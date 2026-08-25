Santiago Carpintero, albañil: “La albañilería es la profesión del futuro”

Mientras algunas profesiones atraviesan profundas transformaciones por el avance de la tecnología y la automatización, existen oficios tradicionales que enfrentan un problema diferente: hay trabajo disponible, pero faltan personas capacitadas para realizarlo. La construcción es uno de los sectores donde esta situación comienza a hacerse cada vez más evidente.

Así lo planteó Santiago Carpintero, un albañil español que ganó popularidad en las redes sociales por mostrar su trabajo y enseñar algunos de los conocimientos que adquirió a lo largo de su experiencia en el rubro. Bajo el nombre Reformas Santi, reúne más de 200.000 seguidores entre Instagram y TikTok.

A través de sus publicaciones, el hombre busca acercar la albañilería a nuevas generaciones y derribar algunos de los prejuicios que todavía existen alrededor de los trabajos manuales. Según sostiene, la disminución de trabajadores especializados frente a una demanda que continúa creciendo podría transformar al oficio en una alternativa laboral con importantes oportunidades durante los próximos años.

Un albañil contó los beneficios de estudiar su profesión

“La albañilería es la profesión del futuro”, aseguró en uno de sus videos, donde explicó las razones detrás. “¿Querés aprender este oficio tan bonito como el de la albañilería pero no tenés conocimiento? Te explico. Como ya sabéis, la albañilería es la profesión del futuro. ¿Por qué? Porque cada año va aumentando toda la demanda. Porque vamos a ver, no hay albañiles, hay muchísimas obras y no hay mano de obra, y esto es un problema fundamental”, repasó las problemáticas que tiene el sector.

En ese sentido, sostuvo que aprender albañilería puede convertirse en una alternativa para jóvenes que buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral. “Y si no lo sabéis, el 95% de las personas que aprenden esta profesión tienen empleo y estabilidad laboral”, afirmó en su publicación.

El albañil también destacó otros aspectos que, desde su experiencia, hacen atractivo al oficio. “Como ya sabéis, siempre se trabaja en equipo, buena compañía, buenos horarios y buen salario”, señaló.

Cada vez existe una mayor necesidad de recuperar la formación en oficios ante la falta de trabajadores especializados (Foto: Pexels)

¿Cómo se puede estudiar para ser albañil?

Para Carpintero, no haber trabajado previamente en una obra no debería representar un impedimento para comenzar. Por el contrario, recomendó buscar alternativas de capacitación que permitan adquirir conocimientos básicos antes de incorporarse plenamente al sector.

Una de las opciones que destacó son los centros gratuitos de formación profesional disponibles en distintas ciudades, donde es posible aprender técnicas del oficio y adquirir herramientas para dar los primeros pasos en el mercado laboral.

La formación resulta sumamente importante en esta actividad, ya que no solo requiere conocimientos prácticos, sino también manejo adecuado de herramientas, interpretación de medidas, utilización de materiales y cumplimiento de normas de seguridad. “No dejes escapar esta oportunidad de poder trabajar y formarte en la profesión del futuro”, concluyó Carpintero.

En la Ciudad de Buenos Aires existen alternativas de formación vinculadas con la construcción. A través de la oferta educativa del Gobierno porteño es posible encontrar capacitaciones destinadas a quienes buscan incorporarse al sector. Los interesados pueden consultar la oferta y las opciones de inscripción en el Catálogo de Oferta Educativa en Construcción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.