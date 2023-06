Es de Estados Unidos, cuestionó cuatro costumbres de los restaurantes argentinos y abrió la polémica: “Tardan media hora”

escuchar

Los extranjeros que vienen de visita a la Argentina se pueden encontrar con diversos escenarios que los toman por sorpresa: desde los hermosos paisajes naturales hasta el fanatismo por el fútbol, existen muchas ofertas y oportunidades que les permiten conocer en carne propia cada detalle de la cultura local que nos diferencia del resto del mundo. Este fue el caso de una turista que visitó distintos restaurantes para probar los platos más populares de la gastronomía regional y quedó atónita al percatarse de que la atención de los mozos a los clientes, en comparación con su experiencia en Estados Unidos, es totalmente diferente.

En un video que compartió en su cuenta personal de TikTok @katie.en.argentina, la joven detalló los cuatro puntos que más le llamaron la atención sobre este tema e inmediatamente se volvió viral. “Primer punto: no es común pedir agua. Cuando lo hago me traen un vaso muy chico, que típicamente es soda. Si pido y estoy cenando con argentinos probablemente soy la única persona que lo haga. Los argentinos no toman mucha agua… En los Estados Unidos tengo mi botella, pero acá no es muy común”, expresó en el principio de la filmación que publicó en la plataforma virtual.

Reveló lo que más la sorprendió de los restaurantes argentinos

Como segundo ítem, se refirió directamente a la relación de los trabajadores con los comensales en torno a la atención que les brindan. “Hay que llamar al mozo cuando querés algo. En los Estados Unidos siempre están en la mesa, te preguntan cómo esta la comida, si necesitamos algo y constantemente así. En la Argentina no es tan común, ya que si quiero algo tengo que llamarlo. Además, cuando pedís la cuenta tenés que esperar media hora para que la traiga”, especificó.

Por otro lado, hizo hincapié en la cultura de las propinas y aseguró que en Norteamérica se suele dejar un porcentaje mayor que en otros destinos. “Allá, los mozos no tienen sueldos altos, por eso hay que darles una buena propina, ya que prácticamente es el dinero que ganan. Acá es típico dar un aproximado del 10% o quizás 15%, pero para mí lo normal es 20% y si te atienden muy bien 25%. Ojalá esta diferencia sea porque acá les pagan más, pero no sé”, sostuvo.

El último asunto que la sorprendió fue la costumbre que tienen los argentinos de tomar una infusión al terminar de comer: “No es común tomar un café antes del almuerzo o la cena. Allá es común primero tomarlo y luego comer. Si pido una ensalada no quiero tener todo junto, quiero primero una cosa y luego la otra. Acá es lo opuesto, ya que toman el café después. Hay una diferencia grande entre gustos y sabores, pero eso ya es otro tema”.

Pese a que fueron las varias cuestiones sobre las que marcó una ventaja a favor de los Estados Unidos, Katie afirmó que, según su parecer, los restaurantes son mejores en la Argentina. “Es más tranquilo, podés relajarte y pasar todo el día en el lugar. Allá siempre tenemos prisa para sentarnos, comer y salir, pero acá es disfrutar el tiempo con la gente, charlar, tienen el concepto de la sobremesa”, concluyó la joven.

Las personas en cada país tienen sus propios protocolos y costumbres cuando visitan restaurantes o establecimientos relacionados Freepik

La revelación de la influencer dio pie para que sus más de 10.000 seguidores opinen al respecto. “Los mozos acá no son sirvientes. Están trabajando, sabelo niña hermosa”, criticó una usuaria. “El agua se pide y se paga, con gas o sin gas”, aclaró otro.

Asimismo, otros abrieron un debate sobre el porcentaje de propina que reciben los mozos y dejaron clara su postura. “Lo de las propinas que dan en los Estados Unidos es demencial. Mucho capitalismo, pero el consumidor tiene que pagar parte de los salarios”, “Que yo sepa siempre es voluntaria. Acá también es depende si te atienden bien”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Algunos de los comentarios por parte de los usuarios argentinos, quienes se mostraron enojados por los dichos TikTok

Con el acumulado de más de 90 mil visualizaciones, el clip de Katie suma cientos de reacciones a favor y en contra de sus declaraciones, las cuales causaron diversos sentimientos entre los usuarios.

