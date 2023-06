escuchar

Sentada frente a un buen plato de comida y con una copa de gaseosa en la mano, Julieta Nair Calvo protagonizó un cálido mano a mano con Migue Granados en ESPN Playroom (ESPN). En medio de la conversación y envuelta en un ambiente distendido que bien podría ser una juntada con amigos (sin tener en cuenta las cámaras, claro está), la actriz rememoró divertida una de sus peores citas románticas, la cual protagonizó con un destacado jugador de fútbol que pasó por el plantel de Independiente.

Julieta Nair Calvo recordó el incómodo momento que vivió en una cita con un jugador de Independiente

En el 2018, Julieta Nair Calvo sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al mostrarse muy acaramelada con Andrés Rolando, un empresario gastronómico que, hasta su relación pública con la destacada actriz, no pertenecía al mundo de la farándula. Lejos de protagonizar escándalos o polémicas mediáticas, la pareja se caracterizó por su perfil bajo y recién fueron noticia a mediados del 2021 cuando anunciaron que estaban en la dulce espera de su primer hijo juntos.

A finales de marzo del 2022, volvieron a protagonizar titulares, pero esta vez por un anuncio todavía más feliz: el nacimiento de Valentino, quien llegó al mundo con la ayuda del equipo médico del Sanatorio Otamendi.

Aunque hoy en día, la actriz del éxito teatral Tootsie disfruta a pleno de su vida con la familia que construyó con tanto amor, no se olvida de la época en la que, antes de conocer a su pareja actual, salió con diversas figuras famosas.

Julieta Nair Calvo le dedicó unas tiernas palabras a su hijo Valentino instagram @julietanaircalvo

Durante su paso por el ciclo conducido por Migue Granados, en el que hizo un repaso tanto de su carrera como su vida personal, la ex Las Estrellas recordó una de sus peores citas con un exjugador de Independiente.

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó si alguna vez había tenido una relación con un jugador de fútbol, a lo que ella contestó: “No voy a decir el nombre, porque incluso no me acuerdo. Nos chateábamos, nos chateábamos, no sé siquiera si está en Argentina, porque él jugaba en España, vino acá porque lo compró Independiente y yo soy de Independiente”.

Dado el contexto, la artista continuó: “Me pasó a buscar, me dijo: ‘¿A dónde podemos ir a comer?’, porque hablaba así, como un español. Ya en el taxi, ya raro todo porque yo le preguntaba: ‘¿Todo bien? ¿llegaste bien? ¿qué tal tus compañeros?’. Y él me respondía con monosílabos”.

Los usuarios de las redes sociales indicaron que el misterioso deportista podía ser Fernando Amorebieta

Y sumó, entre risas: “Llegamos al lugar, y yo pensaba: ‘¿Qué le pasaba a este pibe?’. Y cuando llegamos, para mí, por la mala energía que tenía, el tipo abrió la puerta y se le cayó el celular... ¡Se le estalló la pantalla en mil pedazos! Yo me reí muchísimo, pero a él no le gustó mucho. Como que era un boludo, no tenía ni humor”.

Sobre el final de la trágica noche, detalló: “Cuando terminó la cena, yo dije: ‘Este pibe es un estúpido’. Pero al rato me escribió: ‘La pasé increíble, eres muy guapa’. Y yo nunca le respondí, lo dejé ahí”.

A pesar de que se mantuvo firme en su decisión de no revelar el nombre del deportista, en las redes muchos arriesgaron que se trataba del jugador venezolano Fernando Amorebieta, quien tras jugar en el Athletic Bilbao y el Sporting Gijón desembocó en el Rojo en 2019.

LA NACION