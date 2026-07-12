LA NACION

Ida y vuelta

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PARA LA NACIONKirón
Ida y vuelta
Ida y vuelta

¿ME JUBILO O NO ME JUBILO?

Hola Kirón, quiero preguntarte por mi futuro laboral. Soy docente y con posibilidad de jubilarme pero quedé viudo hace poco y me da miedo deprimirme. Una hija vive aún conmigo,. Nací él 03 de noviembre de 1962 a las 11.00. Juan

Hola Juan. Sos de Escorpio y tenés tanto la Luna como el Ascendente en Capricornio. Sos muy responsable y muy intenso, alguien que logra lo que se propone. Lo esencial para os es tener una meta asociada al trabajo. Si te jubilás sí o sí buscá un trabajo de menos horas pero mantenete activo y en algo que te rinda dinero. O dale forma a una actividad paralela antes de tomar la decisión. Una economía sólida es en tu caso un respaldo de salud y bienestar personal. La soledad de esta etapa puede efectivamente hacerte mas así que anteponé tu equilibrio emocional a todo lo demás. Ojalá te vaya muy bien. Te deseo mucha suerte. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o ahttps://www.facebook.com/kiron.astros

Por Kirón
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