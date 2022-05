Se quejó por el poco espacio entre asientos en un avión y recibió una grosera respuesta de la aerolínea

En las redes sociales se volvió viral la respuesta que una aerolínea lowcost le dio a una pasajera que se quejó por el estrecho espacio entre los asientos que padeció en un vuelo. Después de que la empresa se tomara el reclamo a modo de broma y se burlara de la mujer, recibió miles de críticas y mucho enojo por parte de otros usuarios de la plataforma.

Gracias a estos medios, particularmente a Twitter, es posible tener una comunicación fluida con las empresas que ofrecen un producto o servicio. Aunque los comentarios no siempre tienen una respuesta, la realidad es que se puede expresar una disconformidad y buscar que el mensaje llame la atención de los responsables.

En este caso, lo que se mencionó en Twitter fue una de las problemáticas más comunes que existen a la hora de viajar en avión: el espacio entre asientos. Cuando este es muy angosto, las personas con piernas largas sufren la imposibilidad de estirarse y tienen que viajar incómodas.

Esto es lo que le pasó a la usuaria @BiankaRandell, que decidió tomar registro fotográfico de la situación y compartirlo en la red social del pajarito. “Sintiéndome una vez más discriminada por ser alta”, escribió junto a la imagen que deja ver sus piernas en el poco espacio entre asientos que tenía su vuelo.

Normalmente, este tuit podría haber pasado desapercibido si la aerolínea decidía no contestarlo o incluso si le daba una respuesta que prometiera una posible solución en el futuro. Sin embargo, Ryanair tomó una curiosa decisión y no evitó la polémica.

El polémico tuit de la aerolínea Captura

En lugar de manifestarse preocupada, la empresa tomó el camino del humor y se burló del pedido de la pasajera. “Venga, a doblar las rodillas”, escribió la cuenta oficial de la aerolínea junto con un emoji de aplausos. El tuit consiguió mucha repercusión, al punto que recibió casi 4000 comentarios entre respuestas y citados.

La mayoría de ellos fueron críticas sobre esta respuesta en particular y el uso de redes sociales que hace la empresa. “Creo que no he visto peor intento de ser un/a CM que este. Está todo mal. No es gracioso reírte de una persona concreta y señalar desde una cuenta de empresa a una persona individual por quejarse de un problema que existe. Esto parece bullying, por favor”, “Igual deberías arreglar el problema del espacio en vez de hacer humor, ¿no?” y “Reírse de las quejas de los clientes es lo peor. No se puede caer más bajo”, fueron algunos de los tuits que se pudieron leer en ese sentido.

Por otra parte, muchos usuarios se quejaron de otros aspectos de la mencionada aerolínea y criticaron la comodidad de sus vuelos. Sin embargo, otros también defendieron las condiciones en las que se viaja y manifestaron que no se le puede pedir más a una lowcost, dado el precio que se cobra.

Lo cierto es que lejos de dar marcha atrás, la cuenta oficial continuó con las bromas sobre el hecho y se burló también de la enorme repercusión y discusión que generó el tuit original.