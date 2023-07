Santi Maratea salió al cruce de los rumores luego del comunicado de Independiente: “Necesito encargarme de otras cosas”

escuchar

Este jueves mediante, su cuenta de Twitter, el Club Atlético Independiente emitió un comunicado en el que confirmó que alcanzó un acuerdo con el América de México y se levantó la sanción en su contra. Este mensaje llenó de esperanza a sus hinchas, que a partir de ahora podrán ver a “El Rojo” volver al mercado de pases. Sin embargo, la felicidad duró poco tiempo, ya que algunos usuarios de las redes sociales destacaron que no se le agradeció a Santiago Maratea por la famosa colecta que los salvó. Ante ello, el influencer rompió el silencio más tarde y apuntó contra los presuntos rumores de un quiebre en su vínculo con el club: “Necesito encargarme de otras cosas”.

Santi Maratea se refirió a la colecta de Independiente

La campaña que inició Maratea en las redes sociales para recaudar dinero y así saldar la deuda de Independiente con el América de México logró resultados factibles y el apoyo de sus hinchas y cercanos, que aportaron a la cuenta bancaria su grano de arena para la obra benéfica. No obstante, el texto que apareció con la firma del presidente del club, Néstor Grindetti, especificó que se realizó un pago de 4.000.000 millones de dólares y a continuación se le agradeció a diferentes personas que se encargaron del acuerdo y a los hinchas, pero en ningún momento se nombró al influencer.

A raíz de este polémico mensaje, en el que surgieron diversas especulaciones por parte de los usuarios, quienes advirtieron que Maratea abandonaría la colecta, en una serie de Stories de Instagram el influencer desmintió cualquier rumor y señaló que se enfocará en otras cuestiones además de Independiente.

Comunicado oficial de Independiente (Fuente: Twitter)

“Los tres millones de dólares que le pagamos al club América de México llegaron a destino. Paramos ahí, porque quiero hacer hincapié en, si juntamos tres millones de dólares y supuestamente eran para ser robados, entonces… ¿Cómo es que mandamos esa plata a algún lado? Evidentemente fueron a donde tenían que ir. Cada peso, cada centavo”, inició Maratea contento con la noticia que difundió Independiente este jueves.

Santi Maratea desmintió que se bajará de la colecta de Independiente

Lo cierto es que de manera abrupta, Maratea cambió de tema y se refirió a otras cuestiones que “necesitaba” pronunciar. “Ya sé que antes de cambiar tengo que cerrar el anterior, y vuelvo al 7/7. Obviamente todo está conectado con todo”, indicó y expresó: “Hay un rumor que dice que me voy a bajar de la colecta del Rojo, que voy a hacer otras cosas y no es del todo falso”.

“¿Qué tiene de falso este rumor? No, no me voy a bajar de la colecta. A parte el fideicomiso tiene seis meses de duración y vamos tres. Pero necesito encargarme de otras cosas. Hablo de otras colectas que también tengo que poder abarcar. Me genera mucha presión, pero quiero”, contó Maratea acerca de su vuelta a las campañas benéficas con base en cuestiones de salud.

Santi Maratea detalló las otras colectas en las que se enfocará (Fuente: Instagram/@ santimaratea)

En tanto, Santiago Maratea explicó a qué se refiere con las colectas “orientadas a la salud” a pesar que insistió en que no se mantendría fuera de la que inició con Independiente. “Una es Miguel, un señor que me fue a esperar a la conferencia de la IGJ. Me contó su caso, su historia. Básicamente tuvo un accidente y tiene que operarse de la columna para evitar quedar paralítico. La operación sale ocho millones de pesos y hoy está con un dolor que lo tortura”.

A continuación señaló: “Después Federica, la beba de Uruguay. Estamos juntando plata para ella hace bastante tiempo y me gustaría ponerla como prioridad, me faltan 60 mil dólares. Luego está el caso de Fausto, que es un bebé de Córdoba, que tiene un tipo de leucemia raro. Es un bebé que viajó a Singapur a recibir un tratamiento para la enfermedad que tiene y necesita 300 mil dólares para pagar la otra parte del tratamiento. La familia ya pagó la primera parte y ahora falta pagar la segunda”.

Tras detallar sus pasos a seguir afirmó que luego de esas colectas, le gustaría “volver a la de El Rojo”. “Eso sigue activo, el único que puede ingresar a la cuenta soy yo. O sea, les puedo mostrar cómo va. Mañana 7/7 hay un evento en Wilde para juntar plata para el fideicomiso y eso va a seguir activo”, aseguró tajante Maratea con el objetivo de dejar tranquilos a quienes aún pretenden ayudar a Independiente gracias a la campaña, la cual actualmente, según informó, tiene poco más de 57 millones de pesos luego del pago que se realizó al América de México.

