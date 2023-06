Se quedó dormida en el colectivo y lo que le pasó la dejó sin palabras: “Estoy en shock”

escuchar

Las redes sociales se convirtieron en el lugar virtual en donde se dan a conocer diversos tipos de información o donde la narración de experiencias se convierten en tema de conversación global, por la particularidad que se cuenta. Este último es el reciente caso que relató la influencer española Carolina Moura, que en medio de su asombro contó la particular situación que atravesó cuando un niño le cortó el pelo en un transporte público.

Cambiar de look es - en ocasiones- un paso muy importante para una persona. Muchos lo analizan minuciosamente y luego lo ejecutan. Pero para Carolina no existió otra chance que ir a la peluquería en busca de una solución que jamás imaginó atravesar. A través de su cuenta de TikTok, compartió un video en la que se la nota desencajada mientras camina por las calles de Madrid. “Un niño me acaba de cortar el pelo en el bus”, señaló sin dar muchas vueltas al mismo momento que tomó una de sus trenzas, la estiró y mostró que un mechón de su cabello apenas se sostenía.

Una influencer vivió un insólito momento: un niño le cortó el pelo en el colectivo

“Yo tengo mucha facilidad para quedarme dormida en cualquier lado, y fui al gimnasio y a hacer unos recados, tomé un colectivo y me quedé apoyada media dormida. Tenía atrás a un niño y a una madre y de repente escuché como ella le daba un golpe al niño y salieron del bus corriendo”, relató la joven, aún sorprendida. En ese momento, fue que al mirar su cabellera comprendió el por qué de la actitud de la mujer. “No he llorado ni nada, estoy en shock”, aseguró.

El relato de la joven continúa ya en su hogar. Frente al espejo decidió conocer finalmente cómo quedó su cabello al desarmar la trenza afectada. A punto del llanto, analizó la situación y se fue a la peluquería, donde le relató el inesperado suceso a la profesional. Una vez que tuvo su nuevo look, un corte apenas por debajo de los hombros, volvió a referir al tema principal pero con una ácida mirada hacia aquella madre que huyó ante la actitud de su hijo.

Un influencer contó cómo un niño le cortó el pelo en un colectivo

“Me lo tomo con humor pero flipo por lo cobarde que fue la madre. Todo me parece super irreal. ¿Por qué un niño estaba con unas tijeras? No entiendo nada. Cuando escucho a la madre darle un golpe al niño no lo relacioné conmigo. En vez de dar la cara, tomó al niño y se bajaron. No llegué ni a verles la cara. Solo abajo me toqué la trenza y me faltaba la mitad”, detalló, ya con otro humor. Para concluir, dijo en tono de broma que la situación fue un verdadero “anticonceptivo”.

El increíble pero real relato no tardó en viralizarse y ya cuenta con más de 600 mil Me gusta y millones de reproducciones. Como suele pasar en TikTok, los usuarios no dudaron en opinar al respecto. “Me hacen eso y me da un ataque”; “Busco a la madre hasta morirme”; “Dios me libre de esos momentos porque no creo que tenga esa paciencia”; “Es increíble lo que contás”; “Es que... ¿en qué momento le dejas al niño ir con unas tijeras en el bus?”, fueron los más destacados.

LA NACION