Se quejó por la comida que le dieron en el avión y los usuarios estallaron: “Sacate first class”

escuchar

Una mujer argentina expuso la incómoda experiencia que vivió durante un vuelo y se hizo viral en las redes sociales. En su cuenta personal de TikTok, mostró con detalle el menú que le dieron y estalló de furia por la calidad de los platos. El descargo generó cientos de críticas entre los usuarios, quienes se indignaron por las declaraciones que deslizó.

En su cuenta @thehound.ar, la protagonista del clip narró lo sucedido. Según consignó, volaba en una aerolínea francesa por un largo trayecto y se encontraba con hambre. “Les digo el por qué de no viajar por Air France. Básicamente, se ve en el video”, introdujo. Acto seguido, hizo un paneo de las diversas comidas que recibió y aportó unas palabras al respecto.

Se quejó por la comida del avión y los usuarios estallaron: "Sacate first class"

“Me dieron de comer un ratatouille que no era nada, con una ensalada con mucho vinagre. El pan que se ve ahí estaba congelado, no se podía comer, otra cosa no la probé porque me dio impresión”, expresó. En las imágenes se ven las viandas sobre su mesa desplegable y se la escucha hablar con un tono ofuscado. Asimismo, se mostró decepcionada y lo único que hizo fue mostrar su inconformidad.

Luego de hacer hincapié sobre el almuerzo, llegó la hora de la merienda, la cual tampoco tuvo el visto bueno de su parte. “Incomible, el jugo era una pulpa, una cosa espantosa, muy incómodo todo, raro. ¡No viajen con esta aerolínea!”, cerró.

Inmediatamente, el posteo se volvió viral y dio pie para que los usuarios de la plataforma virtual opinen al respecto. “La próxima sacate el pasaje en first class, se viaja bárbaro”, comentó un joven. Lejos de esquivar las reacciones, la propia protagonista respondió este mensaje y continuó con otra aclaración: “No entendés el concepto. Cuando pagás la fortuna que sale un pasaje mínimamente esperás comida digna. Solo eso”.

Otros, además, hicieron hincapié en el gasto que llevó a cabo y que, al hacerlo con antelación, pudo haber sacado un pasaje más caro si precisamente lo que buscaba era tener un servicio premium. “Contratás un servicio de transporte para ir de un punto A a un punto B de manera segura. No vas a un restaurante a 35.000 pies de altura”, “Turista es una bazofia en todas las aerolíneas… la próxima a gastar un poquito más”, fueron dos de los diversos comentarios referidos al tema.

Algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en la publicación TikTok

Asimismo, otros comentaron sus propias experiencias, las cuales no coinciden con el relato de la mujer, identificada como Maru. “Una mala experiencia no define que no haya que viajar por esa aerolínea. Yo viajé varias veces por la misma y fue increíble”, apuntó un usuario.

Pese a que la mayoría se mostró en contra de sus declaraciones, otros expresaron mensajes a su favor. “Te entiendo, yo en un vuelo estuve con cero espacio, viajamos incómodos, te cobran hasta los auriculares descartables, no dan desayuno en viaje de 12 horas. Pésimo”, remarcó una joven.

Además del reclamo sobre el menú, en la descripción del posteo Maru se encargó de aportar más datos sobre el hecho y se mostró conforme con sus dichos. “Fueron 4 horas de un vuelo sumamente incómodo. El avión prácticamente sin espacio, las azafatas pésima onda, no había suficiente comida. La supuesta pasta que te daban era esto, malísimo. De las peores aerolíneas que conocí. Por suerte me llevé las mantas para mis perros”, indicó.

La protagonista del video respondió algunos de los comentarios y se mostró conforme con sus declaraciones Captura Foto TikTok

Hasta el momento, el video acumula más de 10 mil reproducciones y opiniones de todo tipo. Al día de hoy, todavía recibe comentarios de personas que hablan sobre la actitud que tuvo y formaron sus propias reflexiones al respecto.

LA NACION