido a la gravedad de la lesión, no pudo estar en la ceremonia de premiación y fue trasladada de urgencia a Múnich, donde fue sometida con éxito a una intervención quirúrgica compleja en el tendón. Los médicos confirmaron que la cirugía salió bien y ahora se encuentra en proceso de recuperación.