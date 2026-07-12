Salió corriendo de su casa en México y lo encontraron en el lugar menos pensado: “No tenía documentos para cruzar”

12 de julio de 2026 00:55 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Quien conoce a un husky sabe que siempre están listos para una aventura. Estos traviesos animales son expertos en hacer la vida más interesante. Pero incluso para los estándares de los huskies, un perro llamado Bruno protagonizó en abril pasado una aventura que superó cualquier expectativa.

Como todas las tardes, ese día Beatris Guerta Sanchez llegó a casa del trabajo y abrió la puerta. En cuestión de segundos, Bruno salió disparado y comenzó a correr por la calle hasta que lo perdió de vista. “Lo busqué toda la noche y la madrugada siguiente”, contó Sánchez a un medio local. “Estaba muy preocupada”.

Sánchez publicó la foto de Bruno en las redes sociales pidiendo ayuda para encontrarlo, y otros comenzaron a compartir su publicación.

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Pero lo que Sánchez no sabía era que, mientras ella lo buscaba frenéticamente, Bruno había emprendido un viaje arriesgado: desde su casa en Ciudad Juárez, México, recorrió unos 18 kilómetros, cruzó la frontera hacia Estados Unidos y terminó en El Paso, Texas.

Allí, Yvonne Zarate, que conducía con su madre, vio a Bruno corriendo entre el tráfico. “Entramos en pánico”, contó. Zarate le pidió a su madre que silbara para llamar su atención, pero Bruno parecía no escucharla.

“Entonces, para que nadie lo atropellara, conduje detrás de él mientras seguía caminando por el medio de la calle. Estaba claramente desorientado”, dijo Zarate. “Por suerte, el tráfico se ralentizó y la gente que venía detrás entendió que yo había disminuido la velocidad por el perro”.

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Zarate encendió las luces de emergencia y se bajó del coche. “Bruno se me acercó enseguida”, dijo. “Cuando vio la puerta de mi coche abierta, saltó dentro así sin más”.

Zarate no pudo resistirse al encanto de Bruno y, al darse cuenta de que no entendía inglés, empezó a hablarle en español.

“Pensé que quería que lo acariciara, y lo hice. Segundos después no paraba de tirar de mi mano con las patas para que lo acariciara una y otra vez”.

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Zarate le tomó una foto a Bruno y la compartió en un sitio web de mascotas perdidas y en redes sociales, informando a la gente que había encontrado un perro.

“Sabía que tenía que ser de alguien”, dijo Zarate. “Estaba muy bien cuidado, con las uñas perfectamente cortadas. Además, su comportamiento era impecable”.

Zarate también revisó publicaciones de perros perdidos en internet y paseó a Bruno por la zona, preguntando si alguien lo conocía o había perdido a su perro.

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Al no encontrar ninguna pista, contactó con el Servicio de Control de Animales de El Paso, y los agentes lo recogieron.

Mientras el personal intentaba averiguar dónde estaba Bruno, fueron los amantes de los animales que compartieron las publicaciones de animales perdidos y encontrados quienes ayudaron a resolver este caso internacional. Una usuaria de redes sociales le envió a Sánchez una publicación que mostraba que Bruno estaba en el refugio municipal.

“Nos contactó de inmediato, estaba eufórica y quería hacer todo lo posible para recuperar a su perro”, dijo Michele Anderson, de los Servicios para Animales de El Paso.

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Pero el final feliz que todos esperaban se topó con un pequeño obstáculo: “Yo no tenía los documentos necesarios para entrar a Estados Unidos a recoger a Bruno", explicó Sanchez.

“Fue entonces cuando nuestro equipo se unió”, dijo Anderson. “Coordinamos con el personal del puente internacional para encontrarnos a mitad de camino, y ella no tuvo que preocuparse por venir a El Paso si no podía”.

Al día siguiente, el equipo cruzó el puente con Bruno. Los oficiales esperaban a mitad de camino. Cuando Sánchez los vio, cruzó corriendo el puente, llorando de alegría, y le dio un fuerte abrazo a Bruno.

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Sánchez estaba muy agradecida de tener a su perrito de vuelta y publicó un video del reencuentro en las redes sociales. “Quiero agradecer a todas y cada una de las personas que mostraron su apoyo, se tomaron el tiempo de leer la publicación y compartieron la noticia”, dijo Sánchez.

“También quiero agradecer a la persona que fue la primera en acoger a Bruno y mantenerlo a salvo. Quiero agradecer al equipo de Servicios para Animales de El Paso por su excelente trabajo, amor y compromiso con los animales”.

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La publicación llegó a Zarate. “Vi el video del reencuentro y se me llenaron los ojos de lágrimas”, dijo. “Me sentí muy aliviada y feliz”.

Si bien todos están encantados de que Bruno esté con su mamá después de haber estado ausente durante varios días, cómo llegó a El Paso sigue siendo un misterio.

“No podemos estar seguros de cómo terminó aquí, pero sí vemos animales cruzando la frontera”, dijo Anderson. “O bien cruzan caminando por el puesto fronterizo, o bien lo hacen a través de los canales. Estamos muy agradecidos de haber podido traer a Bruno de vuelta a casa”.

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