Se sacó una foto con un pez, pero cometió un error imperdonable y el final fue catastrófico

En un mundo protagonizado por las redes sociales, todo tiene que ser capturado. Así, un hombre se quiso sacar una foto con un pez al lado del lago, pero a la hora de devolverlo a su hábitat natural, se confundió y el desenlace fue catastrófico. El video se volvió viral en Internet y los usuarios compartieron experiencias similares.

Un hombre llamado Gustavo, sacó su celular para hacerse un selfie con un pez que agarró de un lago en los Estados Unidos. Tras posar para la foto con el animal en la mano, se confundió y, en lugar de regresarlo a su hábitat, terminó por tirar su teléfono al agua. Acto seguido, se lamentó por su error e hizo un gesto desesperado. El clip, que compartió a través de TikTok bajo la canción de “Un velero llamado Libertad” de José Luis Perales, se volvió viral y superó los 27 millones de visitas. “No, ¡mi iPhone no!”, escribió en la descripción.

Un hombre se confundió y arrojó su celular al agua.

“Se tomó una selfish”, ironizó un joven en la publicación de TikTok. Los usuarios de la red social se animaron a compartir las experiencias similares que vivieron al confundirse con los objetos que llevaban en la mano. “Una vez me comí una factura y me limpié la cara con una servilleta. Tiré la factura y mordí la servilleta”, comentó una. “Yo fui a una tienda mientras comía una mandarina. En lugar de tirar la cáscara al tacho, tiré el billete y, cuando fui a pagar, tenía solo un pedazo de piel de la fruta”, relató otra. Un tercero añadió: “Un día compré un chocolate y, sin querer, tiré el chocolate y me quedé con el envoltorio”. Algunos apuntaron que se trataba de una escena “armada” y no fue improvisada.

Otro viral, esta vez protagonizado por superhéroes cordobeses

La capital de la provincia de Córdoba se encuentra custodiada por superhéroes y villanos del cine y de los cómics. Semanas atrás, una pareja sufrió un percance con el auto en la ciudad y quedó varado en plena avenida, en medio del tránsito típico del pleno centro. Pero, de repente, aparecieron de manera inesperada tres personas disfrazadas de Batman, Spider-Man y Darth Vader, que acudieron en su ayuda para volver a poner en marcha el vehículo.

La ayuda de los superhéroes permitió arrancar el auto

La pareja manejaba un Fiat 147 blanco cuando sufrió un desperfecto y quedaron varados, en el cruce de las avenidas Colón y Avellaneda. Al instante, tres animadores callejeros disfrazados de icónicos personajes de superhéroes acudieron para auxiliarlos. Así, mientras el conductor manejaba el volante desde la puerta izquierda, el villano de la saga de Star Wars le sugirió al superhéroe de Marvel y al de DC Comics que empujaran el auto desde atrás. Finalmente, la pareja tuvo un lindo desenlace y pudo continuar su camino.

El video, que se viralizó en las redes sociales, fue difundido a través de la cuenta de Twitter @OnlyinCórdoba. “Acudimos al pedido de ayuda de una pareja que no podía sacar su auto, no dudamos en ir al rescate. Porque la ciudad de Córdoba tiene a sus héroes. ¡Un placer ayudar siempre!”, señaló el hombre araña.

