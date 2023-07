Se reveló dónde está el nuevo parque temático dedicado a Harry Potter

escuchar

No hay ninguna duda de que los libros y las películas de Harry Potter han dejado una huella imborrable en la cultura popular desde su lanzamiento en 1997. La saga creada por J.K. Rowling supo transportarnos a un mundo mágico lleno de aventuras y personajes inolvidables.

De hecho, como si fuera poco haber dejado un legado inmenso con siete libros y ocho películas, los seguidores de la saga tienen una nueva oportunidad para poder seguir deleitándose con este universo lleno de magia.

Uno de los sets recreados en el nuevo parque temático de Tokio, Japón

Y es que recientemente se dio a conocer la noticia que enloqueció a los fanáticos: se realizó la apertura de un nuevo parque temático dedicado única y exclusivamente a Harry Potter, denominado como Warner Bros. Studios Tour Tokyo – The Making of Harry Potter.

Este parque temático se caracteriza por ser el mayor espacio cerrado en todo el mundo que está dedicado a Harry Potter: tiene una superficie de 30 mil metros cuadrados y varias empresas japonesas contribuyeron en su construcción.

El espacio cuenta con numerosos escenarios icónicos de las películas, tales como El Gran Comedor del Castillo de Hogwarts, el callejón Diagon, la Plataforma 9 ¾, el Ministerio de la Magia y el Bosque Prohibido.

Cabe aclarar que este no es el único parque que la empresa le dedicó al joven mago, sino que también hay otro ubicado en Inglaterra. Se trata del Warner Bros. Studios Tour London – The Making of Harry Potter, que abrió en 2012 y recibió más de 17 millones de visitantes.

Se trata del espacio cerrado más grande del mundo dedicado a Harry Potter

Tanto en Tokio como en Londres, los fanáticos podrán ver el detrás de escena de todas las películas y aprender sobre como fue la producción cinematográfica para realizar las ocho películas que cautivaron a millones de personas.

El precio de las entradas para el parque temático varía según la edad del visitante. Los adultos deberán pagar 6.300 yenes, que es algo de 41 euros, mientras que los adolescentes que tengan entre 12 y 17 años deberán abonar 5.200 yenes, es decir, unos 34 euros. Finalmente, los menores entre 4 y 11 años deberán pagar 3.800 yenes, que al tipo de cambio oficial son 25 euros.

LA NACION