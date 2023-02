Se iba a casar y canceló la boda en la fiesta: “Es mi primer trago”

escuchar

Una usuaria mexicana logró ganar la atención de las redes sociales por mostrar la celebración de su “no casamiento” a la que asistieron amigos, su núcleo familiar y hasta allegados de quien debía ser su esposo este 2023.

Según comentó Naidelyn, protagonista de esta historia, en su cuenta de TikTok, la relación no iba a prosperar. El hecho quedó registrado en un video que ya es viral en diferentes sitios de entretenimiento. Allí, se puede ver cómo los invitados realizaban el tradicional reto del shot.

Le cancelaron su boda y mostró su reacción

“Yo iba a ser la novia, se canceló la boda y este es mi primer trago”, expresó la joven. El hecho causó gran expectativa entre los usuarios de la plataforma, quienes, intrigados por la celebración, empezaron a comentar que querían saber las razones por las que la boda no se llevó a cabo.

”A mí no me importa saber quién es quién, yo quiero saber por qué se canceló la boda”, dijo una usuaria. Su comentario rápidamente tomó fuerza y cientos de personas apoyaron la noción con likes.

¿Por qué motivo se canceló el casamiento?

Ante la presión que provocaron los seguidores de Naidelyn, tuvo que salir a explicar por qué no contrajo matrimonio con quien debía ser el amor de su vida. La chica contó que conocía a su -ahora- exnovio hace más de seis años, pero duraron solamente tres, se separaron y reanudaron una relación que no era bien vista por los familiares de ella.

“Nadie apoyaba esa relación, nadie de mi familia lo quería, pero no nos importó, seguimos y nos comprometimos en mayo (del 2022). Como todos vieron que estábamos comprometidos lo apoyaban, pero era porque me veían ilusionada, no porque quisieran que estemos juntos”, relató Naidelyn.

Por otro lado, indicó que entre noviembre y diciembre la idea de un matrimonio se empezó a difuminar, porque las discusiones constantes y el desapego empezaron a hacer del vínculo un espacio de toxicidad.

La mujer reveló que hará un festejo por su “no boda”

Cuando ya faltaban 15 días para el matrimonio, ella le envió mensajes a su ex, comunicándole su decisión de no casarse: “Ya no me quiero casar. Él estaba entre sí y no, pero ya yo estaba decidida que no me quería casar”.

Asimismo, destacó que como ya había bastante dinero invertido en el matrimonio, no iba a dejar perder la inversión, por lo que tomó la decisión de hacer una fiesta por su “no boda”.

El Tiempo (Colombia)